Le secteur du commerce social devrait atteindre 1,2 billion de dollars dans le monde d’ici 2025: rapport

Alors que le commerce social connaît une tendance à la hausse à travers le monde, le segment devrait atteindre 1 200 milliards de dollars d’ici 2025, contre 492 milliards de dollars en 2021. Plus important encore, il devrait croître trois fois plus vite que le commerce électronique traditionnel, selon un rapport publié par Accenture. La croissance sera tirée par la génération Z et les utilisateurs de médias sociaux du millénaire, qui représenteront 62 % des dépenses mondiales en commerce social d’ici 2025.

Le commerce social est défini comme le canal de vente en ligne où toute l’expérience d’achat d’une personne, de la découverte du produit au processus de paiement, se déroule sur une plate-forme de médias sociaux. « Poussé par les préférences des consommateurs axées sur le mobile et le lancement de nouvelles plateformes de commerce social hyperlocal, le succès émergent du commerce social en Inde témoigne du pouvoir des personnes et des communautés », a déclaré Anurag Gupta, directeur général et responsable de la stratégie et du conseil. , a déclaré Accenture Inde.

Selon Gupta, les plateformes de commerce social doivent offrir aux consommateurs la bonne expérience fondée sur la confiance et la satisfaction, ainsi qu’élargir leur attrait grâce à l’utilisation des langues locales et des interfaces vidéo pour profiter de l’opportunité. Les marques doivent travailler avec un écosystème florissant comprenant des plates-formes, des créateurs, des influenceurs et des revendeurs qui aident les utilisateurs à découvrir et à évaluer les achats potentiels, a noté Gupta.

Parmi les catégories achetées via les réseaux sociaux, les vêtements devraient être en tête des achats de commerce social, représentant 18 % des parts dans le monde d’ici 2025, suivis par l’électronique grand public à 13 % et la décoration d’intérieur à 7 %. En Chine, les aliments frais et les snacks représentent également une large catégorie de produits. Bien que la catégorie beauté et soins personnels représente actuellement une faible part des ventes de commerce social, elle devrait capter plus de 40 % des dépenses numériques en moyenne pour cette catégorie sur les marchés clés d’ici 2025.

Le commerce social est plus susceptible d’être utilisé par les consommateurs des pays en développement. Huit utilisateurs de médias sociaux sur dix en Chine utilisent le commerce social pour effectuer des achats pour une catégorie donnée, ajoute le rapport. Cependant, la majorité des utilisateurs de médias sociaux au Royaume-Uni et aux États-Unis n’ont pas encore effectué d’achat via le commerce social.

En Inde, ainsi qu’au Brésil et en Chine, les utilisateurs se soucient davantage des fonctionnalités qui les aident à découvrir et à évaluer les achats potentiels. D’un autre côté, les utilisateurs du marché britannique et américain accordent plus d’importance aux prix et aux remises. Les jeunes générations sont plus attirées par les diffusions en direct et font davantage confiance aux avis des acheteurs, mais les acheteurs plus âgés mettent l’accent sur les fonctionnalités de sécurité et valorisent la familiarité avec la marque.

En outre, les marques individuelles et les petites marques devraient bénéficier de la croissance du commerce social, car plus de la moitié (59 %) des acheteurs sociaux interrogés ont déclaré qu’ils étaient plus susceptibles de soutenir les petites et moyennes entreprises via le commerce social que lors de leurs achats via le commerce électronique. sites Internet. 63% des personnes interrogées sont plus susceptibles d’acheter à nouveau auprès du même vendeur. L’étude a été menée via une enquête en ligne auprès de plus de 10 000 utilisateurs de médias sociaux en Chine, en Inde, au Brésil, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

