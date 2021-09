Le secteur de la cybersécurité est en plein essor – voici comment y jouer

Imaginez que vous recevez un message texte qui semble hors de propos.

Vous avez suivi une formation en cybersécurité au travail et savez ne pas cliquer sur ou télécharger des liens dans des textes provenant de nombres aléatoires ou d’adresses e-mail.

Mais c’est là que réside le hic : désormais, vous n’avez rien à faire à part recevoir un SMS et vous pourriez toujours être infecté par certains des derniers logiciels espions ultrasophistiqués connus sous le nom d’« exploits zéro clic ». Ils peuvent laisser votre téléphone, votre ordinateur ou votre montre connectée complètement compromis par des pirates informatiques sans scrupules, sans que vous le sachiez jamais.

Une telle faille a été récemment découverte sur Apple Inc. (NASDAQ :AAPL) l’application iMessage des appareils par des enquêteurs du Citizen Lab, un centre de recherche sur la cybersécurité de l’Université de Toronto, qui a publié lundi un rapport sur l’exploit.

Le Citizen Lab a signalé que le logiciel malveillant appelé Pegasus avait été créé par la société israélienne de logiciels espions, NSO Group. Les chercheurs en cybersécurité ont découvert des exemples de Pegasus utilisé pour traquer des journalistes mexicains faisant des reportages sur les cartels de la drogue, ainsi que des dissidents d’Arabie saoudite. En fait, The Citizen Lab a déclaré avoir découvert l’exploit alors qu’il recherchait le téléphone d’un dissident saoudien.

“Les applications de chat omniprésentes sont devenues une cible majeure pour les acteurs les plus sophistiqués, y compris les opérations d’espionnage des États-nations et les sociétés de logiciels espions mercenaires qui les servent”, a déclaré le Citizen Lab. “Telles qu’elles sont actuellement conçues, de nombreuses applications de chat sont devenues une cible douce irrésistible.”

Apple a répondu en publiant un correctif de sécurité pour l’exploit et a conseillé aux utilisateurs de mettre à jour immédiatement. Mais ce n’est pas le seul problème de sécurité qu’ils ont dû résoudre.

Apple a corrigé 15 vulnérabilités dites zero-day jusqu’à présent cette année.

Fin août, la société a rejoint d’autres géants de la technologie, dont la société mère de Google Alphabet Inc. (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL), Microsoft Corporation (NASDAQ :MSFT), et Amazon.com, Inc. (NASDAQ :AMZN), à la Maison Blanche pour aider le président Biden à trouver un moyen de renforcer les cyberdéfenses du pays.

Cyberattaques massives contre l’entrepreneur en cybersécurité du gouvernement SolarWinds Corp. (NYSE :SWI) et le Colonial Pipeline ont souligné la tâche difficile qui nous attend.

Apple a déclaré qu’il travaillerait avec ses partenaires de la chaîne d’approvisionnement pour renforcer la cybersécurité. Google a annoncé qu’il débourserait plus de 10 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années pour renforcer la cybersécurité et former 100 000 Américains aux technologies de l’information et à d’autres domaines technologiques dans le cadre de son programme de certificat de carrière. Microsoft a promis d’investir 20 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années pour créer de meilleurs outils de cybersécurité, et 150 millions de dollars supplémentaires pour aider les agences gouvernementales à améliorer leurs programmes de formation en cybersécurité.

Il est intéressant de noter que, alors que le monde a subi un énorme changement pour prendre soin des affaires en ligne au milieu de la pandémie et de la distanciation sociale, les menaces émergentes pour la cybersécurité présentent des risques plus grands que jamais.

Une étude récente d’Opswat a révélé que seulement 8% des 302 professionnels de la sécurité informatique des organisations mondiales interrogées avec des applications Web utilisées pour télécharger ou transférer des fichiers prennent des mesures suffisantes pour se prémunir contre les attaques malveillantes.

Quelque 32 % de ces organisations ont révélé qu’elles n’analysent pas tous les téléchargements de fichiers pour détecter les menaces potentielles. En outre, une majorité a déclaré qu’elle n’utilisait pas de protocole de nettoyage de fichiers pour aider à prévenir les logiciels malveillants inconnus et les attaques zero-day.

Une enquête menée par Gartner auprès des directeurs financiers a révélé qu’environ 82 % prévoyaient d’augmenter leurs investissements dans les capacités numériques au cours de l’exercice 2021 par rapport à l’année précédente, tandis qu’un peu moins de 70 % ont déclaré qu’ils prévoyaient d’augmenter leurs investissements informatiques au cours de la même période.

La cybercriminalité devrait coûter 6 000 milliards de dollars de dommages cette année dans le monde et atteindre 10 500 milliards de dollars d’ici 2025, selon Cybersecurity Ventures.

Il n’est donc pas surprenant que Statista s’attend à ce que le marché mondial de la cybersécurité atteigne 345,4 milliards de dollars d’ici 2026, en hausse de 58 % par rapport au marché de la cybersécurité de 217,9 milliards de dollars cette année.

