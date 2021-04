Le secteur de la musique live appelle à la «mobilisation» face aux interdictions de concerts «absurdes»

MADRID, 20 avr. (EUROPA PRESS) –

Professionnels et entreprises dédiés à la musique live et événements culturels regroupés dans le Fédération Es_Música ils ont appelé “mobilisation “face à d’éventuelles interdictions de concerts en raison de mesures sanitaires pour la pandémie qui conduiraient à «une situation absurde».

Cette association a montré son “opposition totale” au projet d’interdiction des manifestations culturelles qui, selon diverses informations, pourraient “être présenté de façon imminente“par le ministère de la Santé. En outre, ils ont mis en évidence leur”malaise face à l’inefficacité »du ministère de la Culture concernant ces éventuelles mesures.

“Les concerts et événements similaires sont devenus les endroits les plus sûrs l’année dernière. Cependant, avec cette éventuelle interdiction, certains des limitations beaucoup plus sévères que celles autorisées lors des pires moments de la crise sanitaire, surtout à une époque où une grande partie des événements se déroule en plein air », ont-ils souligné dans un communiqué.

Le secteur de la musique live considère qu ‘”il ne peut pas être généralisé sans discernement” et donne le même traitement à tout type d’événement de masse, “en ignorant les particularités de chaque type d’activité et le niveau de sécurité qui peut être garanti”. “L’industrie de la musique n’a pas été consultée sur ces nouvelles interdictions“, a déploré.

De plus, ils ont rappelé que les résultats scientifiques qui seront présentés le 27 avril concernant le concert expérimental organisé il y a quelques semaines à Barcelone devant 5 000 spectateurs ne sont pas encore connus et qu’il est devenu une étude aux retombées internationales. “Ces résultats peuvent ouvrir des voies à court terme pour des concerts sans distance et avec une plus grande capacité.“, avoir ajouté.

Lors d’une réunion tenue le 12 mars 2021 avec la Fédération espagnole de la musique, le ministère de la Culture “Il a promis de promouvoir une amélioration et unification des critères” sur les protocoles de capacité et de santé pour les concerts et les manifestations culturelles, sans aucun progrès avec les administrations concernées à ce jour.

“Si cette mesure proposée par le gouvernement est mise en œuvre, elle entraînera la faillite effective de la musique live et d’autres événements culturels. Face à cette situation grave, nous ne pouvons qu’appeler à la mobilisation des musiciens, auteurs, professionnels et entreprises, pour lancer différentes actions à partir d’aujourd’hui », a-t-il conclu.