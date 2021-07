Le secteur de la beauté en forte croissance en Indonésie – WWD

Alors que le temps presse vers la date limite pour que tous les produits de beauté vendus en Indonésie soient entièrement certifiés halal d’ici octobre 2026 – toujours dans un délai de grâce de plus de sept ans après l’entrée en vigueur de la loi en 2019 – les marques de beauté mondiales et locales sont recherche des moyens de se conformer à l’un des marchés de la beauté les plus importants de la région Asie-Pacifique.

Les marques mondiales indiquent depuis longtemps que la classe moyenne en croissance rapide et les consommateurs de plus en plus aisés de l’Indonésie en font un marché pour lequel il vaut la peine de changer. Le marché de la beauté et des soins personnels en Indonésie s’élevait à près de 7 milliards de dollars en 2020 selon Statista, et devrait atteindre environ 9,6 milliards de dollars d’ici 2025.

Les soins capillaires représentent le segment le plus important avec environ 35 %, suivis des soins de la peau à 32 %, du maquillage à 20 % et des parfums à 13 % ; 88 pour cent des ventes sont dans le canal de masse.

Alors qu’Unilever est le leader du marché avec des marques comme Sunsilk et Lakme, d’autres acteurs clés incluent également L’Oréal et Procter & Gamble. Parmi les autres marques mondiales populaires, citons Laneige, Innisfree, Nature Republic et The Body Shop, etc. Les principales marques locales incluent Wardah, un best-seller, Sari Ayu et Mustika Ratu.

Quatrième pays le plus peuplé du monde, avec une population de 276 millions d’habitants, l’Indonésie est également un grand moteur pour la génération M – le consommateur musulman, avec la plus grande population musulmane au monde. Les analystes disent qu’il définit les tendances pour d’autres pays avec de grandes populations musulmanes.

Les produits halal, qui signifient « autorisés selon l’Islam », sont devenus de plus en plus importants pour la génération M, en suivant des directives qui incluent des ingrédients comme le porc et l’alcool, ainsi que des processus et des systèmes de préparation.

Bien que les entreprises mondiales aient travaillé sur les produits halal au cours des années précédentes, il reste encore beaucoup à faire avec l’approvisionnement et les ingrédients mondiaux pour de nombreux produits, avec des changements en cours autour de leurs chaînes d’approvisionnement.

« Le marché indonésien est énorme », a déclaré Reggie Costillas, responsable Fragrance & Beauty – Givaudan Indonésie. “Nous avons vu les changements sur le marché et la façon dont les choses évoluent et nous y sommes préparés”, a-t-il déclaré, faisant référence à l’usine de l’entreprise qui est certifiée halal depuis 2016.

“Mais en termes de contenu halal, c’est un domaine en évolution”, a-t-il poursuivi. « Qu’est-ce que le halal dans l’esprit du consommateur ? Au début, c’était les ingrédients. Maintenant, cela devient un concept.

Selon Mintel Global New Products Database, les lancements de produits de beauté et de soins personnels en Indonésie avec une allégation halal ont montré une augmentation de 20 % de mai 2019-avril 2020 à mai 2020-avril 2021.

« Ce n’est qu’une question de temps pour que les marques lancent des lignes de côté distinctes uniquement pour le marché indonésien », a déclaré Sharon Kwek, directrice associée – Asie du Sud-Est, Beauté et soins personnels, Mintel. “En regardant également l’expansion des consommateurs, cela est très opportun, car de plus en plus de consommateurs sont dans les ingrédients naturels et propres et la beauté halal a également un attrait de niche pour les consommateurs attentifs et conscients qui recherchent une beauté propre et végétalienne.”

Umesh Phadke, président directeur de L’Oréal Indonésie, est tout aussi clair sur le fait que le consommateur indonésien ne peut pas être sous-estimé.

“L’Indonésie est un marché de la beauté très dynamique et actif”, a-t-il déclaré, notant que la combinaison de jeunes consommateurs – la moyenne d’âge est de 29 ans – combinée à une économie en croissance a entraîné une croissance régulière.

Même au cours de l’année dernière, a déclaré Phadke, l’économie a fait preuve de résilience par rapport aux pays voisins. De plus, c’est une population avertie en numérique, avec plus de 170 millions de personnes possédant des téléphones intelligents.

« En conséquence, le consommateur est très optimiste, jeune, numériquement activé, connecté avec le reste du monde et regardant les dernières [trends and products] et à ce qu’elle peut utiliser dans le contexte indonésien », a-t-il déclaré. « En raison de son dynamisme et de son activité, le marché indonésien a été à l’avant-garde lorsqu’il s’agit de répondre aux besoins des consommateurs. »

L’Oréal possède des usines halal certifiées à 100 % en Indonésie, en Chine et en Inde, et les produits Garnier vendus ici sont halal depuis 2019. D’autres de ses marques s’orientent vers cet objectif.

Garnier, qui est vendu dans environ 250 000 magasins plus le commerce électronique, se renforce avec une marge de croissance, a déclaré Phadke, qui a noté que le pays compte environ trois millions de magasins au total.

Alors que les certifications se standardisent, le consommateur évolue lui aussi, tant en termes d’expérimentation que d’achat.

Le changement le plus rapide est observé chez les consommateurs urbains. Jakarta, avec ses 10,56 millions d’habitants, est la plus grande ville du pays, tandis que Surabaya, Medan et Semarang regorgent également de jeunes.

Le parfum est devenu une catégorie très populaire, a déclaré Costillas, qui a noté que le marché évoluait rapidement. “Le parfum est un moteur d’achat”, a-t-il déclaré. « Pas seulement comme premier achat, mais comme achat répété. »

En 2020, un virage clé a été vers les parfums de niche, un secteur qui a doublé de taille par rapport à l’augmentation de 30 à 50 % enregistrée par la catégorie des parfums fins.

“Le consommateur commence à explorer davantage”, a déclaré Costillas, notant qu’une partie du changement était également due à la fermeture de la vente au détail traditionnelle due au COVID-19 et à la croissance du commerce électronique, un canal dans lequel les acteurs de niche sont plus présents. .

La couleur des cheveux se développe également rapidement. “La pensée commune était que les femmes portant un hijab ne se soucieraient pas de savoir si leurs cheveux étaient colorés ou non, mais cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité”, a déclaré Phadke. « Nous avons vu que l’adoption du hijab est passée de 20 % à 69 % au cours des 10 dernières années. La couleur des cheveux a également augmenté.

Phadke a expliqué que la recherche a montré que les femmes étaient en fait plus ouvertes à l’expérimentation, car le port d’un hijab les protégeait des commentaires généraux. “Donc, ce que nous avons vu, c’est que les nuances de la mode ont en fait augmenté avec l’utilisation du hijab”, a-t-il déclaré.

COVID-19 a également eu un impact sur la catégorie des cosmétiques de couleur. Au cours de la période de verrouillage initiale, les ventes ont chuté, a déclaré Phadke, mais a noté que lorsque des indications commencent à apparaître que les verrouillages vont être levés, «le buzz du maquillage jaillit à travers le toit.

“Les femmes ont hâte de se maquiller”, a-t-il poursuivi. “C’est comme si vous les aviez retenus, mais dès qu’il y a une opportunité, ils vont revenir en arrière.”

Les ventes en ligne ont augmenté de 50 à 60 %, avec des formats tels que les rouges à lèvres liquides qui fonctionnent extrêmement bien.

D’autres catégories, comme la protection UV, ont augmenté au cours de l’année dernière, et les produits haut de gamme ont également bien fonctionné, les consommateurs ayant réduit leurs dépenses normales pour manger au restaurant et voyager.