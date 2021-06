Le secteur des produits de grande consommation stimulera la croissance alors que l’Inde se relance après le verrouillage 2.0 ; HUL, Nestlé, d’autres semblent fondamentalement forts

Nous sélectionnons des sociétés fondamentalement solides avec des bilans sains et des opportunités sectorielles en croissance qui peuvent être ajoutées au portefeuille

Par Suvarna Joshi

COVID 2.0 s’est avéré plus fort que la première vague de la pandémie et a infligé des dommages plus graves à l’ensemble de la nation que la première. Alors que les vagues ont forcé le gouvernement à imposer des restrictions strictes pour freiner la propagation du virus, les deux verrouillages, «Lockdown 1.0» et «Lockdown 2.0» différaient fortement l’un de l’autre. Par rapport à un verrouillage national observé lors de la première vague, la principale différence de Lockdown 2.0 était qu’il était imposé par l’État avec des verrouillages plus localisés qui avaient divers degrés de gravité, notamment des couvre-feux nocturnes, des verrouillages de week-end ou complets et des restrictions sur les services basés sur les contacts. En outre, la durée de 1 à 1,5 mois a également été inférieure au verrouillage (2 à 2,5 mois) connu l’été dernier.

Ayant appris quelques leçons de COVID 1.0, les entreprises se concentrent cette fois-ci sur l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, des unités de stockage (SKU) et des assortiments de produits. Selon NielsenIQ, les stratégies d’optimisation de l’assortiment sont devenues encore plus cruciales à mesure que les consommateurs ont rationalisé leurs budgets, favorisé les magasins de proximité de plus petit format et les canaux de commerce électronique. Avec l’augmentation du commerce électronique, les acheteurs visitent moins souvent les magasins physiques, et lorsqu’ils le font, ils visitent les magasins avec des listes d’achat préparées, passant ainsi moins de temps à parcourir les étagères et donc à réduire le chargement du garde-manger pendant le Lockdown 2.0.

Selon NielsenIQs, en moyenne 1 059 SKU sont lancés chaque mois en Inde. Parmi ceux-ci, seulement 10 % d’entre eux reçoivent une distribution suffisante pour survivre. Ainsi, l’épidémie de COVID-19 en 2020 a fait prendre conscience aux entreprises de la beauté de la simplicité par rapport au coût caché de la complexité. Cela a conduit les entreprises à aligner de manière proactive leurs stratégies de mise sur le marché avec celles des préférences des consommateurs.

Une autre tendance qui a soutenu une forte croissance est la préférence des consommateurs pour les produits naturels et ayurvédiques qui renforcent l’immunité. La demande de produits comme Chywanprash, Tulsi, Amla Juice, Curcuma, Ashwagandha et Honey, pour n’en nommer que quelques-uns, a connu une augmentation astronomique de la demande. Par conséquent, les plus grands noms de l’espace ayurvédique tels que Dabur, Zandu, Baidyanath, Patanjali et Himalaya ont connu une forte augmentation de la demande pour leurs produits.

Alors que les entreprises ont adopté des stratégies pour optimiser leurs portefeuilles et assurer la disponibilité des produits dans les rayons, Covid 2.0 a endommagé les finances des ménages dans toutes les familles en raison des dépenses de traitement médical plus élevées et de la perte d’emploi. Des revenus plus faibles couplés à des dépenses médicales plus élevées ont épuisé leurs économies et augmenté leur niveau d’endettement global (la plupart financés de manière informelle). Par conséquent, la confiance des consommateurs à l’égard des dépenses discrétionnaires a été sensiblement inférieure à celle observée lors de la vague précédente.

Les catégories discrétionnaires comme les vêtements, les bijoux, la rénovation domiciliaire, les produits de luxe, les mariages et autres ont vu leurs dépenses baisser considérablement. Les catégories des soins personnels et des soins ménagers axés sur les produits de base et la valeur ont également subi des pressions sur les budgets, comme en témoigne la baisse des ventes dans les catégories des produits de base. Malgré la baisse, les entreprises proposant une offre de produits plus large à cheval sur la matrice prix-valeur devraient en bénéficier compte tenu de leur image de marque, de la qualité de leurs produits et de leur prix abordable.

BHARAT continuera-t-il à stimuler la croissance de FMCG ?

COVID 2.0 a infligé de graves dommages à l’arrière-pays du pays et avec le verrouillage ultérieur des activités économiques ; les préoccupations concernant la demande rurale ne peuvent être ignorées. Avec une propagation plus large et plus profonde de la deuxième vague, l’opinion populaire émergente est que contrairement à l’été dernier, lorsque la demande rurale est restée résiliente malgré un verrouillage plus large et plus strict, la demande de cette année pourrait ne pas montrer une résilience similaire. De plus, la montée des tensions dans les ménages et le secteur non organisé devrait également maintenir les dépenses discrétionnaires sous contrôle.

Malgré les vents contraires, nous pensons que ‘Bharat’ – l’épine dorsale de notre économie, rebondira après avoir connu un ralentissement au cours de la période avril-mai. Cela s’expliquera principalement par 1) une production alimentaire record pour la cinquième année consécutive grâce aux bonnes précipitations de l’année dernière ; 2) prévision d’une saison de mousson normale cette année à 98% de la moyenne sur longue période (LPA) et d’un El-Nino faible au cours des six prochains mois, 3) soutien des revenus/rations annoncé par les gouvernements et 4) assouplissement des restrictions de verrouillage pour aider à la mobilité avant la saison des semailles de Kharif. En conclusion, un volume de récolte plus élevé, associé à des prix rémunérateurs et à une amélioration de l’activité économique, est de bon augure pour générer des revenus ruraux globaux et ainsi avoir un impact positif sur la demande de consommation.

Alors que la demande pourrait rebondir sur les marchés intérieurs, ce qui est essentiel pour les entreprises, la hausse des prix des matières premières est une préoccupation majeure. Cela a placé la gestion des secteurs des produits de base, des biens durables et d’autres secteurs dans une situation de « Catch 22 », que ce soit pour augmenter les prix des produits finaux ou pour réduire la rentabilité à court terme. En effet, les prix des matières premières, qu’elles soient agricoles (huiles comestibles, huile de palme, thé, etc.), chimiques ou brutes (PFAD et matériaux d’emballage), ont connu une hausse sans précédent de 25 à 150 % au cours du S2FY21 et devraient se poursuivre au T1FY22. trop. Cependant, à plus long terme, il est peu probable que ces prix élevés des intrants se maintiennent.

Alors que quelques entreprises telles que Hindustan Unilever Ltd, Britannia Industries et Colgate Palmolive, entre autres, ont choisi d’augmenter les prix pour trouver un équilibre entre croissance et rentabilité, quelques autres comme Jyothy Labs, Emami, etc. ces temps difficiles.

Forts de l’expérience de deux vagues de Covid-19 de loin, nous pensons que la 3ème vague qui devrait émerger en septembre/octobre sera probablement moins fatale. En effet, le segment le plus vulnérable (les personnes âgées de plus de 45 ans) qui représentait environ 88% des décès liés à Covid-19 serait vacciné d’ici là. En outre, l’inoculation de la population âgée de 18 à 44 ans s’accélérera également à mesure que les contraintes d’approvisionnement s’atténueront. Cela protégera la consommation d’un coup sévère et aidera les entreprises ainsi que les clients à naviguer en douceur à travers le temps orageux de Covid-19, en allant de l’avant.

Actions FMCG à surveiller

Dans ce contexte, nous sélectionnons des sociétés fondamentalement solides avec des bilans sains et des opportunités sectorielles en croissance qui peuvent être ajoutées au portefeuille. Parmi les grandes capitalisations – Britannia Industries, Hindustan Unilever Ltd (HUL), Dabur India et Nestlé India, tandis que dans l’espace des moyennes et petites capitalisations, Relaxo Footwear, Varun Beverages, Mold-Tek Packaging et CCL Products sont les plus intéressantes.

(Suvarna Joshi est analyste de recherche principale, Axis Securities, les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

