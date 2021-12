Le secteur financier recherche la flexibilité dans les normes NBFC, un flux de crédit soutenu

Le président de la CII, TV Narendran, a déclaré que le prochain budget doit « continuer sur la lancée de la croissance et des réformes, et assurer la stabilité fiscale et politique ».

Le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a tenu jeudi des consultations prébudgétaires virtuelles avec des représentants du secteur financier et des marchés des capitaux, qui ont soumis une série de propositions, notamment la nécessité de faire preuve de flexibilité lors de la réglementation des sociétés financières non bancaires (NBFC).

Des flux de crédit soutenus vers des secteurs critiques de l’économie, un développement structuré du marché des obligations d’entreprises et le besoin de parité entre les banques et les prêteurs fictifs dans certaines dispositions fiscales ont également été au cœur de la réunion de consultation.

Plus tôt dans la journée, le ministre des Finances a rencontré des organismes de l’industrie et des experts sur les infrastructures et le changement climatique, dont certains ont suggéré que le gouvernement doit rester concentré sur le maintien d’un taux de croissance économique de plus de 8 % dans les années à venir. Les fonctionnaires du gouvernement s’attendent à une croissance à deux chiffres pour l’exercice 22.

Vendredi, le ministre tiendra des consultations avec les représentants du secteur des services et du commerce dans la matinée ; et avec un deuxième groupe de représentants d’organismes industriels et d’experts en infrastructure et changement climatique dans l’après-midi.

Au milieu des efforts accrus de la banque centrale ces derniers mois en faveur de l’harmonisation des réglementations pour tous les établissements de crédit, le Finance Industry Development Council (FIDC), un organisme de banques parallèles, a déclaré que la réglementation des NBFC comme les banques endommagerait le « modèle de prêt typique de la NBFC ». , dont la plupart des bénéficiaires sont « les segments non bancarisés et sous-bancarisés de la société ».

Dans le même temps, il est nécessaire d’étendre également aux NBFC les dispositions plus attrayantes relatives à la fiscalité et au recouvrement dont bénéficient actuellement les banques. Par exemple, alors que les grandes banques sont exonérées de l’impôt retenu à la source (TDS) sur leurs revenus d’intérêts, les NBFC n’obtiennent pas cette exonération, ont déclaré les analystes.

« Cela aidera à ancrer fermement les signes naissants de reprise actuellement observés dans l'investissement privé », a-t-il déclaré, ajoutant que l'augmentation des dépenses en capital du gouvernement doit se poursuivre.

Pour aider l’industrie indienne à mieux s’intégrer à la chaîne de valeur mondiale, il a été suggéré que le gouvernement adopte une feuille de route pour déplacer les dalles de droits d’importation à un niveau compétitif sur une période de 3 ans – dalle à droit le plus bas ou zéro pour les matières premières, 2,5-5 % pour les produits intermédiaires et finaux dans la dalle standard à l’exception de quelques produits seulement.

Le président d’Assocham, Vineet Agarwal, a appelé à l’introduction d’un programme de type Vivad Se Vishwas, qui a contribué à réduire les litiges dans le domaine de la fiscalité, des douanes, des télécommunications, des mines, de l’électricité et d’autres secteurs également. Il existe de nombreuses affaires judiciaires héritées dans ces secteurs, découlant souvent de l’interprétation des règlements/politiques. Compte tenu de l’imposition de taux d’intérêt et de pénalités pénaux, au moment où ces affaires seront tranchées, les montants dus pourraient devenir 5 à 6 fois le montant principal contesté, a déclaré Agarwal.

Certains intervenants ont suggéré que le gouvernement doit développer le marché des obligations municipales afin que les organismes locaux urbains puissent lever des fonds pour investir dans des infrastructures ayant un effet multiplicateur élevé.

Le directeur de la FIDC, Raman Aggarwal, a déclaré que les crédits de détail aux particuliers et aux petites entreprises accordés par les NBFC doivent être traités différemment des prêts aux grandes entreprises.

Dans une circulaire du 12 novembre, la RBI a déclaré que la date de la classification NPA des comptes d’emprunteurs applicable à tous les prêts, y compris les prêts de détail, quelle que soit la taille de l’exposition de l’établissement de crédit, reflétera le statut de classification des actifs d’un compte au jour -fin de cette date calendaire.

L’économie se remet des chocs induits par Covid et devrait croître de 8,7% à 10,5% au cours de l’exercice en cours. Une poussée massive du crédit est donc nécessaire pour que les entreprises poursuivent leurs opérations sans accroc et entreprennent leur expansion, ont fait valoir certaines parties prenantes.

La croissance du crédit hors banque alimentaire s’est accélérée à 6,9% en octobre, contre 5,2% un an auparavant. Cependant, le crédit à l’industrie n’a progressé que de 4,1 % en octobre, même sur une base contractée.

