Le secteur bancaire est susceptible de capitaliser sur la demande de dépôts stables, selon Morgan Stanley

Le secteur bancaire tentera très probablement de capitaliser sur la demande de dépôts de pièces stables en raison de la croissance exponentielle du marché, a déclaré Sheena Shah, stratège principale en crypto-monnaie de Morgan Stanley, dans un rapport.

Certaines caractéristiques notables de ces pièces sont qu’elles donnent accès aux taux d’intérêt des dépôts cryptés et à la finance décentralisée (DeFi). Les prêteurs de crypto offrent plus de 5% d’intérêt sur certaines de ces pièces, ce qui à son tour incitera les régulateurs et les gouvernements à réagir, a déclaré Morgan Stanley. Les stimuli des gouvernements et des banques centrales ont conduit à des actifs risqués atteignant des niveaux record et les crypto-monnaies ne sont pas différentes, Shah mentionné. Les crypto-monnaies se négocient « de manière similaire aux actifs risqués » avec le soutien de la croissance de l’effet de levier sur leurs marchés, a-t-elle ajouté. Les pièces surperforment en raison de leurs prix plus bas en USD et de leurs cas d’utilisation potentiels. »« La bataille des blockchains » devrait se poursuivre à mesure que chacune gagne des parts de marché, a déclaré Shah, notant que l’émission de pièces stables a été multipliée par 20 depuis 2020. Comme de plus en plus d’institutions, tels que les gestionnaires d’actifs, les bourses et les entreprises, décident d’acheter de la crypto, les unités bitcoin se retrouveront en possession de moins de participants, ce qui entraînera une centralisation, a-t-elle déclaré. Bitcoin se négociait à 65 962 $ au moment de la publication.