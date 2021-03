Le secteur de la vente au détail indien passe au numérique; pourrait créer des millions d’emplois au cours de la prochaine décennie grâce à la convergence en ligne et hors ligne

Aujourd’hui, les consommateurs avertis du numérique se sont répandus sur toute la longueur et l’étendue du pays

Par Sangeeta Gupta

Le secteur de la vente au détail indien tel que nous le connaissons aujourd’hui est une histoire de croissance incroyable qui s’étend sur deux décennies et demie. En tant que consommateurs, nous avons vu comment le secteur a évolué. Il est maintenant difficile d’imaginer comment il y a deux décennies, le shopping était une corvée qui nécessitait tant de planification. Fait intéressant, il y a de la place pour tout le monde – des magasins Kirana aux détaillants modernes en passant par les acteurs du commerce électronique et l’opportunité s’est étendue des 100 premiers millions d’utilisateurs au milliard suivant.

Au cœur de ce changement se trouvent le client et ses besoins en constante évolution, influencés par des choix sans fin, des comparaisons en temps réel avec des produits concurrents et la facilité d’utilisation des plates-formes omnicanales. Aujourd’hui, les consommateurs avertis du numérique se sont répandus sur toute la longueur et l’étendue du pays. Que vous soyez situé dans une ville de niveau 3 ou que vous conduisiez sur Connaught Place, l’accessibilité des informations est la même. Les entreprises ont également réagi très rapidement en adoptant la technologie numérique pour nous offrir (24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an) ce que nous tenons souvent pour acquis: une expérience client hyper-personnalisée.

La pandémie a mis en évidence de nombreuses histoires inspirantes sur les entreprises qui s’orientent vers de nouvelles opportunités de croissance grâce au numérique. Parmi les récits les plus puissants à sortir, il y a la façon dont les magasins Kirana ont adopté le numérique – de la réception des commandes en ligne au traitement des commandes en passant par les chaînes d’approvisionnement intégrées hyperlocales aux paiements numériques, la boucle a été bouclée. À leur tour, ils sont devenus la ligne de vie de la nation qui était sous clef pendant une grande partie de l’année. De récentes enquêtes médiatiques évaluent ce chiffre à 1 million – le nombre de magasins Kirana mis en ligne l’année dernière.

La pandémie a également catalysé l’expansion de la portée des entreprises de commerce électronique dans les petites villes et villages – niveaux 3 et 4. La pénétration numérique profonde a amené l’arrière-pays sur la même page (ou du moins très proche) que les métros. Des marques géantes telles que Flipkart, Amazon et Paytm Mall (entre autres) ont connu des pics massifs dans le comportement d’achat des consommateurs à partir de ces endroits. Cela a également nécessité une répartition géographique où les détaillants essaient de se rapprocher de leurs clients et de respecter leurs SLA.

Ce secteur de la vente au détail en évolution – presque son avtaar 4.0 dans lequel nous sommes maintenant, ne concerne ni hors ligne ni en ligne, mais O + O, en ligne ET hors ligne, qui est la convergence des canaux traditionnels ET en ligne dans un écosystème numérique, caractérisé par l’interaction de solutions technologiques et pleinement exploitées par les clients avertis du numérique. L’exemple d’Aditi Electronics, un petit commerçant d’électronique grand public et de biens durables, se démarque. En parlant à NASSCOM, le fondateur a déclaré: «J’ai commencé des opérations physiques il y a deux ans et aujourd’hui, 80% de mes ventes se font en ligne.»

C’est une énorme opportunité pour la nation qui se déroulera au cours des 10 prochaines années. Et il y a trois lentilles à travers lesquelles cela peut être vu: la croissance du secteur de la vente au détail, la stimulation de l’emploi et la croissance des exportations. Tout en permettant la création de revenus supplémentaires d’environ 640 milliards de dollars et en générant 12 millions d’emplois, le modèle O + O peut considérablement développer les exportations en ligne de ~ 2,1 milliards de dollars en FY20 à ~ 125 milliards de dollars d’ici 2030. Dans le processus, la contribution sectorielle Les exportations totales augmenteront également énormément – de 0,2% actuellement à 8,9% d’ici 2030.

Quatre facteurs permettent cette transformation rapide: la personnalisation de l’expérience, la numérisation des opérations, l’intégration de la chaîne d’approvisionnement et la fintech qui constitue l’épine dorsale du cadre O + O. Grâce à des informations massives basées sur les données et à l’adoption de technologies de pointe telles que l’IA, la PNL, le Big Data, le cloud et les médias immersifs, le degré de personnalisation (indépendamment de l’appareil) continue de devenir granulaire. L’expérience et les opérations en magasin sont intégrées aux systèmes dorsaux, y compris la gestion des stocks. Dans autant, les chaînes d’approvisionnement intégrées ont considérablement amélioré les capacités de livraison locale comme nous l’avons vu l’année dernière. Une meilleure connectivité, la pression gouvernementale pour les transactions numériques, la montée en puissance des innovateurs fintech et les paiements sans contact en hausse dans tous les domaines ont tous contribué de manière concertée à cette transformation massive.

Mais nous devons également nous rappeler que les détaillants de l’ère 4.0 ne doivent pas être obsédés uniquement par la présence omnicanal; l’accent doit être mis davantage sur les informations des clients basées sur les données et sur la rapidité avec laquelle ils peuvent être traités. Les médias sociaux ont donné aux gens des informations en temps réel et la génération Y (une grande cohorte de clients) est extrêmement avertie en numérique et elle peut changer très rapidement si ses besoins ne sont pas satisfaits. Cela met en évidence – la vitesse. Les systèmes intégrés et une approche collaborative auront un impact majeur sur le temps de réponse.

Enfin, nous avons besoin que l’environnement réglementaire soit favorable aux acteurs nationaux et aux exportateurs de détail. Certains d’entre eux sont déjà en place et les MPME, grâce à des mesures de formation et de sensibilisation, peuvent être encouragées à adopter davantage le numérique. Lors de son discours lors du lancement du rapport NASSCOM, Retail 4.0 India Story, Shri Amitabh Kant, PDG de Niti Aayog, a déclaré que le gouvernement de l’Union est en train de formuler la politique nationale de commerce de détail qui ne créerait pas seulement un environnement propice au commerce de détail. mais simplifierait également les politiques entravant la croissance du secteur. Ce sera en effet un grand pas en avant dans la réalisation du véritable potentiel du secteur au cours de la prochaine décennie.

Un détaillant mondial avec une présence massive en Inde a récemment déclaré: «Nous sommes dans l’entreprise de créer le bonheur.» Pour eux et un million d’autres détaillants, cela se produira beaucoup plus rapidement à l’ère 4.0, où la vente hors ligne et en ligne a déjà convergé.

(Sangeeta Gupta est Senior VP & Chief Strategy Officer de NASSCOM. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

