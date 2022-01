Le secteur des services indien connaît une faible expansion en décembre ; Le PMI des services tombe au plus bas de 3 mois

Selon IHS Markit, l’indice d’activité des entreprises des services en Inde corrigé des variations saisonnières est tombé à un minimum de 55,5 en décembre, contre 58,1 le mois précédent.

Le secteur des services en Inde a connu une expansion modérée au mois de décembre, le PMI des services tombant à son plus bas niveau en trois mois, poursuivant la tendance d’une année mouvementée, selon une enquête menée par IHS Markit. L’indice d’activité commerciale des services en Inde corrigé des variations saisonnières est tombé à un minimum de 55,5 en décembre contre 58,1 le mois précédent, affecté par les pressions sur les prix et la possibilité de nouvelles vagues de COVID-19, a déclaré IHS Markit.

« 2021 a été une autre année mouvementée pour les fournisseurs de services et la croissance a légèrement reculé en décembre. Pourtant, les dernières lectures indiquent une forte augmentation des ventes et de l’activité commerciale par rapport à la tendance de l’enquête », a déclaré Pollyanna De Lima, directrice associée de l’économie chez IHS Markit dans la note. Même si la confiance des entreprises s’est renforcée au cours du mois de décembre, le sentiment général est resté modéré dans le contexte des données historiques, a noté le rapport.

Selon les dernières données d’IHS Markit, l’expansion des nouvelles commandes pour les fournisseurs de services était en grande partie centrée sur le marché intérieur, car la demande internationale a chuté en raison des restrictions liées au COVID-19, en particulier en ce qui concerne les voyages.

Le secteur des services indien a également connu une nouvelle baisse des chiffres de l’emploi en décembre, bien que le taux de contraction ait été léger, la majorité des entreprises interrogées ayant laissé les chiffres de la masse salariale inchangés par rapport à novembre. « L’incertitude entourant les perspectives et un manque général de pression sur les capacités ont entraîné une nouvelle baisse de l’emploi en décembre. Cela dit, la baisse a été marginale et une reprise est attendue cette année si la demande de services reste favorable », a déclaré IHS Markit.

L’indice composite de production PMI, qui est une mesure pour les services et le secteur manufacturier, a glissé à 56,4 en décembre contre 59,2 en novembre, même s’il est resté au-dessus de sa moyenne à long terme de 53,9. Les fabricants ont connu une augmentation des ventes plus forte que les prestataires de services, tandis que l’inflation par les coûts était plus prononcée dans le secteur des services que dans l’industrie manufacturière, a noté l’enquête.

Le rapport note toutefois que la confiance des entreprises s’est améliorée parmi les producteurs de biens et les prestataires de services à la fin de 2021 et que certaines entreprises s’attendent à de nouvelles améliorations de la demande. Cependant, la pression des prix élevés et la flambée des cas de COVID-19 persistent et certaines autres entreprises s’attendent à ce que la reprise s’atténue.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.