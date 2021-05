Le secteur des biens de consommation durables a enregistré une hausse de 6% des volumes publicitaires à la télévision de janvier à mars 2021: TAM AdEx

Plus de dix nouvelles marques ont été observées à la télévision de janvier à mars 2021 de janvier à mars 2020

Alors que l’année 2020 a entraîné une rupture dans la catégorie des biens de consommation durables, cette année, le secteur connaît un regain d’activité. En conséquence, il y a eu une augmentation de la publicité au premier trimestre 2021. Selon les données publiées par AdEx India, une division de TAM Media Research, les volumes publicitaires de la catégorie des biens de consommation durables ou des appareils électroménagers à la télévision ont augmenté de 6% pendant Janvier-mars 2021 par rapport à la même période de l’année précédente. L’espace publicitaire imprimé a augmenté de 91% au cours du premier trimestre tandis qu’une croissance de 2,7 fois a été enregistrée sur le support radio. Une croissance neuf fois supérieure a été observée dans les insertions d’annonces de la catégorie des biens de consommation durables sur support numérique.

À la télévision, Kent Ro System et Wonder Chef représentaient ensemble plus de 60% de la part du volume publicitaire avec 43% et 19% du volume publicitaire du secteur. TTK Prestige India était le premier annonceur imprimé avec 38% de part de l’espace publicitaire global de la catégorie au cours de la période de janvier à mars 2021. À la radio, LG Electronics India a dominé avec 47% de la part des volumes publicitaires totaux. Pendant ce temps, Dyson Technology India est en tête de liste avec 19% de part du volume publicitaire global sur le numérique.

Le genre de nouvelles est devenu le genre préféré à la télévision pour la publicité du secteur puisqu’il représentait 52% de la part du volume publicitaire du secteur sur le support. Vient ensuite le genre de chaîne de divertissement général (GEC) avec 25% de part et le genre de style de vie avec 18% de part. Les films et les sports sont à la traîne avec une part de 2% chacun, respectivement. Les deux principaux genres de chaînes à la télévision représentaient ensemble plus de 75% des volumes publicitaires du secteur des biens de consommation durables. Les heures de grande écoute étaient la tranche horaire la plus préférée à la télévision, suivie de la tranche horaire de l’après-midi. Les tranches horaires des heures de grande écoute, de l’après-midi et du matin représentaient ensemble 85% des volumes d’annonces. En outre, il y a eu plus de dix nouvelles marques observées à la télévision entre janvier-mars 2021 et janvier-mars 2020.

Dans la presse écrite, les journaux anglais représentaient 34% de la part des publicités dans le secteur des biens de consommation durables, suivis des journaux hindi avec 32%. Les journaux marathi occupaient la troisième position avec 9% de part tandis que les journaux tamouls et télougou étaient à la traîne avec respectivement 7% et 5%. Les cinq principales langues de publication ont ajouté 87% de la part de l’espace publicitaire de la catégorie. Le genre de publication d’intérêt général a ajouté plus de 99% de part de l’espace publicitaire de la catégorie.

La part de 75% de la catégorie Espace publicitaire imprimé pour les biens de consommation durables / appareils ménagers était associée à des offres promotionnelles de janvier à mars 2021. Parmi les promotions des ventes, la promotion multiple occupait 67% de l’espace publicitaire, suivie de la promotion à rabais avec 18% de part de janvier à mars 2021 .

À la radio, la publicité pour la catégorie des biens de consommation durables a été privilégiée dans les plages horaires de l’après-midi et du matin. 68% des volumes d’annonces de biens de consommation durables se situaient dans les plages horaires de l’après-midi et du matin de janvier à mars 2021. Pendant ce temps, l’État d’Andhra Pradesh était en tête avec 17% des volumes d’annonces, suivi du Maharashtra avec 16% de part.

Fait intéressant, plus de 10 nouvelles marques ont été observées entre janvier et mars 2021 et entre janvier et mars 2020 à la radio. La gamme durable Whirlpool était la nouvelle marque phare suivie par Vyom Innovation et Toshiba Durable Range.

Pour le numérique, la méthode de transaction par réseau publicitaire était la plus utilisée pour les publicités de biens de consommation durables, suivie de la méthode programmatique / réseau publicitaire.

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières actualités et mises à jour de la marque.