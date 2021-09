Le secteur de la musique en Espagne demande 100 % de capacité en toutes circonstances pour “éviter des dommages irréversibles”

MADRID, 23 sept. (EUROPA PRESS) –

La Fédération de la Musique en Espagne, Sa musique, a demandé au gouvernement “ouverture efficace de la musique live dans toutes ses manifestations« en comprenant qu’elle « est amplement justifiée » conformément à la situation sanitaire actuelle et que, dans le cas contraire, signifiera « dommages irréversibles » pour le secteur.

Dans un document adressé à l’Exécutif auquel Europa Press a eu accès, la fédération a rappelé que la programmation actuelle de la musique live”cela ne doit pas suggérer que vous êtes à un niveau d’activité suffisant et durable, car une fausse apparence de normalité s’est généralisée“.

« Au contraire, nous devons prendre conscience de la gravité réelle de la situation et prendre des mesures qui évitent certains dommages irréversibles à un secteur clé de la culture et de l’économie espagnoles “, a souligné, après avoir insisté sur le fait que la dernière révision coordonnée des critères de capacité et des mesures sanitaires applicables aux spectacles publics remonte à plus de trois mois.

“Il existe de nombreux pays qui, malgré des taux de vaccination inférieurs à ceux de l’Espagne, ont déjà adopté des mesures de réouverture pour les industries culturelles, augmentant considérablement les niveaux de capacité et éliminant les mesures les plus restrictives », a indiqué la fédération.

La fédération a fait valoir le “sécurité exemplaire et sanitaire” des spectacles musicaux comme l’une des principales raisons de cette ouverture totale. Ainsi, il a réitéré la nécessité d’une révision et d’une mise à jour des critères de capacité, d’ouverture des salles de concert et des protocoles sanitaires dans les événements musicaux et culturels, à travers la coordination nécessaire des gouvernements étatiques, régionaux et locaux.

Elle a également réclamé des aides économiques directes de nature extraordinaire pour le soutien structurel du secteur jusqu’au retour à la normale, afin de garantir la viabilité des entreprises et des indépendants menacés de fermeture et qui ont été exclus de l’aide de la Ligne COVID. ou pour ceux dont le montant alloué est insuffisant.