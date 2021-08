Le secteur de l’électricité donne un coup de pouce aux prises de charbon bien que CIL soit toujours aux prises avec d’énormes têtes de mine

in

Alors même que l’appétit du pays pour le charbon est à la hausse avec des prélèvements des centrales au charbon en forte hausse à 166,3 millions de tonnes au cours d’avril-juillet cet exercice contre 127,2 MT au cours de la même période l’exercice précédent, Coal India (CIL) est toujours aux prises avec un tampon de 55,8 MT de stock malgré ses efforts de commercialisation a réduit les têtes de mine de 43,4 MT à la fin du mois de juillet de cette année.

La société a atteint le plus haut niveau de prélèvement, de production et d’élimination des morts-terrains (OBR) jamais atteint en juillet de n’importe quelle année depuis la création de la société il y a 46 ans, affichant des croissances de 16,7 %, 14,1 % et 3,6 % respectivement.

En termes d’approvisionnement des producteurs d’électricité, l’approvisionnement en charbon de CIL a représenté environ les trois quarts de la production totale d’électricité à base de charbon du pays de 82,119 milliards d’unités en juillet, y compris la production à partir de charbon importé. “Si la production à partir de charbon domestique uniquement est envisagée, la part de CIL serait encore plus élevée”, a déclaré un cadre de CIL, ajoutant que la consommation d’électricité du pays se rapproche progressivement des niveaux d’avant la pandémie.

La société a enregistré une croissance de 30,7 % des approvisionnements du secteur de l’électricité au cours de la période avril-juillet avec une énorme augmentation de 39 millions de tonnes (MT) par rapport à la même période il y a un an. Le prélèvement du secteur de l’électricité pour juillet de cette année à 39 MT, a enregistré une croissance de 17% par rapport à 33,3 MT en juillet de l’année dernière.

Le prélèvement total de charbon de CIL a également augmenté de 46,7 MT au cours des quatre premiers mois de l’exercice en cours, enregistrant une forte croissance de 28,4%. Le volume total de charbon fourni était de 210,8 MT au cours de la période d’avril à juillet de cet exercice, contre 164 MT pour la période correspondante de l’année précédente.

Le mineur de charbon PSU est revenu en force avec une production de 42,6 MT en juillet de cette année contre 37,3 MT en juillet de l’année dernière, soit une croissance de 14,1%.

“La croissance à deux chiffres de juillet de cette année a aidé l’entreprise à augmenter sa croissance progressive de la production à 5,2%, qui à la clôture du premier trimestre était de 2,4%”, a déclaré le dirigeant de l’entreprise.

Pour avril-juillet de cette année, CIL a produit 166,6 MT de charbon contre 158,4 MT au cours de la période correspondante il y a un an. L’enlèvement des morts-terrains a également été enregistré à 91 millions de mètres cubes (M.Cu.M) pour juillet de cette année contre 89 M.Cu.M en juillet de l’année dernière.

Cependant, avec la production de l’entreprise en hausse et les têtes de mine toujours à un niveau tampon, le mineur est prêt à répondre à toute exigence de demande de charbon.

