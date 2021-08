Le secteur financier pourrait tirer d’énormes avantages du cloud computing

Malgré le fait que le passage au cloud public et l’adoption de services de cloud computing peuvent grandement bénéficier au secteur financier, de nouvelles recherches de Google Cloud ont révélé qu’un certain nombre de sociétés de services financiers restent hésitantes dans leur transition vers le cloud.

En migrant vers le cloud, les organisations du secteur financier peuvent faire progresser la résilience opérationnelle, améliorer la productivité du personnel, accroître la conformité réglementaire et améliorer l’innovation des modèles commerciaux. Cependant, les obstacles à l’adoption du cloud pour les sociétés de services financiers incluent la complexité des systèmes existants, les lacunes en matière de compétences, l’incertitude réglementaire et la fragmentation des exigences de conformité.

Pour mieux comprendre à la fois les défis et les opportunités auxquels le secteur financier est confronté en matière d’adoption du cloud, Google Cloud a demandé à Harris Poll de sonder plus de 1 300 leaders dans le domaine aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, à Hong Kong, au Japon, Singapour et l’Australie.

Le vice-président de la recherche pour IDC Financial Insights, Jerry Silva, a fourni des informations supplémentaires dans un article de blog sur ce que les entreprises de services financiers doivent prendre en compte lors du transfert de leurs charges de travail et de leurs opérations vers le cloud, en déclarant :

« Alors que de nombreuses banques ont déjà déployé des environnements de cloud hybride, d’autres en sont encore à diverses étapes de planification et de déploiement. De toute évidence, l’infrastructure hybride est une réalité et les institutions financières doivent se concentrer non seulement sur l’exploitation du modèle d’infrastructure moderne pour gagner en efficacité, en résilience et en agilité. , mais aussi sur la prise des mesures nécessaires pour gérer de tels environnements, y compris la sécurité et la conformité des services cloud.

Adoption du cloud dans le secteur financier

Selon l’étude de Google Cloud, 83 % des sociétés de services financiers interrogées déclarent déployer la technologie cloud dans le cadre de leurs principales infrastructures informatiques.

En ce qui concerne l’architecture de choix parmi ces entreprises, le cloud hybride est le plus populaire avec 38 %, suivi du cloud unique à 28 % et du multicloud à 17 %. Cependant, 88 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles envisageaient d’adopter une stratégie multicloud au cours des 12 prochains mois.

L’enquête a également révélé que les institutions de services financiers en Amérique du Nord sont en tête de l’adoption du cloud, les institutions aux États-Unis (54 %) et au Canada (52 %) occupant les premières places, tandis que le plus faible niveau d’adoption du cloud a été signalé au Japon (42 %).

Bien qu’il y ait une certaine hésitation à migrer vers le cloud, presque tous les répondants (88 %) conviennent que l’adoption du cloud peut les aider à s’adapter à l’évolution des comportements et des attentes des clients, améliorer la résilience des opérations, soutenir la création de nouveaux produits et services innovants et mieux connecter l’infrastructure logicielle existante en silos au sein du secteur financier.

Maintenant que les avantages de la migration vers le cloud public commencent à devenir plus évidents, attendez-vous à ce que les organisations du secteur financier adoptent ou commencent leurs plans pour adopter des services de cloud computing à l’avenir.