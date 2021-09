Le secteur de l’hôtellerie fait face à une crise alors que le gouvernement soutient les objectifs – « Susceptible d’être pris en charge ! » | Royaume-Uni | Nouvelles

Mazars, la société d’insolvabilité a déclaré au Telegraph que toute l’étendue de l’impact de la pandémie sur l’hospitalité n’a pas encore été vue. Selon certaines informations, les fermetures de restaurants et d’hôtels augmentent et atteindront des niveaux élevés au printemps prochain.

La partenaire Rebecca Dacre a déclaré au Telegraph : « Il est clair que nous n’avons pas encore vu toute l’étendue du coup financier de la pandémie sur les hôtels et les restaurants.

«Les entreprises qui ne font que garder la tête hors de l’eau sont susceptibles d’être prises en charge d’ici la fin des programmes de soutien du gouvernement, les coûts répétés de réouverture et de réapprovisionnement, les difficultés de recrutement de personnel et la baisse de l’occupation ou des couvertures en raison de l’évolution des habitudes ou des modes de travail des gens.

Elle a ajouté: «Ces entreprises qui ont bénéficié du tourisme britannique cet été peuvent encore se retrouver à la recherche d’un soutien après la fin de la saison des vacances.

Wagamamas a été touché par des pénuries de main-d’œuvre, des rapports indiquant qu’un cinquième de ses restaurants ont du mal à embaucher des chefs.

En août de l’année dernière, le chancelier Rishi Sunak a introduit le programme Eat out To Help Out pour stimuler le secteur de l’hôtellerie après la première vague de coronavirus.

Le gouvernement a également introduit le régime de congé et bloqué la pétition de liquidation pour empêcher les prêteurs de demander aux tribunaux de fermer les entreprises qui leur doivent de l’argent.

Cependant, ce blocage sera levé d’ici octobre et le régime de congé s’arrêtera.

Le régime de congé a coûté au gouvernement britannique plus de 64 milliards de livres sterling.

“Dans le cadre de notre vision de transformer les rues commerçantes en lieux de travail, de visite et de vie prospères, nous avons l’intention de faire autant de ces mesures que possible des éléments permanents de la vie britannique.”