Mon meilleur jeu de cybersécurité

Maintenant, quand il s’agit de recommander fondamentalement supérieur la cybersécurité joue en ce moment, j’aime personnellement CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ :CRWD).

L’entreprise est active dans le secteur lucratif de la sécurité dans le cloud et son activité est en plein essor depuis la pandémie mondiale de COVID-19. Plus précisément, CrowdStrike offre une sécurité des terminaux en temps réel, des renseignements sur les menaces et une protection des charges de travail dans le cloud, aidant à prévenir les cyberattaques sur et hors du réseau d’une entreprise.

La plate-forme de l’entreprise, The CrowdStrike Falcon, utilise son graphique propriétaire CrowdStrike Threat Graph pour identifier les menaces de sécurité et empêcher les violations de données. CrowdStrike se vante que sa plate-forme combine l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique avec l’analyse comportementale et la chasse aux menaces 24h/24 et 7j/7, le tout dans une seule solution pour protéger toutes les charges de travail sur le réseau : environnements cloud, sur site et virtuels.

Actuellement, CrowdStrike propose 16 modules sur sa plate-forme Falcon, qui incluent une protection antivirus de nouvelle génération, une gestion de pare-feu, un moteur de recherche et une analyse de logiciels malveillants, des renseignements sur les menaces et la chasse aux menaces. La société a également acquis Preempt Security en septembre pour étendre ses offres à la protection de l’identité.

Grâce à l’ajout d’un nombre record de 1 660 nouveaux clients abonnés, CrowdStrike a obtenu des résultats « exceptionnels » au deuxième trimestre, qu’il a publiés le 31 août. Les revenus du deuxième trimestre ont grimpé de 70 % en glissement annuel pour atteindre 337,7 millions de dollars, contre 199 millions au même trimestre il y a un an. Les revenus d’abonnement ont représenté 315,8 millions de dollars, soit une augmentation de 71 % d’une année sur l’autre. Les analystes s’attendaient à un chiffre d’affaires total de 323,16 millions de dollars pour le deuxième trimestre.

Le bénéfice du deuxième trimestre a bondi de 227,8 % en glissement annuel à 25,9 millions de dollars, ou 0,11 $ par action, contre 7,9 millions de dollars, ou 0,03 $ par action, au deuxième trimestre de 2020. Les analystes recherchaient un bénéfice de 0,09 $ par action, donc CrowdStrike a affiché une surprise des bénéfices de 22,2 %.

Dans l’attente du troisième trimestre de l’exercice 2022, CrowdStrike s’attend à un chiffre d’affaires total entre 358 millions de dollars et 365,3 millions de dollars et un bénéfice par action entre 0,08 et 0,10 dollar. Cela correspond aux attentes actuelles des analystes pour un bénéfice de 0,09 $ par action sur un chiffre d’affaires de 350,92 millions de dollars.

Pour l’exercice 2022, CrowdStrike prévoit un chiffre d’affaires entre 1,39 et 1,41 milliard de dollars et un bénéfice par action entre 0,43 et 0,49 dollar. Cela se compare à un bénéfice de 0,27 $ par action et à un chiffre d’affaires de 1,36 milliard de dollars pour l’exercice 2021.

Il n’est donc pas surprenant que CRWD soit très bien noté dans mon Portfolio Grader.

Bien qu’il peine légèrement dans les catégories de flux de trésorerie et de rendement des capitaux propres, le Quantitative Grade de CrowdStrike reste noté B, ce qui signifie la pression d’achat institutionnelle sous le titre est forte en ce moment. Sa note totale de « B » en fait un achat.

Compte tenu de ces facteurs, je m’attends à ce que CRWD continue à surpasser ses concurrents. C’est pourquoi il reste un acteur fort sur mon Investisseur de croissance Liste d’achat.

Je dois noter que ce n’est pas le seul jeu cyber sur mon Investisseur de croissance Liste d’achats qui bénéficie d’une note élevée dans mon Portfolio Grader, il n’y a donc pas de meilleur moment pour s’inscrire Investisseur de croissance.

En fait, cette société, qui exploite l’un des plus grands réseaux en ligne au monde et propose des solutions de sécurité avancées pour se protéger contre les cyberattaques, obtient un « A » pour sa note quantitative et une note totale de « A ».

Le mois dernier, la société a enregistré son trimestre le plus solide de son histoire en tant qu’entreprise publique et a dépassé les estimations de bénéfices et de revenus des analystes pour son deuxième trimestre. Dans la perspective du troisième trimestre, la société s’attend déjà à dépasser ses prévisions de bénéfices et de ventes.

Sincèrement,

Louis Navellier

L’Editeur déclare par la présente qu’à la date de cet e-mail, l’Editeur détient, directement ou indirectement, les titres suivants qui font l’objet du commentaire, de l’analyse, des opinions, des conseils ou des recommandations dans, ou qui sont autrement mentionnés dans, essai présenté ci-dessous :

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD), Microsoft Corporation (MSFT), Amazon.com, Inc. (AMZN)

