Le secteur des biens durables a enregistré une croissance des volumes d’annonces sur tous les supports en janvier-août 2021 : rapport

La catégorie a connu une croissance de 2,3 fois des insertions publicitaires sur le numérique

Le secteur des biens durables a connu une augmentation de 74% des volumes d’annonces à la télévision au cours de la période janvier-août 2021, par rapport à la même période l’année dernière. La catégorie a connu une croissance de 2,3 fois des insertions publicitaires sur le numérique, selon les données publiées par AdEx India, une division de TAM Media Research. De plus, l’espace publicitaire dans les volumes imprimés et publicitaires à la radio a enregistré une croissance respectivement deux fois et trois fois supérieure.

Selon le rapport, les volumes d’annonces télévisées pour le secteur des biens durables ont connu une augmentation de 40 % d’un mois à l’autre en avril 2021. Dans ce segment, les refroidisseurs d’air et les ventilateurs sont en tête du classement avec une part de 13 % des volumes d’annonces télévisées chacun, suivis par climatiseurs, réfrigérateurs avec 11% et sept pour cent respectivement. Les dix premières catégories représentaient 73 % des volumes d’annonces du segment. Parmi tous les annonceurs de la catégorie, Bajaj Electricals s’est imposé comme le premier annonceur représentant sept pour cent des volumes d’annonces télévisées.

À la télévision, le genre d’information était le plus préféré des annonceurs car il représentait 55 % des volumes d’annonces durables à la télévision. Viennent ensuite le genre des chaînes de divertissement généralistes (GEC) avec une part de 20 % et le genre cinématographique avec une part de 14 %. D’autre part, le bulletin d’information était le genre de programme le plus préféré avec une part de 40 % des volumes de publicité pour le secteur. De plus, les heures de grande écoute représentaient la part la plus élevée des volumes publicitaires avec 36 %.

Dans l’imprimé, les biens de consommation durables ou les appareils électroménagers sont en tête du classement avec une part de 44 % de l’espace publicitaire. Parmi les dix premiers annonceurs de la catégorie durable, TTK Prestige India s’est imposé comme le premier annonceur puisqu’il représentait 18 % de part d’espace publicitaire. Les publications en hindi représentaient 34 % des publicités du secteur des biens durables, suivies des publications en anglais à 30 %. Les publications des zones Sud et Nord ont ajouté ensemble plus de 60 % de part d’espace publicitaire imprimé. 57% des publicités imprimées étaient à des fins de promotion des ventes et 42% ont été lancées pour des promotions de marque.

Quant à la radio, les 10 principales catégories annoncées dans le secteur des biens durables représentaient plus de 80 % des volumes d’annonces. Selon le rapport, la catégorie des climatiseurs et des mélangeurs-broyeurs est en tête de liste avec une part de 13 % chacun. Les tranches horaires du soir, de l’après-midi et du matin représentaient ensemble 98 % de la publicité radio du secteur. Cependant, la tranche horaire du soir était la tranche horaire la plus préférée avec une part de 36 % des volumes d’annonces.

Sur le digital, la catégorie des biens de consommation durables ou électroménagers arrive en tête avec 19% des insertions publicitaires du secteur. Les 10 principaux annonceurs représentaient 64 % des insertions publicitaires au cours de la période au cours de laquelle Dyson Technology India était en tête du classement avec une part de 19 %. 81 % des publicités sur le numérique étaient des publicités display, tandis que les 19 % restants étaient des publicités vidéo. Pendant ce temps, l’affichage de bureau a atteint 45 % de part, suivi de l’affichage mobile avec une part de 35 % parmi toutes les plateformes numériques.

Lire aussi : ShortsTV s’associe à Amazon pour étendre sa portée

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.