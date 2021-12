Le secteur bancaire a besoin de 70 milliards de dollars de capitaux pour soutenir une économie de 5 000 milliards de dollars, selon le président du SBI, Dinesh Kumar Khara

Il a déclaré qu’en Inde, le ratio du crédit bancaire au produit intérieur brut (PIB) est actuellement d’environ 56%, tandis que le ratio de la dette des entreprises au PIB s’élève à 90%.

Le secteur bancaire est actuellement très bien capitalisé, mais pour que l’économie atteigne l’objectif de 5 000 milliards de dollars, les prêteurs auraient besoin de nouveaux capitaux de 70 milliards de dollars, a déclaré le président de la State Bank of India (SBI), Dinesh Kumar Khara, lors de la banque virtuelle FICCI-IBA. conférence tenue mercredi.

« Les banques devraient continuer à rester aussi attrayantes qu’elles l’ont été par le passé auprès de la communauté des investisseurs, et elles devraient également être en mesure de lever des AT1 (obligations de niveau 1 supplémentaires) à un coût assez raisonnable, des instruments de dette à un prix assez raisonnable. coût, ce qui aidera à soutenir ce type d’activité (activité économique) », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne le financement des entreprises, Khara a déclaré que bien que la banque s’engage à prêter à ces entités à grande échelle, le paysage subit des changements importants, les entreprises étant en mesure de lever des fonds sur les marchés des capitaux. Il a déclaré qu’au cours des dernières années, près de 2 millions de roupies de lakh de désendettement des entreprises avaient eu lieu.

Il a déclaré qu’en Inde, le ratio du crédit bancaire au produit intérieur brut (PIB) est actuellement d’environ 56%, tandis que le ratio de la dette des entreprises au PIB s’élève à 90%. Dans les pays avancés comme les États-Unis, le ratio dette privée/PIB dépasse 200 %, ce qui montre qu’il pourrait y avoir un changement important à venir dans la manière dont les entreprises empruntent de l’argent. Khara a déclaré que la voie des fiducies d’investissement dans les infrastructures est un bon mode de financement des infrastructures.

Concernant le co-prêt, Khara a déclaré que SBI avait signé quelques accords avec certains partenaires et cherchait à s’engager activement dans davantage de partenariats de ce type car ils « servent l’objectif sur le terrain et rendent également l’efficacité en termes de qualité de portefeuille pour les banques. «

« Le co-prêt en tant que mécanisme est essentiellement destiné à établir une connexion avec le dernier kilomètre. On dit souvent que la SBI ayant environ 65% de ses agences situées dans des espaces ruraux, semi-urbains, a-t-elle encore besoin de partenaires de co-prêt. Je pense que nous avons toujours besoin de partenaires de co-prêt. La raison en est la connexion du dernier kilomètre qui existe avec ces partenaires qui opèrent dans une zone géographique particulière qui ressemble davantage à une zone de niche, où ils disposent d’informations adéquates sur les clients et les emprunteurs, ce qui fait en fait partie intégrante de la prise de toute décision. « , a déclaré Khara.

