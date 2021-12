Le secteur bancaire connaîtra d’importantes réformes en 2022 ; privatisation, désinvestissement d’IDBI Bank à l’ordre du jour

Pour soutenir l’industrie et les entreprises touchées par COVID, le secteur bancaire, en alliance avec le gouvernement, a joué un rôle essentiel au cours de l’année.

Le secteur bancaire devrait connaître d’importantes réformes au cours de l’année à venir avec la privatisation des banques du secteur public et le désinvestissement stratégique de l’IDBI Bank à l’ordre du jour du gouvernement pour 2022.

Tout compte fait, la situation émergente des coronavirus, en particulier à la suite de la variante Omicron, pourrait entraver le rythme des réformes.

D’après les chiffres, le secteur bancaire s’est plutôt bien comporté en 2021, malgré l’impact de la deuxième vague de la pandémie.

Conformément à la stratégie gouvernementale des 4R de reconnaissance, de résolution, de recapitalisation et de réformes, les actifs non productifs (ANP) du secteur bancaire ont diminué à 8 35 051 crores de roupies au 31 mars 2021.

Selon le rapport sur la stabilité financière (FSR) publié par la Reserve Bank of India (RBI) en juillet 2021, des tests de résistance macro, sur la base d’un modèle de régression, indiquent que le ratio d’actifs non performants bruts (GNPA) des banques commerciales programmées , selon le scénario de référence, pourrait passer de 7,48 % en mars 2021 à 9,80 % d’ici mars 2022.

Le bénéfice net des banques du secteur public (PSB) a bondi à Rs 14 012 crore au premier trimestre et a encore augmenté à Rs 17 132 crore au deuxième trimestre clos en septembre 2021. Le bénéfice combiné (Rs 31 114 crore) de la première moitié de l’exercice en cours est proche du bénéfice total réalisé (Rs 31 820 crore) au cours de l’ensemble de l’exercice précédent (2020-21).

De même, les banques du secteur privé, notamment HDFC Bank, ICICI Bank et Kotak Mahindra Bank, ont également enregistré des bénéfices sains avec une réduction des créances douteuses.

L’amélioration de la santé financière associée à la nouvelle politique des entreprises du secteur public (ESP) ont préparé un terrain solide pour la privatisation des banques du secteur public, une réforme du secteur financier attendue de longue date.

De nombreux fonctionnaires ont comparé la nouvelle politique du PSE aux réformes marquantes menées depuis 1991.

Dévoilant la politique du PSE dans le budget 2021-2022, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman avait déclaré qu’à moins de quatre domaines stratégiques, les PSE dans d’autres secteurs seraient cédés.

Les quatre secteurs sont l’énergie atomique, l’espace et la défense ; transports et télécommunications; électricité, pétrole, charbon et autres minéraux; et les services bancaires, d’assurance et financiers dans les secteurs non stratégiques.

Conformément à la politique du PSE, le ministre des Finances avait également annoncé dans le budget la privatisation de deux PSB dans le cadre de la campagne de désinvestissement pour recueillir Rs 1,75 crore lakh.

Le projet de loi sur les lois bancaires (amendement), qui pourrait être présenté lors de la prochaine session budgétaire, devrait contribuer à faire passer la participation minimale du gouvernement dans les OSP de 51 à 26 %.

Le groupe de réflexion gouvernemental NITI Aayog a déjà suggéré la privatisation de deux banques et d’une compagnie d’assurance au Core Group of Secretaries on Disinvestment. Selon des sources, la Central Bank of India et l’Indian Overseas Bank sont des candidats probables à la privatisation.

Récemment, dans une réponse au Parlement, Sitharaman avait déclaré que le Cabinet n’avait pris aucune décision sur la privatisation de deux PSB.

En ce qui concerne la vente stratégique d’IDBI Bank, le gouvernement se prépare à inviter bientôt la manifestation d’intérêt des entités intéressées à acquérir le prêteur contrôlé par LIC.

En mai, le Cabinet avait donné son approbation de principe au désinvestissement stratégique d’IDBI Bank ainsi qu’au transfert du contrôle de gestion.

Le gouvernement central et le LIC détiennent ensemble plus de 94 pour cent du capital d’IDBI Bank. À l’heure actuelle, LIC détient le contrôle de gestion avec une participation de 49,24 pour cent tandis que le gouvernement détient 45,48 pour cent. L’actionnariat non promoteur s’élève à environ 5,29 pour cent.

En ce qui concerne la santé financière du secteur bancaire, la majorité avec le secteur public a été une histoire de redressement avec des prêteurs générant des bénéfices record.

En conséquence, les PSB ont levé des fonds en capital à hauteur de Rs 58 697 crore lors du dernier exercice, le montant le plus élevé mobilisé au cours d’un exercice.

À la demande de RBI, les prêteurs du secteur privé ont également levé des fonds pour se protéger des incertitudes futures.

Le ratio d’adéquation des fonds propres (CAR) des OSP a augmenté pour atteindre 14,3 % à la fin juin 2021, tandis que le ratio de couverture des provisions des banques du secteur public a atteint un sommet de 84 % en huit ans.

Malgré l’impact généralisé de la pandémie sur l’économie, la reprise au cours de l’exercice a été robuste de plus de 10 %.

Dans le même temps, la rentabilité des banques du secteur public s’est améliorée sur une base consolidée après la fusion.

La rentabilité de la State Bank of India, dans laquelle cinq banques associées de la SBI et de la Bhartiya Mahila Bank ont ​​fusionné avec effet au 1er avril 2017, s’est améliorée, passant d’une perte de 1 378,35 crore de Rs au cours de l’exercice 2016-17 à un bénéfice de 20 410,47 crore de Rs en 2020-21.

De même, Bank of Baroda, dans laquelle Vijaya Bank et Dena Bank ont ​​été fusionnées à partir du 1er avril 2019, a affiché une amélioration, passant d’une perte de Rs 8 339,27 crore en 2018-19 à un bénéfice de Rs 828,96 crore en 2020-21.

Dans le cas de la Punjab National Bank, dans laquelle Oriental Bank of Commerce et United Bank of India ont fusionné à partir d’avril 2020, la performance s’est améliorée, passant d’une perte de Rs 8 310,93 crore en 2019-2020 à un bénéfice de Rs 2 021,62 crore en 2020-21 .

Pour soutenir l’industrie et les entreprises touchées par COVID, le secteur bancaire, en alliance avec le gouvernement, a joué un rôle essentiel au cours de l’année.

Par exemple, dans le cadre du programme de garantie des lignes de crédit d’urgence (ECLGS) qui était soutenu à 100% par le gouvernement central, les banques et les sociétés financières non bancaires (NBFC) ont sanctionné des prêts d’un montant de Rs 2,97 lakh crore au 26 novembre 2021. .

En ce qui concerne les résolutions, les PSB, comme le 26 novembre, ont restructuré 9,8 lakh comptes MPME s’élevant à Rs 58 524 crore, et 8,5 lakh comptes de prêt d’emprunteurs individuels s’élevant à Rs 60 662 crore ont été refondus jusqu’à présent.

Dans le cadre du programme AtmaNirbharNidhi (PM SVANidhi) du vendeur de rue PM, 30,23 vendeurs de rue lakh ont obtenu un accès au crédit d’un montant de 3 054 crore Rs jusqu’au 30 novembre.

En outre, le gouvernement a lancé un programme national de sensibilisation au crédit le 16 octobre 2021, dans le cadre duquel les banques ont organisé des camps spéciaux à travers le pays pour offrir des prêts aux emprunteurs éligibles.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.