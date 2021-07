Le secteur du logement stimule la demande de ciment pour avril-mai 2021

in

Cette année, la production a commencé à se redresser en raison de la demande provenant du secteur du logement et de l’immobilier, représentant 68 % de la demande globale.

La demande et la croissance de la production de ciment ont été principalement tirées par le secteur du logement au cours des deux premiers mois de l’exercice 2021-2022. Au cours des mois d’avril et de mai, la production de ciment a été enregistrée à 54 millions de tonnes, ce qui représente une augmentation de près de 100% de la production de ciment d’avril à mai 2020. L’année dernière, 27 millions de tonnes de ciment ont été produites au cours des mois. en cours d’examen, selon un rapport de Care Ratings.

Cette année, la production a commencé à se redresser en raison de la demande provenant du secteur du logement et de l’immobilier, représentant 68 % de la demande globale. De nombreux logements abordables à bas prix ont été introduits cette année, ce qui représentait 13 % de la demande de ciment. En dehors de cela, les secteurs de l’industrie et des infrastructures ont contribué respectivement à 10 pour cent et 22 pour cent de la demande. “L’impulsion fournie par le gouvernement sous la forme de dépenses d’infrastructure telles que la construction de routes, de voies ferrées, d’autoroutes, d’infrastructures rurales et abordables à faible coût est de bon augure pour l’industrie”, note le rapport.

Cependant, par rapport aux trois premiers mois de 2021, la production nationale de ciment a enregistré une baisse de 12% sur une base mensuelle en avril, suivie d’une décroissance de 17% en mai 2021. La baisse de La production, selon le rapport, était due à la flambée des cas de Covid-19 ainsi qu’aux restrictions imposées par l’État à partir d’avril 2021 “qui ont affecté la dynamique de l’offre et de la demande pour le produit”.

Pendant ce temps, les prix du ciment ont augmenté de 5 % cette année, les prix moyens de gros et de détail dans toute l’Inde s’établissant désormais à 370 Rs et 380 Rs par sac de 50 kg, respectivement. le coût des intrants : les dépenses d’électricité, de carburant et de fret représentent près de 50 à 55 % des dépenses totales encourues par les acteurs du ciment », lit-on dans la note de recherche.

De plus, les analystes de Care Ratings ont déclaré qu’à l’heure actuelle, les acteurs de l’industrie du ciment semblent être prudemment optimistes quant à l’impact de la deuxième vague de Covid-19 sur l’industrie du ciment.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.