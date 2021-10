Le secteur de croissance n°1 de 2022

Pourquoi Luke Lango dit que 2022 sera important pour les actions de croissance … le secteur, selon Luke, connaîtra la plus forte croissance l’année prochaine … des signes d’élan croissant

Théoriquement, gagner beaucoup d’argent en actions est simple…

Anticipez correctement ce qui s’en vient, placez votre argent là-bas tôt, puis regardez votre richesse monter en flèche alors que les investisseurs se rendent compte de l’opportunité et s’y précipitent.

Aujourd’hui, vous découvrirez ce qui s’en vient alors que nous jetons un coup d’œil au dernier numéro de Investisseur à un stade précoce de notre expert en hypercroissance, Luke Lango.

Dans ce document, Luke met en évidence sept secteurs qui, selon lui, ont un potentiel de croissance explosif en 2022. Aujourd’hui, nous allons vous renseigner sur le numéro 1.

Vous pourriez le considérer comme le « géant endormi » de la poussée de l’énergie verte.

Luke pense que 2022 verra un point d’inflexion massif pour ce secteur, conduisant à des rendements énormes. Mieux encore, quels que soient les gains que nous verrons l’année prochaine, ils seront éclipsés par les performances de ce secteur depuis une décennie. C’est parce qu’il s’agit d’une histoire de croissance pluriannuelle qui ne fait que commencer.

Alors, quel est le secteur de croissance n°1 de Luke pour 2022 ?

Découvrons-le.

***Pourquoi 2022 sera une année forte pour les secteurs technologiques/en croissance

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, Luke est notre expert en hypercroissance et l’analyste derrière Investisseur à un stade précoce. Sa spécialité est de trouver des innovateurs technologiques leaders sur le marché qui sont à l’avant-garde des tendances explosives, capables de générer une richesse d’investisseur démesurée.

C’est aussi un prodige. D’un score parfait sur ses SAT à une illustre carrière universitaire à CalTech, en passant par le premier analyste (sur plus de 15 000 experts en investissement) sur TipRanks, Luke n’est pas étranger au succès.

Dans ce contexte, lorsqu’il est optimiste à propos d’un secteur ou d’une tendance, nous prêtons attention.

Alors, quel est le secteur de croissance qui, selon Luke, va exploser l’année prochaine ?

Avant de répondre à cette question, nous devrions commencer par une question plus large : pourquoi sommes-nous certains que les secteurs de croissance se porteront bien l’année prochaine ?

La hausse des rendements et l’inflation ne menacent-elles pas de faire dérailler les actions de croissance, qui se comportent généralement mal dans de tels environnements de marché ?

En répondant à cela, Luke indique l’année 2016 :

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 8% alors que la Fed entrait dans un cycle de hausse des taux et que les investisseurs s’inquiétaient de la tendance à la baisse des rendements sur plusieurs décennies (et qui, à son tour, a entraîné une rupture de la tendance haussière pluriannuelle des actions technologiques). Cela ressemble beaucoup à 2021 ? Il est. D’où nous sommes assis aujourd’hui, nous pensons que cette année ressemble beaucoup à 2016.

Luke explique qu’il y a cinq ans, la Fed était sur le point d’entrer dans un cycle de hausse des taux. Pendant ce temps, l’inflation s’est accélérée, la croissance économique s’est accélérée et les rendements obligataires ont augmenté.

Il note que nous avons une situation presque identique aujourd’hui.

Retour à Luc :

Devinez ce qui s’est passé en 2017… Le marché s’est trompé. L’inflation s’est refroidie. La croissance économique a ralenti. Rendement plat. Et tout cela malgré le relèvement des taux par la Fed à plusieurs reprises tout au long de 2016, signe que même les hausses de taux ne pouvaient pas compenser la puissante force déflationniste de la technologie, rendant tout moins cher, plus rapide, plus productif et plus pratique. Ainsi, tout au long de 2017, les rendements ont stagné et les valeurs technologiques à hypercroissance ont repris leur juste place à la tête de Wall Street.

Luke est convaincu que nous voyons l’histoire se répéter. Il pense que l’année prochaine sera une rediffusion de 2017.

Mais qu’en est-il de l’inflation ? Cela ne s’est pas avéré transitoire comme la Fed l’avait prédit. Et au cours du week-end, l’entrepreneur en série et responsable de Twitter, Jack Dorsey, a même prédit que nous allions assister à une hyperinflation.

De Luc :

Les technologies de réduction des coûts et d’amélioration de la productivité sont plus abondantes aujourd’hui qu’elles ne l’étaient en 2017, de sorte que leur impact déflationniste est encore plus répandu et puissant. Une fois que les pressions inflationnistes temporaires actuelles s’apaiseront – ce qu’elles feront en 2022, alors que les économies émergentes prendront le contrôle du COVID-19 et rétabliront complètement leurs chaînes d’approvisionnement – ​​ces technologies de réduction des coûts et d’amélioration de la productivité qui sont désormais omniprésentes feront ce qu’elles ont fait. depuis 30 ans : faire baisser les prix de tout.

Voici l’essentiel de Luke sur les raisons pour lesquelles les investisseurs de croissance ont le feu vert pour se tourner vers 2022 :

La Fed restera accommodante. Les rendements se stabiliseront autour de 2%. Et, tout comme en 2017, les actions technologiques à hypercroissance éclateront en 2022.

