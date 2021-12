Le secteur des minéraux demande l’intervention du PMO pour un approvisionnement stable en charbon

Craignant que l’attribution de plus de râteaux ferroviaires exclusivement au secteur de l’électricité ne mette en péril l’approvisionnement en charbon des industries qui utilisent le combustible, l’industrie minière a sollicité l’intervention du Cabinet du Premier ministre (PMO) pour s’assurer que leurs opérations ne soient pas perturbées à cause du charbon. pénurie.

Dans une lettre adressée au secrétaire principal du Premier ministre, la Fédération des industries minérales indiennes (Fimi) a déclaré que Coal India avait demandé aux chemins de fer indiens 296 râteaux par jour exclusivement pour le secteur de l’électricité, et de telles actions mettront le charbon non-électrique utilisateurs dans une « situation extrêmement précaire ».

Fimi a souligné que jusqu’à 272 râteaux par jour ont été alloués au transport du charbon vers les secteurs électriques et non électriques réunis en novembre.

Alors que le gouvernement a pris plusieurs mesures pour résoudre le problème de la pénurie de charbon dans de nombreuses centrales électriques à travers le pays en septembre-octobre, d’autres industries – qui exploitent des unités de production d’électricité captives pour fournir de l’électricité à ses usines – se sont plaintes de la crise du carburant qui se prépare dans Le secteur.

La lettre de Fimi, examinée par FE, demandait au PMO de conseiller à Coal India et au Railway Board d’affecter d’urgence «au moins 50 râteaux par jour au secteur non réglementé afin de maintenir les opérations de ces industries vitales».

Les centrales électriques captives n’ont pas produit à pleine capacité pour rationner le carburant, et elles doivent s’approvisionner en électricité à partir du réseau et des échanges. La pénurie de charbon a également poussé l’industrie à recourir aux importations, lorsque les tarifs internationaux du charbon ont doublé en un an pour atteindre environ 12 000 « la tonne.

L’industrie s’est plainte que l’approvisionnement en charbon n’a pas repris à des niveaux normaux même après que les stocks de combustible dans les centrales électriques se soient améliorés, passant du niveau critique de 4 jours à la situation actuelle d’un inventaire plus confortable de 10 jours.

L’industrie de l’aluminium avait sollicité l’intervention du PMO fin octobre pour reprendre l’approvisionnement régulier en carburant et l’attribution de râteaux ferroviaires adéquats.

Les analystes d’India Ratings avaient souligné plus tôt que les besoins élevés en charbon du secteur de l’électricité pourraient laisser les autres secteurs tels que le ciment, l’aluminium et l’acier dans l’embarras, qui devraient augmenter leur dépendance au charbon importé.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.