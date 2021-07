Le secteur immobilier indien ajoutera 800 milliards de dollars d’ici 2030

in

Mishra a précisé que la loi est prospective et n’affecterait pas les contrats de location existants.

Le secteur immobilier indien, qui représente un marché de 200 milliards de dollars, sort progressivement des perturbations causées par la pandémie de Covid-19 et est en passe de devenir une industrie de 1 000 milliards de dollars d’ici 2030, a déclaré le ministère du Logement et des Affaires urbaines (MoHUA ) secrétaire, DS Mishra.

« Le secteur représente environ 200 milliards de dollars à l’heure actuelle et les projections indiquent qu’il atteindra 1 000 milliards de dollars d’ici 2030. En fait, le secteur a fourni des emplois à 5,5 millions de personnes en 2019 et devrait fournir des emplois à 7 millions de personnes dans les années à venir. », a-t-il déclaré lors d’un événement organisé par l’association de l’industrie, CII.

L’histoire de la croissance de l’immobilier est intacte, malgré le pays confronté à l’assaut de la pandémie, a déclaré Mishra, ajoutant qu’environ 88 crore de personnes vivront dans les zones urbaines d’ici 2051 contre 46 crore actuel, créant ainsi une énorme demande de maisons. , route, électricité et autres infrastructures

prestations de service.

Soulignant l’importance de l’immobilier dans l’économie indienne, il a souligné que le secteur crée une demande pour environ 270 industries, dont le ciment et l’acier.

Le Model Tenancy Act récemment introduit rendrait les lois sur les loyers plus équitables et aiderait à débloquer un grand nombre de logements qui pourraient être loués.

Le président du groupe K Raheja, Neel Raheja, a déclaré que malgré les défis, le secteur est sur la trajectoire de croissance et que de nouvelles opportunités émergent dans des sous-secteurs tels que l’entreposage, les centres de données et la logistique.

Il a exprimé sa confiance que l’industrie atteindra une taille de 500 milliards de dollars dans les 3-4 prochaines années.

À la recherche d’un soutien pour le secteur, Raheja a souligné le problème de la pondération du risque élevé accordée par la RBI au secteur immobilier, ce qui devient un élément dissuasif dans la mobilisation de financements abordables. Il existe des restrictions sur le financement des InvIT et des REIT, le financement foncier, le portefeuille étranger et les BCE qui doivent être examinées pour permettre au secteur immobilier d’exploiter des financements à faible coût pour le secteur du logement.