Alors, avec ça derrière nous, quel est le secteur phare de Luke ?

***Le géant endormi qui est sur le point de se réveiller

Nous assistons à une poussée mondiale massive vers l’énergie verte.

Et malgré les inévitables vents contraires auxquels est confrontée une technologie ou un secteur en herbe, l’énergie verte est l’avenir, étant donné la façon dont les dirigeants mondiaux évaluent nos défis climatiques. Sur cette note, nous avons appris ce matin que même le premier exportateur de pétrole, l’Arabie saoudite, vise zéro émission nette d’ici 2060.

En ce qui concerne l’énergie verte, il y a déjà eu d’énormes flux de capitaux dans des sous-segments plus petits comme le solaire et l’éolien. Mais il y a un domaine qui n’a pas bénéficié de ces allocations massives… et c’est sur le point de changer.

Voici Luc :

Notre industrie d’hypercroissance préférée pour 2022 est la hydrogène industrie. Notre thèse générale est que l’hydrogène est la source d’énergie propre la plus utilisée dans le monde aujourd’hui. Il présente des avantages uniques par rapport aux autres sources d’énergie propre en raison de sa densité énergétique et de sa transportabilité inégalées. Ces avantages – insurmontables car enracinés dans la vérité scientifique immuable que l’hydrogène est l’élément le plus léger de l’univers – permettent la création de piles à combustible à hydrogène qui seront à jamais plus denses que n’importe quelle batterie.

Cette caractéristique de densité offre de grands avantages car des piles à combustible plus denses signifient des autonomies plus longues et des temps de ravitaillement plus rapides par rapport aux batteries.

Et sur les marchés stationnaires, cela signifie une puissance de sortie plus cohérente et plus robuste.

Retour à Luc :

À long terme, l’hydrogène ne dominera pas le monde, mais il deviendra de facto la source d’énergie propre dans les transports à longue distance et à forte utilisation et les marchés stationnaires. Pensez aux camions. Navires. Avions. Chariots élévateurs. Centres de données.

***Pourquoi 2022 sera l’année de rupture pour les investisseurs

Luke est le premier à dire que l’hydrogène n’a pas encore séduit la communauté des investisseurs de la même manière que le solaire et l’éolien.

Mais il voit cela changer l’année prochaine pour une raison principale – l’élan.

Du Investisseur à un stade précoce problème:

Il y a eu une tonne d’élan dans l’industrie de l’hydrogène alors que nous terminons l’année. La société leader du secteur – Plug Power – a annoncé une série de développements et de partenariats de grande envergure en octobre, notamment : 1) un énorme partenariat avec SK E&S pour fournir des systèmes de piles à combustible à hydrogène (HFC) à des clients dans toute l’Asie ; 2) un partenariat tout aussi important avec Airbus pour étudier l’utilisation de l’hydrogène dans le transport aérien ; 3) un investissement dans Airflow, une société aérospatiale fabriquant des avions électriques ; et 4) un protocole d’accord avec Phillips 66 pour faire progresser les opportunités commerciales de ce dernier dans le domaine de l’hydrogène à faible émission de carbone.

Luke fournit ensuite une longue liste d’histoires supplémentaires illustrant la montée en puissance de l’hydrogène. C’est beaucoup trop long à inclure aujourd’hui, mais vous en trouverez ci-dessous une poignée. Gardez à l’esprit que tout cela vient d’octobre seulement :

Air Products a annoncé son intention de construire une usine de production d’hydrogène bleu (à partir de méthane) de 4,5 milliards de dollars en Louisiane. INEOS – le plus grand producteur d’hydrogène d’Europe – a déclaré qu’il investirait 2,3 milliards de dollars dans des usines d’électrolyse pour produire de l’hydrogène vert dans toute l’Europe. Repsol s’est engagé à investir 2,5 milliards de dollars dans des projets d’hydrogène renouvelable d’ici 2030. Mitsubishi s’est engagé à développer une infrastructure hydrogène généralisée à travers les États-Unis

Voici le point de vue global de Luke :

De toute évidence, la dynamique commerciale et le flux d’affaires se renforcent rapidement dans le secteur de l’hydrogène, et nous pensons que cela ouvre la voie à cette industrie prometteuse pour débloquer un succès commercial et économique important en 2022. C’est pourquoi l’hydrogène est notre industrie d’hypercroissance préférée pour l’année prochaine.

Si vous ne savez pas comment jouer à l’hydrogène, une réponse simple est de regarder le FNB GlobalX Hydrogène (HYDR). Son principal avoir est Plug Power, que Luke a souligné ci-dessus comme étant la société leader du secteur.

Si vous êtes intéressé par des paris plus concentrés, Luke a déjà réservé une poignée de meilleurs choix et prévoit de les recommander officiellement dans Investisseur à un stade précoce quand la bonne opportunité se présente.

Pour en faire partie en tant qu’abonné de Luke, cliquez ici.

Dans tous les cas, gardez un œil sur la filière hydrogène. Si Luke a raison, attendez-vous à ce que l’année prochaine marque le début d’une histoire de croissance massive.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg