Le secteur des services établit un record d’importations et augmente l’excédent

17/12/2021 à 13:42 CET

PE

le excédent de secteur Services augmenté de 3,5% au troisième trimestre par rapport à la même période de 2020, atteignant 5 254,6 millions d’euros, après avoir augmenté ses exportations à un rythme proche de 16% et marqué un hausse record des importations, selon l’Enquête sur le commerce international des services publiée ce vendredi par l’Institut national de la statistique (INE).

Concrètement, les exportations ont augmenté de 15,7% en glissement annuel au troisième trimestre, à 18 888,3 millions d’euros, tandis que les importations ont augmenté de 21,2%, la plus forte augmentation de la série historique, pour atteindre 13 633,6 millions.

Les services qui ont le plus contribué au rebond des exportations au troisième trimestre ont été transports (+ 10,5%) ; télécommunications, informatique et information (+ 18,4 %) et services aux entreprises (+ 14,9 %).

Concrètement, les ventes à l’étranger du secteur des transports ont atteint 4 973,3 millions, soit une augmentation de 10,5% par rapport au troisième trimestre 2020, tandis que celles réalisées par les services aux entreprises s’élevaient à 6 305 millions d’euros, soit 14,9% de plus, et les télécommunications s’élevaient à 2 941,6 millions, soit 18,4% de plus que celles du troisième trimestre de l’année dernière.

Au contraire, les contributions positives les plus faibles ont été celles des biens et services publics, avec 20,9 millions d’euros d’exportations et une progression de 112,8% sur un an; la construction, avec des exportations s’élevant à 245,7 millions d’euros, soit 12,1 % de plus en taux interannuel, et la propriété intellectuelle, dont les ventes à l’étranger ont augmenté de 10 % en interannuel, à 667,2 millions d’euros.

Importations

En revanche, les services les plus contribution positive à l’évolution interannuelle des importations au troisième trimestre ont été les télécommunications, avec 2 188,2 millions d’euros et une augmentation annuelle de 22,1 % ; les services aux entreprises, avec des importations d’une valeur de 4 730,5 millions d’euros et un taux de croissance de 20,6 %, et les transports, avec des importations d’une valeur de 3 541,2 millions d’euros, soit 38,3 % de plus.

Les secteurs qui ont présenté contributions négatives plus élevées à l’évolution interannuelle des importations au troisième trimestre s’est ajoutée la transformation de biens sans transfert de propriété, qui a réduit leurs importations de 10,2 %, à 103,3 millions d’euros ; les services personnels, culturels et récréatifs, avec des importations pour 105,2 millions (-1,4%), et les services financiers, dont les achats à l’étranger ont diminué de 2,1%, à 289,9 millions d’euros.

Concernant la destination géographique des exportations de services, celles à destination de l’Europe ont atteint 12 381,1 millions d’euros au troisième trimestre, tandis que destiné à UE ajouté 8 755,5 millions. Parmi eux, ceux destinés à la zone euro s’élèvent à 8.095,6 millions d’euros.

Enfin, en termes d’importations, celles originaires d’Europe s’élevaient à 9 848,7 millions d’euros, avec des valeurs pour l’UE et la zone euro respectivement de 7 374 et 6 743 millions d’euros.