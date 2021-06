Le secrétaire en chef du Bengale ignore les convocations du Centre ; prend sa retraite, devient conseiller du CM

Banerjee a également annoncé que le ministre de l’Intérieur HK Dwivedi serait le nouveau secrétaire en chef du Bengale occidental, et BP Gopalika serait le nouveau ministre de l’Intérieur. (Photo d’archive : IE)

Au milieu du bras de fer entre le gouvernement du Centre et du Bengale occidental au sujet de la réquisition du secrétaire en chef Alapan Bandyopadhyay à New Delhi, le ministre en chef Mamata Banerjee a annoncé lundi que Bandyopadhyay avait été nommé conseiller en chef du ministre en chef après avoir refusé la prolongation de trois mois. lui a été accordé et s’est retiré du service.

Banerjee a également annoncé que le ministre de l’Intérieur HK Dwivedi serait le nouveau secrétaire en chef du Bengale occidental et que BP Gopalika serait le nouveau secrétaire de l’Intérieur.

Le Centre a envoyé lundi une autre lettre à Bandyopadhyay, lui demandant de se présenter à l’édifice du Nord mardi. La deuxième lettre est arrivée quelques heures après que Banerjee a écrit au Premier ministre Narendra Modi pour affirmer que son gouvernement ne libérerait pas Bandyopadhyay pour une députation centrale, comme l’exige le Département du personnel et de la formation (DoPT).

Vendredi, le DoPT avait écrit au gouvernement du Bengale occidental, déclarant que le « comité des nominations du Cabinet a approuvé le placement des services (de Bandyopadhyay) auprès du gouvernement indien » et que le gouvernement devrait « relevoir l’officier avec effet immédiat et lui demander de se présenter au DoPT… avant 10 heures le 31 mai ».

Lors d’une conférence de presse à Nabanna, le secrétariat d’État, lundi, Banerjee a raconté la séquence des événements qui ont conduit au point d’éclair. « Dans notre lettre du 12 mai, le but de l’extension de son service (de Bandyopadhyay) pour le gouvernement de l’État était de gérer la situation de Covid-19 et post-cyclone Yaas. La lettre du Centre (du 28 mai) ne mentionnait pas le motif (de la réquisition de Bandyopadhyay). Aujourd’hui, j’ai écrit une lettre au premier ministre pour lui demander de retirer l’ordonnance et de reconsidérer la décision.

«Mais aujourd’hui, le Centre a envoyé une autre lettre à Alapan Bandyopadhyay, lui demandant de se présenter à l’édifice du Nord demain. Cependant, Alapan Bandyopadhyay a pris sa retraite, car je ne l’ai pas autorisé à quitter notre secrétariat (Nabanna). Après sa retraite, le ministre de l’Intérieur HK Dwivedi est devenu le nouveau secrétaire en chef et l’IAS BP Gopalika est devenu le nouveau ministre de l’Intérieur », a-t-elle déclaré.

Décrivant Bandyopadhyay comme un «officier brillant», le ministre en chef a déclaré: «C’est aujourd’hui le jour de sa retraite. C’est son désir. Il peut prendre une décision. Je pense qu’il a le courage et qu’il a l’audace. Je lui ai permis d’être le conseiller en chef du ministre en chef. Il commencera son travail à partir de demain. J’ai déjà commandé (que le poste soit créé).”

Bandyopadhyay, a déclaré Banerjee, toucherait un salaire de 2,5 lakh par mois plus les avantages sociaux, et son mandat a été fixé pour trois ans. Le drame s’est déroulé après que Banerjee, accompagné de Bandyopadhyay, a sauté une réunion d’examen sur le cyclone Yaas convoquée par le Premier ministre Narendra Modi le 28 mai. Quelques heures plus tard, le Centre a rappelé Bandyopadhyay à New Delhi.

L’ordonnance, qui n’a donné aucune raison, est intervenue quelques jours seulement après que le Centre, le 24 mai, a approuvé une proposition de l’État visant à prolonger le mandat de Bandyopadhyay de trois mois jusqu’au 31 août. Avant que la prolongation ne soit accordée, Bandyopadhyay devait prendre sa retraite le 31 mai.

Banerjee a critiqué le Premier ministre Modi et le ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah pour leur prétendue politique de vendetta et leur « cruauté ». Elle a qualifié les actions du Centre d'”illégales et inconstitutionnelles” et s’est moquée de Modi comme de “M. Mann Ki Baat Premier ministre”. «C’est une grosse bévue du gouvernement central. Ils veulent complètement démolir le gouvernement de l’État. Ils veulent jouer la vendetta politique… », a déclaré Banerjee.

