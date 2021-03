Le secteur du M&E a enregistré une baisse de 24% à Rs 1,38 lakh crore en 2020: rapport FICCI-EY

Le secteur du divertissement cinématographique a contribué le plus à la baisse en enregistrant 11 900 crores de roupies, tandis que l’imprimé et la télévision ont enregistré respectivement 10 600 crores de roupies et 10 200 crores de roupies.

Sur le dos de la propagation mondiale du coronavirus, le secteur indien des médias et du divertissement a enregistré une baisse de 24% à Rs 1,38 lakh crore (18,9 milliards de dollars américains) en 2020, ramenant les revenus aux niveaux de 2017, selon le dernier rapport FICCI-EY. Intitulé « Jouer selon de nouvelles règles », le rapport a également souligné que malgré la baisse, le secteur s’attend à récupérer 25% en 2021 pour atteindre Rs 1,73 crore lakh, puis à croître à un TCAC de 13,7% pour atteindre Rs 2,23 crore lakh par 2023.

Selon le rapport, les jeux numériques et en ligne étaient les seuls segments qui ont augmenté en 2020, ajoutant un agrégat de Rs 2600 crore. La contribution du secteur des jeux numériques et en ligne au secteur du M&E est passée de 16% en 2019 à 23% en 2020, tandis que les autres segments ont chuté d’un total de Rs 46500 crore. De ce fait, le secteur du divertissement cinématographique a contribué le plus à la baisse en enregistrant 11 900 crores de roupies, tandis que l’imprimé et la télévision affichaient respectivement 10 600 crores de roupies et 10 200 crores de roupies. La part des médias traditionnels (télévision, presse écrite, divertissement filmé, OOH, radio, musique) représentait 72% des revenus du secteur du S&E en 2020.

«Le numérique alimente une croissance sans précédent de la création et de la consommation de contenu dans presque toutes les langues indiennes, créant de nouvelles opportunités économiques à la fois pour l’industrie des médias et du divertissement et pour les professionnels de la création à travers le pays. Nous devons capitaliser sur cela et libérer tout le potentiel de la capacité créative de l’Inde pour propulser le moteur économique de l’Inde », a déclaré Sanjay Gupta, président du Comité des médias et du divertissement de la FICCI.

La télévision a enregistré une baisse de 22% de ses revenus publicitaires en raison de tarifs publicitaires très réduits pendant le verrouillage, malgré une baisse des volumes publicitaires de seulement 3%. En outre, il a également connu une baisse de 7% des revenus d’abonnement, entraînée par la croissance continue de la télévision gratuite, la migration inverse et une réduction des revenus moyens par utilisateur ARPU en raison de la mise en œuvre partielle de NTO (nouvel ordre tarifaire) 2.0 qui appelait à l’individu la tarification des chaînes et éliminé les bouquets proposés par les diffuseurs plus tôt. La publicité télévisée, cependant, devrait être proche des niveaux de 2019 en 2021, augmentant de plus de 20% grâce à une gamme de nouveaux contenus sportifs, à l’augmentation des tarifs des chaînes régionales et à la croissance continue de la télévision gratuite. Pendant ce temps, la publicité numérique est restée stable, grâce à une allocation accrue des annonceurs traditionnels qui ont accéléré leurs investissements dans les canaux de vente numériques.

L’imprimé, en revanche, a également enregistré une baisse de 41% de la publicité et une baisse de 24% des revenus de diffusion. Les journaux de langue anglaise ont été plus durement touchés et ont eu du mal à récupérer leur tirage après la pandémie, en particulier dans les métros, tandis que les journaux de langue régionale ont récupéré une plus grande partie de leur tirage perdu. Le segment a vu l’établissement d’une nouvelle référence d’exploitation à moindre coût, la plupart des entreprises d’impression réduisant leurs coûts de plus de 25%.

Fait intéressant, les abonnements numériques ont augmenté de 49% en 2020, suivis des jeux en ligne avec une augmentation de 18%. «Le secteur du S&E a connu un changement dans les modèles de demande alors que les consommateurs recherchaient activement des alternatives et avaient le temps d’essayer de nouvelles choses», a déclaré Ashish Pherwani, partenaire et responsable des médias et du divertissement chez EY Inde. Selon le rapport, 28 millions d’Indiens ont payé 53 millions d’abonnements OTT (over-the-top) en 2020, ce qui a entraîné une croissance de 49% des revenus des abonnements numériques. La croissance a été tirée en grande partie par Disney + Hotstar qui a placé l’IPL derrière un paywall au cours de l’année, ainsi que par l’augmentation des investissements de contenu par Netflix et Amazon Prime Video et le lancement de plusieurs produits en langue régionale. En plus de cela, 284 millions d’Indiens ont consommé du contenu fourni avec leurs forfaits de données.

En ce qui concerne les jeux en ligne, le secteur a augmenté de 18% en 2020 grâce au travail à domicile, à l’école à domicile et à l’augmentation des essais de jeux multijoueurs en ligne pendant le verrouillage. Les joueurs en ligne ont augmenté de 20% pour atteindre 360 ​​millions en 2020. Les revenus des jeux basés sur les transactions ont augmenté de 21%, malgré une réglementation défavorable dans certains États, tandis que les revenus des jeux occasionnels ont augmenté de 7%.

