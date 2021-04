Le secteur de l’éducation enregistre une augmentation de 23% des volumes publicitaires à la télévision entre janvier et mars 2021: TAM AdEx

Pendant ce temps, Fiitjee a dominé les graphiques avec une part de 10% au cours de la période de janvier à mars 2021.

Le secteur de l’éducation a connu une augmentation de la publicité en 2020 en raison de la propagation mondiale du coronavirus. Selon les données publiées par AdEx India, une division de TAM Media Research, le numérique a enregistré la plus forte croissance des publicités du secteur de l’éducation avec une augmentation de 91% des insertions d’annonces entre janvier et mars 2021 par rapport à la même période l’année dernière. Après le numérique, la télévision a connu une augmentation de 23% des volumes publicitaires. La presse écrite et la radio, en revanche, ont enregistré une baisse de 10% et 38%, respectivement, des volumes d’annonces du secteur de l’éducation.

À la télévision et sur le support numérique, Think & Learn est devenu le premier annonceur avec 34% et 10% de part du volume publicitaire du secteur, tandis que Fiitjee a dominé les charts imprimés avec 10% de part au cours de la période de janvier à mars 2021. Radio, d’autre part, a vu Parul Arogya Seva Mandal obtenir la position de numero uno avec 8% de part du volume publicitaire.

À la télévision, le genre de nouvelles est devenu le genre préféré pour la publicité du secteur de l’éducation puisqu’il représentait 53% de la part du volume publicitaire du secteur à la télévision. Vient ensuite le genre Infodivertissement avec 15% de part et les canaux de divertissement général (GEC) avec 11% de part. Les enfants et les films étaient à la traîne avec respectivement 9% et 6% de part. Les deux principaux genres de chaînes à la télévision représentaient ensemble 60% des volumes publicitaires du secteur de l’éducation. Prime Time avait la publicité la plus élevée parmi les marques éducatives avec une part de 31% des volumes publicitaires à la télévision, avec une taille de 20 à 40 secondes préférée par 65% des annonceurs.

Fait intéressant, plus de 280 nouvelles marques ont fait de la publicité à la télévision entre janvier et mars 21. Whitehat Jr. est devenue la marque la plus annoncée, suivie par Byjus Classes.

Dans la presse écrite, les journaux hindis représentaient 47% de la part des publicités du secteur de l’éducation, suivis des journaux anglais avec 28%. Les journaux marathi ont pris la troisième place avec 7% de part tandis que les journaux Kannada et Telugu traînaient derrière avec 3%. Les cinq principales langues de publication ont ajouté ensemble plus de 88% de la part des volumes d’annonces du secteur. Pendant ce temps, le genre de publication d’intérêt général détenait 98% de l’espace publicitaire dans la presse écrite, tandis que les affaires / finance / économie représentaient 2%.

Fait intéressant, la promotion des ventes pour le secteur de l’éducation ne représentait que 5% de l’espace publicitaire sur support imprimé. Cependant, parmi les promotions des ventes, la promotion de rabais occupait 87% de la part de l’espace publicitaire, suivie de la promotion du concours avec une part de 10% de janvier à mars 21. Pendant ce temps, Utkarsh Classes était le plus grand annonceur de promotion des ventes avec 54% de part d’espace publicitaire suivi de Vedantu Innovations avec 4% de part d’espace publicitaire.

À la radio, la catégorie Écoles a dominé les palmarès avec 46% de la part des volumes publicitaires totaux du secteur de l’éducation, tandis que les 10 principaux annonceurs représentaient 28% de la part des volumes publicitaires de janvier à mars 21. Fait intéressant, le Gujarat a dépassé tous les États avec 24% de part des volumes d’annonces du secteur à la radio pendant la période Jann-Mar’21, suivi de l’Uttar Pradesh avec 18% de part. Contrairement à la télévision, la radio considérait les tranches horaires de l’après-midi comme le moment privilégié pour les publicités du secteur, la bande représentant 37% de la part, suivie de la tranche horaire du soir avec une part de 31%. 71% des volumes d’annonces éducatives se situaient dans les plages horaires de l’après-midi et du soir de janvier à mars 21.

Fait intéressant, plus de 200 nouvelles marques ont fait de la publicité à la radio entre janvier et mars 21 par rapport à la même période l’année dernière. L’école Gyan Vihar est devenue la marque la plus annoncée, suivie de la Delhi World Public School (Delhi World Foundation)

En ce qui concerne le numérique, la méthode de transaction par réseau publicitaire a capturé 80% des insertions d’annonces dans l’éducation. Cela a été direct et programmatique avec une part de 7%, le programmatique / réseau publicitaire représentant une part de 3%.

