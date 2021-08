Le secteur des diagnostics a connu des changements en raison de Covid-19 vers des diagnostics à domicile : Dheeraj Jain

La récente pandémie a probablement fait prendre conscience des tests utilisant la technologie RT-PCR et élargi la disponibilité et la capacité à travers le pays.

La pandémie de COVID-19 a modifié le fonctionnement et les revenus de l’industrie du diagnostic pendant quelques mois, où les tests RT PCR ont pris une plus grande part pour servir les masses. Le secteur a joué un rôle majeur dans la lutte de l’Inde contre le virus Covid-19.

Dans une interview exclusive avec Financial Express Online, Dheeraj Jain, fondateur, Redcliffe Life Diagnostics parle de la façon dont le secteur des diagnostics en raison de Covid-19 a également connu d’autres changements, en particulier sur le front de la collecte à domicile, où les diagnostics et les autodiagnostics à domicile sont des changements majeurs de mentalité qui resteront permanents.

Redcliffe Life Diagnostics, basée à Noida, est une société leader dans le domaine des diagnostics new-age fondée avec la vision de fournir des services haut de gamme et spécialisés dans le secteur des soins maternels et infantiles. L’organisation s’est également aventurée dans l’oncogénomique et le marché des diagnostics de routine et a également commencé à proposer des bilans de santé préventifs par le biais de laboratoires satellites de routine installés dans divers endroits du pays.

Racontez-nous l’histoire de la naissance de Redcliffe Life Diagnostics. Quels ont été les principaux défis que vous avez rencontrés au début ?

Avec mes cofondateurs et mon équipe scientifique, j’ai fondé Redcliffe Life Diagnostics dans le but de devenir la société indienne de diagnostics spécialisés et de médecine de précision à la croissance la plus rapide, axée sur les tests de santé reproductive, les maladies rares et le diagnostic génétique du cancer. Le parcours depuis le début jusqu’à maintenant a été très excitant avec une part de difficultés au cours de la première année, ayant ses propres laboratoires d’ADN haut de gamme, de nouveaux produits, une validation clinique, des ventes au leader d’opinion clé (KoL) pour passer de 1 médecin à 150 dans quelques mois.

Nos offres étaient principalement des tests génétiques spécialisés haut de gamme pour les soins maternels et infantiles comme le NIPS, l’exome clinique évoluant progressivement vers la génomique en oncologie. C’était en août 2020, lorsque nous avons commencé notre empreinte sur le marché des diagnostics de routine en proposant des bilans de santé préventifs de routine en tirant parti de notre partenaire et en installant maintenant nos laboratoires satellites de routine sur plusieurs sites. Ces laboratoires partenaires nous envoyaient des échantillons génétiques et nous avons commencé à les envoyer régulièrement par nos clients médecins/cliniciens.

Pouvez-vous expliquer comment l’industrie de la santé a eu un impact sur la pandémie? Comment cet impact a-t-il été traité par les diagnostics Redcliffe Life ?

Pendant le verrouillage, les rendez-vous (activité B2C) ont considérablement diminué, mais ils reviennent au niveau d’avant la deuxième vague d’ici fin août, à condition qu’aucune troisième vague ne vienne. De plus, des défis logistiques tels que le mouvement des échantillons au milieu du verrouillage en référence aux restrictions interétatiques et intraétatiques, l’arrêt des services OPD et des chirurgies électives dans les hôpitaux et les cliniques, les entreprises travaillant à domicile, entre autres, l’activité B2B a été clairement affectée.

Parmi tous nos laboratoires du réseau proposant des tests de diagnostic Covid-19, nos laboratoires Noida et Bhubaneswar ont pris en charge la vague de tests RT-PCR en avril et mai 2021. Dans l’ensemble, on estime que 70% des décisions que les experts médicaux prennent concernant le traitement des patients dépendent de tests de diagnostic, mais en même temps, l’industrie du diagnostic en Inde ne représente que 5 % des coûts totaux du système de santé.

Le marché du diagnostic a connu une croissance au cours des cinq dernières années. Il y a eu diverses tendances au niveau des tests, au niveau du marché et au niveau des consommateurs. Les tests sanguins de routine sont toujours le pilier de l’industrie dans son ensemble, bien qu’il y ait une tendance définitive vers des tests moléculaires et génétiques plus élevés où Redcliffe a un leadership clair dans quelques villes en Inde et en particulier avec les KoL. La récente pandémie a probablement fait prendre conscience des tests utilisant la technologie RT-PCR et élargi la disponibilité et la capacité à travers le pays.

Quelles sont les avancées récentes dans votre domaine qui ont aidé votre entreprise/service à se développer ?

L’industrie du diagnostic a connu divers développements en matière d’innovations et ceux-ci ont conduit à une augmentation de l’importance du secteur dans le système de santé global du pays. Certains d’entre eux sont le séquençage de nouvelle génération (NGS) où Redcliffe a des informations approfondies sur les 50 000 tests génétiques cliniques que nous avons effectués jusqu’à présent, les diagnostics au point de service (POC), la collecte à domicile, le nouveau portefeuille de tests avancés et la télésanté.

Dans les circonstances actuelles, quel rôle les centres de diagnostic peuvent-ils jouer ?

Les centres de diagnostic ont toujours joué un rôle crucial en contribuant au diagnostic des maladies, ce qui est la première étape vers un système de santé stable. Certaines tâches majeures accomplies par les centres de diagnostic sont l’aide au suivi des patients atteints d’une maladie incurable, l’aide à la réduction de l’intensité de la situation, l’approche innovante de l’expérience médicale et la prévention de la propagation du virus.

Pourriez-vous nous donner un aperçu des étapes que vous avez franchies dans votre parcours entrepreneurial ?

Récemment, nous avons connu une vague d’expansion avec des plans pour lancer des laboratoires dans diverses villes au cours des 12 prochains mois pour offrir la prestation de services sur le dernier kilomètre. Nous avons notre propre laboratoire dans plus de 5 villes à ce jour et avons déjà servi plus de 100 000 patients directement aux consommateurs en si peu de temps. Nous nous concentrons sur les villes où les grandes marques n’offraient pas de services complets et nous le faisons avec notre propre équipe satellite tout en étant un laboratoire de référence à Noida.

Nous aurons 15 laboratoires supplémentaires d’ici Diwali 2021. Dans le but de mieux faire connaître nos services et d’établir une sensibilisation généralisée aux soins de santé préventifs dans le pays, tout en fournissant le meilleur diagnostic médical, un traitement rapide, des conseils appropriés aux personnes de chaque ville, nous avons l’intention d’être présents dans chaque niveau 2, niveau 3 et petites villes. Redcliffe Life Diagnostics travaille avec la conviction qu’un diagnostic approprié peut aider à réduire l’écart de santé entre l’Inde rurale et urbaine.

