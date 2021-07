Le secteur du coworking sortira plus fort dans le monde post-Covid

À mesure que le secteur du coworking s’organise, des acteurs plus petits et non organisés peuvent fusionner avec des acteurs plus importants dans le cadre d’un exercice de synergie et de consolidation.

Par Manas Mehrotra,

La pandémie de Covid-19 a bouleversé le monde de multiples façons et changé notre façon de travailler. Alors que le virus influence l’économie et l’immobilier, la question se pose quel serait son impact sur la location commerciale et les espaces de coworking ? La perturbation actuelle due à Covid-19 est considérée comme temporaire, car l’industrie du coworking s’attend à une reprise alors que l’économie sort du verrouillage. Il y a un besoin d’agilité dans la façon dont nous opérons à la suite de la pandémie et à long terme, la « survie du plus fort » sera probablement la norme. Voici de nombreux changements que l’industrie du coworking verra dans le scénario post-covid.

La santé sera prioritaire

Anticipant la résilience des entreprises, les espaces de coworking devraient émerger plus forts dans le monde post-Covid. La flexibilité et les stratégies bien conçues pour promouvoir un environnement de coworking préventif, sûr et sain attirent de nombreuses entreprises. Dans l’attente et l’optimisme que la deuxième vague plafonnerait dans quelques mois, les entreprises préparent les employés à des espaces de travail collaboratifs futuristes. L’ère post Covid renouvellera l’accent des espaces de coworking sur la distanciation sociale et les interactions sûres. Les entreprises recherchent des espaces pouvant offrir un niveau supérieur de santé, d’hygiène et de sécurité à leurs employés.

Les bureaux ne perdront pas de leur importance

Alors que le travail à domicile peut coexister, l’espace de bureau ne perdra pas de son importance car les avantages de travailler dans un espace de bureau physique, à la fois en termes de cohésion et de productivité, sont durables. Étant donné que les entreprises occupantes souhaitent réduire leurs coûts, même les utilisateurs les plus conventionnels voient désormais l’intérêt du coworking. Ces espaces, avec leur flexibilité naturelle et leur disposition inhérente à ajouter de la valeur, sont les mieux placés pour s’adapter et redéfinir l’avenir de l’espace de travail.

La demande des grandes entreprises

Les grandes entreprises explorent la location de bureaux dans des espaces de travail flexibles pour éviter les dépenses en capital à long terme. Le modèle hub-and-spoke entrera en vigueur dans lequel un grand siège social aura un « bureau central » et un ensemble de plus petits ou « bureaux satellites » répartis dans différentes parties de la ville. Par rapport aux espaces de bureaux traditionnels, davantage d’entreprises peuvent adopter un modèle de travail hybride. Dans un avenir proche, nous prévoyons une reprise de la demande d’espaces de travail flexibles bien situés, de haute qualité et efficaces, ce qui leur permettra d’occuper une plus grande partie du portefeuille total de bureaux commerciaux en Inde.

La dédensification sera une tendance importante

Aujourd’hui, les opérateurs d’espaces de coworking organisés offrent un écosystème d’affaires complet et sont prêts à recalibrer leurs trajectoires. La formulation de nouvelles techniques, la dédensification de l’inventaire spatial existant et l’offre d’un écosystème plus propice et adaptatif pour faire face à ces éléments perturbateurs signalent ce nouveau départ. La dédensification est considérée comme un impératif important pour les grandes entreprises.

Accent accru sur l’adoption de la technologie

Le monde est à l’aube d’une perturbation technologique, l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique étant les aspects les plus recherchés de la technologie. Les grandes entreprises envisagent aujourd’hui des espaces de coworking à la pointe de la technologie, collaboratifs et productifs pour éviter les tracas liés à la gestion d’un espace de bureau. Utilisant l’Internet des objets pour la gestion des actifs, l’analyse spatiale, les applications mobiles et les systèmes de gestion des visiteurs, la réalité virtuelle pour les futurs espaces de bureau ne sont que quelques interventions technologiques adoptées par les acteurs du coworking. Ces interventions amélioreront la capacité de surveillance et de rapport et offriront une excellente expérience sans fil de classe mondiale à ses membres.

Consolidation sur les cartes

Une tendance à la hausse parmi les marques de coworking serait la consolidation. À mesure que le secteur du coworking s’organise, des acteurs plus petits et non organisés peuvent fusionner avec des acteurs plus importants dans le cadre d’un exercice de synergie et de consolidation. Alors que de grands investisseurs mondiaux et des acteurs immobiliers de premier plan ont manifesté leur intérêt pour le secteur du coworking, des fusions et des prises de participation peuvent être envisagées dans un proche avenir. Les petits acteurs peuvent être absorbés par des fusions ou devront alternativement fermer leurs activités.

Conclusion

En conclusion, on peut dire que le co-working subira des modifications pour s’aligner sur la « nouvelle normalité ». Il y aura plus de fluidité et de personnalisation au modèle qui permettra au coworking de se positionner comme l’option la plus viable dans un futur proche. La pandémie a sans aucun doute modifié la façon dont les occupants et les opérateurs expérimentés revisitent aujourd’hui la gestion de l’espace. Cependant, il est sûr de dire que la flexibilité associée à l’augmentation de la technologie moderne conduira sûrement le secteur à une forte reprise dans les mois à venir. L’avenir des espaces de coworking s’annonce passionnant, avec un potentiel immense. L’accent reste mis sur les mesures de bien-être, telles que l’application de protocoles d’hygiène et de sécurité réguliers pour les occupants. Il est impératif de réitérer ces mesures quotidiennement afin que les occupants voient, ressentent et expérimentent un protocole de sécurité complet en place.

(L’auteur est le fondateur, 315Work Avenue. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

