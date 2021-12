Le secrétaire du DoT demande une approbation rapide pour les permis de déploiement de réseau dans les États

Rajaraman a demandé à toutes les unités de terrain du DoT d’organiser des réunions mensuelles avec les fournisseurs de services pour examiner le processus d’approbation et l’attente de la demande et également poursuivre avec les autorités étatiques et municipales.



Le secrétaire aux télécommunications, K Rajaraman, a demandé des approbations rapides pour l’octroi d’autorisations de déploiement de réseau dans tout le pays et a demandé aux secrétaires et représentants des États de faciliter le traitement rapide des demandes, a indiqué jeudi un communiqué officiel.

Rajaraman a demandé à toutes les unités de terrain du DoT d’organiser des réunions mensuelles avec les fournisseurs de services pour examiner le processus d’approbation et l’attente de la demande et également poursuivre avec les autorités étatiques et municipales.

Les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs d’infrastructure ont soulevé à plusieurs reprises la question de certains gouvernements d’État et autorités locales ne sont pas alignés sur la règle de priorité 2016 notifiée par le Centre.

Afin d’accélérer les approbations pour le déploiement rapide du haut débit dans tout le pays, le Département des télécommunications (DoT) a convoqué une réunion avec les secrétaires informatiques d’État et les agents du DoT du siège social et de l’unité de terrain, qui était présidée par Rajaraman.

« Au cours de la réunion, Shri K Rajaraman a souligné qu’il ne devrait y avoir aucun retard dans l’octroi des autorisations de droit de passage car cela peut devenir un obstacle majeur à la croissance des services de communication. Il a déclaré qu’il existe une corrélation directe entre la faible pénétration du haut débit et le non-alignement des règles du droit de passage dans le même État/LSA », indique le communiqué.

Les tracas liés à l’autorisation du déploiement du réseau de télécommunications – qui comprend la pose de fibres optiques, l’installation de tours mobiles, etc. – peuvent aggraver les perspectives des services 5G.

Le directeur général de la Cellular Operators Association of India (COAI) de l’industrie, SP Kochhar, a apprécié les initiatives du secrétaire des télécommunications pour donner des instructions aux unités de terrain du DoT pour qu’elles organisent des réunions mensuelles avec les fournisseurs de services afin d’examiner le processus d’approbation des demandes et leur attente.

«Cela sera utile pour accélérer les autorisations de l’emprise à l’industrie des télécommunications et donc la réalisation des objectifs fixés dans le cadre de la mission nationale sur le haut débit. C’est un pas très positif pour rendre l’Inde plus avancée sur le plan numérique », a déclaré Kochhar.

Le directeur général de l’Association des fournisseurs d’infrastructure numérique (DIPA), TR Dua, a déclaré que l’adoption des règles de droit de passage en novembre 2016 et leur mise en œuvre de manière cohérente dans tous les États simplifieraient non seulement les processus de droit de passage sans tracas, mais entraîneraient également des une préparation plus rapide des États à contribuer à la feuille de route de l’Inde numérique connectée, englobant des programmes tels que les villes intelligentes et la société numérique.

