Le secteur NBFC devrait rester dynamique : rapport de la RBI

Les sociétés financières non bancaires (NBFC) devraient rester dynamiques à l’avenir, aidées par la reprise de l’économie et l’accélération des vaccinations, a déclaré la Reserve Bank of India (RBI) dans son rapport sur les tendances et les progrès des activités bancaires en Inde 2020 -21.La pandémie a mis à l’épreuve la résilience des NBFC, mais jusqu’à présent, le secteur est ressorti plus fort avec une croissance raisonnable du bilan, une augmentation de l’intermédiation du crédit, des fonds propres plus élevés, un ratio de défaillance inférieur et des coussins de liquidité élargis, selon le rapport publié mardi.

« Avec l’accélération des vaccinations et la reprise croissante de l’économie, le secteur NBFC devrait rester dynamique », indique le rapport. Le système financier passe d’un espace dominé par les banques à un système hybride, dans lequel des intermédiaires non bancaires prennent de l’importance. Les développements dans le secteur en 2020-2021 sont le signe avant-coureur de perspectives encore plus brillantes dans les années à venir, a-t-il déclaré. le temps et les moyens de surmonter le choc et de tirer parti de leur niveau de base pour canaliser le crédit vers les secteurs productifs et relancer la croissance. De nombreuses NBFC ont adopté de solides cadres d’évaluation du risque de crédit pour garantir la qualité de la création de crédit. une réglementation à grande échelle pour améliorer la surveillance réglementaire du secteur.

Pour renforcer davantage les outils de surveillance applicables aux NBFC, il a publié un cadre d’action corrective rapide pour les NBFC à compter d’octobre 2022, selon le rapport. La récente modification de la loi sur la réglementation de l’affacturage peut inciter toutes les NBFC à stimuler les MPME (micro, petites et moyennes entreprises ), a-t-il déclaré. De nombreuses NBFC ont utilisé la pandémie pour réinventer leurs modèles commerciaux, réalisant ainsi la puissance de l’analyse de données et du Big Data dans les applications commerciales. À cet égard, beaucoup se sont associés à des entreprises de technologie financière pour tirer parti des innovations technologiques. Le rapport indique toutefois que les NBFC doivent être mieux équipées et se concentrer sur la prévention de la cyberfraude.

Il a déclaré que l’acte récent de la RBI de remplacer les conseils d’administration des NBFC qui n’ont pas remboursé leurs dettes est la preuve de la vigilance du régulateur sur le secteur pour protéger les intérêts des parties prenantes et prévenir les impacts négatifs sur le système financier. En octobre de cette année, la RBI a remplacé la conseil d’administration de Srei Infrastructure Finance Limited (SIFL) et de Srei Equipment Finance Limited (SEFL). Plus tard en novembre, la banque centrale a également remplacé le conseil d’administration de Reliance Capital Ltd (RCL). Les deux sociétés font face à une procédure d’insolvabilité.

En ce qui concerne les décaissements de crédit, 57 NBFC, chacune ayant un portefeuille de prêts de plus de 5 000 crores de roupies, ont prêté 90,1% du total des crédits décaissés en 2020-2021, selon le rapport. Les NBFC plus petites (taille des actifs inférieure à 500 crores de roupies) sont nombreuses mais ne représentait que 0,9% de l’encours total des crédits de la NBFC. L’industrie est restée le plus grand bénéficiaire du crédit accordé par le secteur de la NBFC, suivie par les prêts et services de détail, selon le rapport.

Les HFC (sociétés de financement du logement) ont également pris plusieurs mesures proactives pour contrer l’impact de COVID-19 et assurer la continuité des activités pendant le verrouillage en recourant à des services numériques pour l’approvisionnement, le traitement et le décaissement des prêts, a ajouté le rapport. Compte tenu de la croissance démographique et du marché sous-pénétré, le financement du logement abordable a un énorme potentiel, selon le rapport.

