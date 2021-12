Le secteur informatique contribuera à faire du Tamil Nadu une économie de 1 000 milliards de dollars d’ici 2030

Inaugurant un conclave sur l’IA et l’analyse des données, ici vendredi, il a déclaré que le Tamil Nadu est un État de premier plan en Inde dans l’adoption d’outils informatiques pour fournir des services en ligne rapides et efficaces aux habitants de l’État. (Image représentative)

Le secteur des technologies de l’information du Tamil Nadu s’est engagé à contribuer à la vision de l’État consistant à devenir une économie de 1 000 milliards de dollars d’ici 2030, a déclaré Mano Thangaraj, ministre des technologies de l’information de l’État.

Inaugurant un conclave sur l’IA et l’analyse des données, ici vendredi, il a déclaré que le Tamil Nadu est un État de premier plan en Inde dans l’adoption d’outils informatiques pour fournir des services en ligne rapides et efficaces aux habitants de l’État.

Le conclave est une plate-forme commune pour les experts et les dirigeants du gouvernement, les PDG de l’IT/ITeS et les experts du domaine, les chercheurs pour se réunir et évangéliser sous le thème : Rôle de l’IA et de la science des données dans la croissance future du Tamil Nadu.

L’agence de gouvernance électronique du Tamil Nadu, qui est le fer de lance du développement informatique, a plusieurs projets notables à son actif, notamment e-Sevai, qui fournit plus de 130 services en ligne aux personnes via plus de 10 800 centres répartis dans tout l’État. Pour la commodité des personnes et pour encourager les transactions sans numéraire, un service de paiement activé par Aadhaar (AEPS) a maintenant été introduit.

Les personnes visitant les centres e-Sevai peuvent désormais enregistrer leurs coordonnées sur un système biométrique et les frais du service seraient débités de leur compte bancaire lié à Aadhaar au centre e-Sevai.

D’autres projets importants incluent e-Office – qui vise à des bureaux sans papier et à une meilleure gouvernance et administration, State Family Database – centralisé, sécurisé et une source unique de données sur les résidents et le système d’information géographique TN.

TNeGA a également mis en place une politique d’IA sûre et éthique et une politique de blockchain du Tamil Nadu – un indicateur de sa capacité à gérer les technologies nouvelles, émergentes et sophistiquées, a déclaré une communication du gouvernement du Tamil Nadu.

TNeGA, à travers son centre d’excellence dans les technologies émergentes, a mis en place avec succès un système de reconnaissance faciale de présence (FRAS) dans les écoles et les bureaux du gouvernement. En outre, e-Paarvai de TNeGA, un système d’application mobile Android basé sur l’IA qui aide à détecter les cataractes, a été testé et mis en œuvre avec succès dans 14 districts de l’État.

Dans le cadre de sa vision de construire une infrastructure pour une gouvernance intelligente, améliorant la compétitivité de l’économie de l’État, TNeGA a récemment conçu et développé deux nouveaux portails – e-Munnetram et IT Nanban. Les portails contribueront à ouvrir la voie à l’augmentation de la facilité de faire des classements commerciaux et à une plus grande interaction entre les parties prenantes – gouvernement, IT/ITeS, MPME, organismes de recherche, établissements d’enseignement et experts du domaine, a-t-il ajouté.

