Le secteur de l’éducation peut être le plus grand bénéficiaire d’une solution de documentation intelligente

Par Arjit Bhargava,

La documentation numérique redéfinit la façon dont le travail est effectué dans différents secteurs à un rythme plus rapide que jamais. Propulsés par la pandémie, de plus en plus d’entreprises empruntent la voie numérique pour transformer leurs fastidieux processus papier.Alors que le secteur pharmaceutique numérise le processus de développement de médicaments, les hôpitaux numérisent le récapitulatif de sortie des patients, aidant à la fois les médecins et les patients. un autre secteur qui peut s’avérer être le plus grand bénéficiaire de la solution de documents intelligents – l’éducation, qui est l’épine dorsale de toute économie pour prospérer.

Après l’éclosion de la pandémie de Covid-19 en 2020, la façon dont on nous apprend a radicalement changé. L’apprentissage en classe et les examens présidés par des surveillants ont été remplacés par des cours en ligne et des devoirs numériques. Lorsqu’une école ou un collège opte pour des solutions de documentation intelligentes, cela les aide à gérer de manière transparente la transaction de documents et la coordination entre les professeurs, le personnel et les étudiants. La dématérialisation permet aux enseignants d’accéder facilement à une énorme banque de données pour l’établissement des évaluations. Une technologie est également en place, grâce à laquelle ils peuvent vérifier les évaluations à l’aide d’ordinateurs portables et de smartphones. Les étudiants, quant à eux, ont accès à une mer de contenu généré par les utilisateurs.

Opter pour une solution de documents intelligents entraînerait en outre une rationalisation du processus d’admission, de l’inscription à l’inscription. Il n’y a pas seulement moins de main-d’œuvre consommée, mais aussi une énorme économie sur les dépenses. Les institutions peuvent également rationaliser les séances de conseil et d’autres activités similaires.

Étant donné que la plupart des établissements d’enseignement en Inde sont des fiducies, ils doivent faire face à un défi unique consistant à faire approuver et signer plusieurs documents par le conseil. Étant donné que la plupart des membres du conseil sont situés dans le monde entier, cela entraîne des retards inutiles. Le passage au numérique aide ces instituts à devenir plus agiles dans l’environnement actuel en constante évolution. Ce processus conventionnel est encore plus lourd lorsqu’il s’agit pour les collèges d’organiser un événement ou de lancer un programme.En plus du conseil d’administration, ces accords nécessitent des signatures à différents stades de la part des entreprises ainsi que d’autres institutions nationales ou internationales. Les accords, y compris les SOW, les NDA, les accords de sécurité / confidentialité, etc., sont signés à l’aide de signatures électroniques, numériques ou hybrides pour une sécurité maximale.

Obtenir les signatures et les approbations pour chaque achat est également obligatoire dans les établissements d’enseignement. Les opérations dans ce domaine peuvent être facilement réalisées à l’aide de solutions documentaires intelligentes. Tous les enregistrements peuvent être stockés dans le référentiel pour un accès et une récupération faciles. Il peut également y avoir une automatisation des contrats de vente pour MDP et les ventes aux entreprises. Le processus de signature et de témoignage est également plus rapide et traçable, ce qui conduit à une plus grande conformité avec les politiques internes. Par conséquent, les frais généraux administratifs peuvent être considérablement réduits.

Un stockage sûr et un accès facile aux archives grâce à la documentation numérique peuvent être l’un des plus grands avantages pour les établissements d’enseignement. Tous les documents et processus susmentionnés nécessitent un stockage avec une catégorisation intelligente, ce qui peut être activé grâce à des solutions de documents intelligentes. Les documents juridiques signés électroniquement avec les étudiants peuvent également être stockés en toute sécurité dans un référentiel basé sur le cloud.

Le processus est non intrusif et s’adapte facilement à la façon dont fonctionne l’industrie de l’éducation. Il y aurait moins de temps passé à gérer le papier, ce qui entraînerait une productivité plus élevée et plus de temps pour étudier, expérimenter ou rechercher.L’une des institutions les plus prestigieuses de l’Inde, BITS Pilani (Division WILP), a récemment rendu ses processus sans papier et beaucoup plus efficaces en utilisant notre solution , ajoutant une nouvelle dimension intelligente à leur fonctionnement global. Le secteur de l’éducation indien dans son ensemble prend progressivement conscience de la puissance des solutions intelligentes de documentation et de signature électronique.

(L’auteur est VP – Global business development, MSB Docs. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)