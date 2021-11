Le secteur du gaz se mobilise en bloc pour une baisse d’impôt comme celle de l’électricité

19/11/2021 à 08:37 CET

David Page

Des associations professionnelles qui rassemblent l’ensemble secteur de gaz (groupements de réseaux de transport et de distribution mais aussi sociétés de négoce) et grands consommateurs industriel Les compagnies gazières font front commun pour faire pression sur le gouvernement et obtenir une réduction des taxes qui sont incluses dans la facture de gaz.

Gaziers et géants industriels se mobilisent en bloc contre le Ministère de Trésorerie et Ministère de la Transition écologique pour obtenir un allégement fiscal urgent aux portes d’un hiver très rigoureux qui approche et en pleine nouvelle flambée des prix sur les marchés internationaux du gaz naturel.

Le prix du gaz a de nouveau grimpé au-dessus de la 100 euros le mégawattheure (MWh) après la mise en service du gazoduc Nord Stream II, qui acheminera le gaz de la Russie vers l’Allemagne, a subi un nouveau revers. Le régulateur allemand de l’énergie a paralysé le processus de certification du gazoduc et stresse une nouvelle fois les marchés internationaux par crainte d’un problème d’approvisionnement insuffisant pour l’Allemagne et d’autres pays européens en plein hiver.

« Il est injuste que les baisses d’impôts qui sont appliquées au consommateur d’électricité depuis l’été ne profitent pas également au consommateur de gaz. C’est simplement discriminatoire & rdquor;, argumente l’employeur Sedigas, qui regroupe de grandes entreprises de toute la chaîne de valeur de la filière gaz (transport, distribution, commercialisation et fournisseurs spécialisés de produits et services à la filière).

Sedigás et Gaz industriel -l’association qui rassemble les grands consommateurs tels que Seat, Fertiberia, Roca, Pamesa ou Ence- exige à l’unisson que les baisses d’impôts appliquées à la facture d’électricité soient répliquées dans le secteur du gaz. En ce sens, les entreprises du secteur gazier demandent une Réduction de TVA qui s’applique à la consommation de gaz des 21% actuels à 10% (comme c’est déjà le cas pour l’électricité et l’eau) et également une réduction de la taxe de la Taxe Spéciale sur les Hydrocarbures au minimum autorisé par l’Union Européenne.

Actuellement dans le Taxe sur les hydrocarbures un tarif de 0,65 euro par gigajoule (équivalent à 2,34 euros par mégawattheure équivalent) est appliqué au client domestique et à la plupart des clients industriels. La réglementation européenne établit un minimum pour tous les États membres de 0,30 euros par gigajoule (1,08 euros par mégawattheure). « Il appartient au Gouvernement de le réduire sans avoir à se rendre à Bruxelles pour obtenir son approbation. Et la Commission européenne elle-même a encouragé le mois dernier les États membres à prendre des mesures fiscales pour atténuer les effets de cette situation sur les consommateurs les plus vulnérables », prévient Sedigás.

Discrimination

Le Gouvernement a en effet adopté des mesures directes sous forme de taxes pour amortir l’impact sur la réception de tous les clients d’électricité de la hausse du coût de l’électricité sur les marchés internationaux, conséquence principalement de la hausse des prix précisément du gaz naturel.

Les ministères de la Transition écologique et des Finances ont agi de manière coordonnée pour appliquer temporairement une réduction de TVA sur la facture d’électricité de 21% à 10% depuis juin, suspendre la taxe de 7% sur la production d’électricité jusqu’à la fin de l’année et réduire le minimum autorisé par Bruxelles la taxe spéciale sur l’électricité, de 5,1% à 0,5%.

« Sedigás considère que la chose la plus appropriée est que le gaz, qui a également été touché par cette situation tarifaire extraordinaire, devrait bénéficier de la même réduction d’impôts & rdquor ;, soulignent-ils auprès de l’association patronale. « Mais dans le cas du gaz, le gouvernement détourne le regard, nous dit seulement qu’il va étudier. Et on continue sans aucune mesure fiscale & rdquor ;.

Naturgie, la principale entreprise du secteur du gaz et l’une des principales voix de Sedigás elle-même, a explicitement rejoint les demandes de réduction d’impôts. « L’entreprise attend un traitement fiscal non discriminatoire en matière d’électricité pour tous ses clients & rdquor ;, a indiqué le groupe présidé par Francisco Reynés dans sa dernière présentation des résultats trimestriels.

L’égalité de traitement, comme l’a souligné Naturgy, pour « pouvoir maintenir l’équilibre territorial et éviter la discrimination dans les communautés autonomes des régions plus froides avec consommation d’énergie plus élevée& rdquor ;. Pourquoi considère-t-on que la discrimination peut aussi être territoriale ? Car dans le chauffage domestique, l’utilisation du gaz naturel est encore majoritaire, et son utilisation est nettement plus intense dans les régions aux hivers plus rigoureux.

Téléchargement retardé

Ce que le gouvernement a fait, c’est de limiter les augmentations qui peuvent être appliquées aux tarifs réglementés du gaz (appelé taux de dernier recours, TUR). Une mesure uniquement pour les clients du tarif réglementé, pas pour ceux du marché libre. Le prix du tarif, qui est révisé tous les trimestres, ne peut dépasser 5 %, malgré le fait que le prix extrêmement élevé du gaz sur les marchés de gros impliquerait des augmentations beaucoup plus importantes (au dernier trimestre de cette année, la hausse appliquée est de 4 , 6 %, mais il aurait dû être de 29 %).

C’est une mesure temporaire et, de plus, elle n’empêche pas les hausses de taux, elle ne fait que les reporter. Et c’est qu’à partir d’avril prochain, le Gouvernement devrait commencer à répercuter les augmentations non appliquées désormais progressivement de manière différée. Un téléchargement retardé, retardé. Depuis SedigasDe plus, ils déplorent qu’il n’ait pas encore été déterminé comment le mécanisme de récupération des majorations non appliquées à des millions de clients sera appliqué.

Plus de mesures

Gaz industrielEn plus de réclamer les baisses d’impôts, elle a également demandé directement au ministère de la Transition écologique et à la Commission nationale des marchés et de la concurrence (CNMC) d’autres mesures pour alléger les coûts énergétiques liés au gaz supportés par les grandes industries.

D’une part, il prétend utiliser le surplus enregistré par le système gazier l’an dernier et celui qu’il obtiendra vraisemblablement pour financer une baisse des péages imputés à la facture. De l’autre, il demande de donner aux clients industriels la possibilité de réduire sans frais. le débit de gaz contracté lorsqu’ils réduisent ou arrêtent leur activité, comme cela a été fait dans les pires moments de la pandémie. « Le gouvernement doit fournir un poumon financier à l’industrie consommatrice de gaz & rdquor;, fait valoir Verónica Rivière, présidente de GasIndustrial. « Il faut nous aider à traverser cet hiver avec des mesures concrètes. Cet hiver va être long pour nous & rdquor;, prédit-il.