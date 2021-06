Le secteur de la logistique augmente ses embauches pour suivre le rythme du commerce électronique en plein essor

Harish Kumar, directeur de la stratégie chez Shipsy, a déclaré que la société continue d’embaucher des personnes dans les équipes de technologie, de vente et de marketing.

Compte tenu de l’essor des achats en ligne, il est désormais essentiel que le secteur de la logistique reste solide pour être en mesure de prendre en charge tout le commerce électronique. Les prestataires logistiques embauchent désormais à un rythme effréné ; les effectifs dans le secteur ont augmenté de 20 à 25 % au cours de la dernière année, contre une croissance de 12 à 14 % au cours des années pré-pandémiques. emballeurs, chargeurs, chauffeurs et bien sûr les responsables du service client. Teamlease estime la main-d’œuvre de l’industrie à plus de 40 millions.

Neeti Sharma, co-fondatrice et présidente de TeamLease Edtech, a déclaré à FE que ce n’est pas seulement plus de personnes, mais aussi de nouveaux rôles et compétences qui font augmenter la demande. “La technologie est très importante car le secteur devient de plus en plus automatisé et il y a un besoin de personnes qualifiées en IA, IoT, analyse de données et apprentissage automatique”, a expliqué Sharma. Elle pense que l’embauche pourrait croître de 18 à 20 % dans des secteurs verticaux tels que l’entreposage et le transport.

Alok Kumar, directeur principal (ventes et comptes mondiaux), Manpower, a souligné que même si le secteur de la logistique devenait de plus en plus automatisé et subissait une transformation majeure, il ajoutait davantage d’entrepôts et de centres de livraison. Tout cela avait ouvert des opportunités d’emploi non seulement dans l’Inde urbaine, mais aussi dans les villes de niveau deux et de niveau trois.

Plusieurs start-up, fournissant des solutions logicielles pour le secteur de la logistique, renforcent également leurs effectifs. L’une de ces entreprises, Shipsy, a ajouté plus de 100 personnes depuis mars de l’année dernière ; l’effectif total a augmenté de 2,5 fois au cours de la période pré-pandémique. Harish Kumar, directeur de la stratégie de Shipsy, a déclaré que la société continue d’embaucher des personnes dans les équipes de technologie, de vente et de marketing.

Saahil Goel, co-fondateur et PDG de Shiprocket, un fournisseur de solutions logistiques, a déclaré à FE que son entreprise ajoutait des ressources juniors à intermédiaires pour renforcer les équipes d’ingénierie, de produit, de logistique, de comptabilité, de gestion, de vente et de marketing. « La pandémie a mis en évidence l’importance d’une expérience de magasinage fluide. Chaque joueur essaie de devancer ses concurrents avec la bonne pile technologique », a déclaré Goel.

Rhitiman Majumder, PDG et co-fondateur de Pickrr, a déclaré que le recrutement au cours de l’année écoulée avait quintuplé et que son équipe comptait désormais 180 membres. « Nous développons les segments de l’entreposage, de l’exécution des commandes, hyperlocal et international et avons besoin de compétences dans les domaines de la technologie, des produits, du développement commercial et des opérations », a déclaré Majumder.

Les consultants en ressources humaines pensent que le secteur verra beaucoup de perfectionnement et de requalification offrant aux employés existants des options pour des rôles latéraux au sein d’une organisation. “Un responsable de la livraison peut être requalifié pour devenir un personnel de suivi des envois ou les préparateurs et emballeurs peuvent être perfectionnés pour gérer les opérations d’impression numérique”, a déclaré Sharma.

Ravish Agrawal, co-fondateur et PDG d’Able Jobs, a déclaré : « La plupart des rôles émergeront à l’intersection de la technologie et des opérations. Les entreprises cherchent à embaucher davantage de responsables des opérations qui peuvent les aider à prendre en charge la numérisation en gérant les stocks. Ce sont des rôles où vous ferez partie des opérations d’entrepôt et aiderez les entreprises à gérer les choses de bout en bout ».

