Le secteur du logement alerte sur les déséquilibres entre l’offre et la demande

17/11/2021 à 13:02 CET

Eduardo Lopez Alonso

Le secteur immobilier reconnaît vivre une doux moment de croissance mais alerte qu’ils sont déjà perçus déséquilibres entre l’offre et la demande qui peut conduire à des hausses de prix à l’avenir. 2021 pourrait se terminer comme l’année avec le plus grand nombre de ventes de maisons au cours de la dernière décennie. Pisos.com il s’attend à ce qu’il se termine cette année avec plus de 550 000 achats (contre 419 000 l’an dernier) et avec 89 000 nouveaux visas de construction. L’amélioration de la situation économique en général, les économies réalisées au cours des derniers mois de la pandémie par les familles et les taux d’intérêt bas ont configuré un moment « sain » pour la vente de logements en Espagne, comme l’a décrit le directeur des études de Pisos.com, Police Ferran, même si elle met en garde contre les déséquilibres croissants entre l’offre et la demande, exacerbés par la nouvelle loi sur le logement. « Il existe un déséquilibre entre la demande actuelle et une offre qui ne croît pas au même rythme« , dit Font.

La situation actuelle est qu’il y a un manque d’alternatives d’achat dans de nombreuses régions d’Espagne et qu’il y a peu de nouvelles constructions à une époque de hausse des coûts des matériaux et d’une certaine pénurie de main-d’œuvre spécialisée. Dans ce contexte où le logement prend du poids comme valeur refuge pour les investisseurs, il entre dans un cercle, vertueux ou pernicieux selon les points de vue, de hausses de prix prévisibles et de croissance du « gap » ou séparation entre la qualité du neuf construction et un parc de logements locatifs peut-être peu attrayants pour investir dans des améliorations. Selon Pisos.com, les prix augmenteront d’environ 2% cette année et 4% l’année prochaine, bien que ces prévisions puissent changer en fonction de l’impact de la nouvelle droit du logement ou l’évolution du prix des matériaux de construction.

« Il y a un certain risque de hausse des prix, mais pas comme en 2017« , précise Font, qui défend que « l’évolution modérée » est la plus prévisible pour le moment, tant à la vente qu’à la location. Dans ce dernier cas, il y a eu des baisses de prix dans les grandes villes ces derniers mois en raison du manque de demande. des étrangers, une situation qui sera modifiée à l’avenir. En tout état de cause, les incertitudes liées à la nouvelle loi sur le logement demeurent, qui impliqueront d’une part des limitations ou des plafonnements sur le prix des revenus locatifs, et d’autre part la mise en place de quotas pour les logements officiellement protégés Font reconnaît que dans le cas de la ville de Barcelone, où 30% de l’offre doit déjà être allouée à VPO, l’effet palpable est que de nouveaux développements sont réalisés dans les villes voisines. , l’immobilier considère que le plein effet de l’évolution réglementaire du secteur ne sera perçu qu’en 2024.

Concernant le loyer, Font pense que la grande fourche des appartements est « diabolisée » « Ce qu’il fait, c’est retarder la professionnalisation du marché de la location de logements en Espagne et ralentir l’amélioration de la qualité de l’offre. »