Le secteur immobilier en Inde pourrait atteindre de nouveaux sommets en 2022

La résilience du secteur immobilier des deux dernières vagues de la pandémie laisse espérer que le secteur surmontera la dernière variante d’Omicron qui menace le monde maintenant.

Le secteur immobilier est devenu le choix d’investissement le plus souhaité en 2021. En raison des deux vagues de la pandémie de COVID-19 et des blocages qui en ont résulté, « Posséder une maison » est devenu le mot à la mode dans toutes les conversations – dans les cercles familiaux, sociaux et professionnels . Bien qu’il s’agisse d’une année difficile au cours de laquelle des vies et des moyens de subsistance étaient en jeu, la croissance économique a chuté et les pertes d’emplois se sont multipliées dans tous les secteurs, le secteur immobilier a connu un fort rebond, faisant ainsi des progrès positifs pour l’année à venir. La résilience du secteur des deux dernières vagues de la pandémie laisse espérer que le secteur surmontera la dernière variante d’Omicron qui menace le monde maintenant.

Le secteur de l’immobilier, pour sa part, a été agile face aux changements qui s’installent. Fort de l’aide de la technologie, il a réorganisé son approche et aligné ses visions et ses opérations sur l’évolution des tendances et des préférences des clients. Les revers de la pandémie n’ont pas pu décourager l’esprit du secteur très longtemps et la reprise prometteuse s’est manifestée par l’amélioration des sentiments du marché et des consommateurs.

Grâce à un environnement commercial favorable, le secteur immobilier a élargi son champ d’action des métropoles pour explorer les opportunités sous-jacentes dans les régions non métropolitaines et émergentes. L’augmentation des infrastructures à grande échelle, les faibles taux d’imposition, les dernières tendances et l’impulsion politique du gouvernement ont contribué à stimuler la prochaine vague de croissance immobilière dans le pays. Les tendances liées à la pandémie, associées à des taux d’intérêt bas, à un prix abordable et à d’autres facteurs favorables, ont exploité les sentiments positifs sur ces marchés. En outre, la capitale de l’État et les villes métropolitaines, les villes de niveau 2 et 3 sont apparues comme de solides moteurs de croissance du secteur immobilier.

Des villes de niveau 2 comme Lucknow, Amritsar, New Chandigarh, Faridabad, Indore, Ahmedabad et d’autres ont été témoins de l’augmentation de la traction des acheteurs de propriété et sont devenues des emplacements immobiliers prometteurs. En raison des développements infra, de la connectivité, de l’habitabilité et des infrastructures sociales de classe mondiale bien planifiées, les villes de niveau 2 et 3 attirent de plus en plus d’acheteurs potentiels. Il ne fait aucun doute que ces marchés continueront à être le moteur de la croissance du secteur au cours de l’année à venir et au-delà. Le sentiment émotionnel des acheteurs de posséder une maison dans leur ville natale a également propulsé ces villes sur le devant de la scène. De plus, le mouvement intra-urbain de familles dans des complexes de logements collectifs organisés a été un important moteur des ventes de maisons dans ces villes. Des espaces résidentiels plus grands et de nombreux espaces verts et ouverts ont été les caractéristiques du développement de ces villes.

Les sentiments d’achat d’une maison étaient également assez prononcés dans les huit premières villes. Selon un rapport de l’industrie, le trimestre juillet-septembre a connu une hausse de 92 pour cent des ventes de maisons. Le rapport a également souligné que la période de juillet à septembre a connu une augmentation de 21 % des lancements de maisons neuves. L’augmentation des chiffres indique le regain de confiance des consommateurs et des investisseurs et est suffisamment encourageant pour que le marché maintienne la dynamique de croissance au cours de l’année à venir.

Le secteur de la vente au détail, qui a été touché par la pandémie, s’est rapidement adapté aux nouvelles tendances en raison de l’évolution des aspirations et des préférences des consommateurs. Il a vu de nouvelles classes d’actifs comme les propriétés commerciales haut de gamme et polyvalentes trouver la faveur des investisseurs et des consommateurs. L’accent a été mis sur des expériences d’achat de haute technologie, modernes, organisées et sûres. Le nombre croissant de marques bien connues et de consommateurs conscients catapulte la demande de complexes commerciaux et centres commerciaux haut de gamme, de centres de divertissement et de rues commerçantes à travers le pays. Pour saisir parfaitement les tendances et les préférences en constante évolution infusées par la pandémie, les rues Hi sont devenues le principal contributeur à la croissance du segment commercial. Les développeurs renforcent leurs portefeuilles alors que de plus en plus d’investisseurs et de détaillants investissent massivement dans cette classe d’actifs commerciaux.

Aujourd’hui, le marché indien est l’un des marchés préférés de diverses marques mondiales. Ils lorgnent le marché indien avec des plans d’expansion commerciale agressifs. En outre, la transformation du mode de vie, l’augmentation de l’urbanisation et l’autorisation de 100 % d’IDE dans le commerce de détail sont les facteurs clés du succès des concepts de rue en Inde, à l’exception des centres commerciaux et des centres commerciaux. Ces espaces offrent de meilleurs rendements locatifs et les commerçants investissent activement sur le segment. Le développement à usage mixte de l’Inde urbaine comme un parking moderne à plusieurs niveaux avec de multiples avantages est susceptible de remodeler les paysages infra dans les villes. Le segment est une autre classe d’actifs émergente susceptible d’occuper le devant de la scène au cours de l’année à venir.

En raison de la contribution importante à l’économie indienne, le secteur immobilier deviendra un pilier solide dans les années à venir pour soutenir le rêve de l’Inde de devenir une économie de 5 000 milliards de dollars. D’énormes investissements à travers le partenariat public-privé (PPP) dans les infrastructures aideront certainement le pays à doubler son potentiel économique. Si les sentiments positifs continuent de monter en flèche au cours de la période à venir, le secteur deviendra la prochaine grande étape de la croissance économique de l’Inde.

(Par Mohit Goel, MD, Omaxe Ltd)

