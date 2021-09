Le secteur des centres de données nationaux ajoutera une capacité de 508 MW d’ici 2023

Cela a contraint les entreprises à développer leur infrastructure numérique, générant une forte demande de centres de données. Environ 508 MW d’approvisionnement devraient être ajoutés entre le S2 2021 et 2023. (Image représentative)

L’industrie des centres de données devrait doubler sa capacité à 1 008 MW d’ici 2023 alors que Covid accélérait la transformation numérique de l’Inde, les consommateurs s’appuyant davantage sur les services numériques pour leurs besoins professionnels et personnels. Cela a contraint les entreprises à développer leur infrastructure numérique, générant une forte demande de centres de données. Environ 508 MW d’approvisionnement devraient être ajoutés entre le S2 2021 et 2023.

La responsable de JLL India (conseil en centres de données) Rachit Mohan a souligné que la dynamique de la demande, qui s’est accélérée en 2020, a continué de croître sans relâche. L’industrie a enregistré une absorption de 46,4 MW (méga watt) au cours du premier semestre 2021, ce qui équivaut à 90 % de l’ajout d’approvisionnement au cours de la période (janvier-juin 2021), ce qui indique une croissance robuste de l’absorption.

La demande a augmenté rapidement en raison de l’utilisation croissante du numérique provenant de la main-d’œuvre distribuée, des problèmes croissants de sécurité des données et des interruptions d’activité.

Les services bancaires et financiers adoptent des options hybrides pour répondre à la croissance numérique. Les plates-formes de vidéo et de jeux développées localement, au milieu d’une forte croissance d’utilisateurs, alimentent également la demande, a-t-il expliqué. L’économiste en chef de JLL India, Samantak Das, a déclaré que les investisseurs mondiaux et les acteurs des centres de données ont accru leur engagement au cours des six derniers mois, annonçant des coentreprises avec des opérateurs pour créer des sites.

«Les engagements d’investissement à hauteur de 3 milliards de dollars (environ 22 000 crores de Rs) mettent en évidence le potentiel de croissance, le secteur des centres de données devant doubler sa capacité et franchir la barre des 1 GW d’ici 2023. Mumbai, qui représente actuellement 45% du total capacité, devrait encore ajouter 267 MW d’ici 2023. Divers États ont également fourni des incitations à l’industrie des centres de données car ils souhaitent rejoindre la prochaine étape du changement technologique », a-t-il noté.

Les opérateurs adoptent de grandes stratégies d’acquisition de terres pour répondre aux besoins à long terme des hyperscalers (grands acteurs du cloud et occupants avec des besoins informatiques massifs). Ces opérateurs offriraient aux occupants une flexibilité en termes de zones de disponibilité, de chemins de fibre et de fourniture d’énergie nécessaire pour des expansions à grande échelle en moins de temps. Les acteurs adoptent également des alliances stratégiques en investissant dans de nouveaux câbles sous-marins pour répondre à la demande croissante, a déclaré JLL.

L’industrie des télécommunications s’est préparée au déploiement des services 5G alors que trois acteurs des télécommunications ont commencé les essais sur le terrain. Selon le cabinet d’analystes de réseau Ookla, les vitesses de téléchargement médianes sont susceptibles d’être 10 fois plus rapides en 5G par rapport à la technologie 4G-LTE. Cela entraînera une forte augmentation de l’utilisation des données et des applications associées qui dépendraient des centres de données, a-t-il ajouté.

Selon le rapport sur la mobilité d’Ericsson 2021, les abonnements aux smartphones devraient augmenter à un TCAC de 7 %, passant de 810 millions en 2020 à plus de 1,2 milliard d’ici 2026. Ces abonnements, qui représentaient 72 % du total des abonnements mobiles en 2020, sont prévus pour constituer plus de 98 % en 2026.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.