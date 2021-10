Le secteur privé doit être un «système d’alerte précoce» sur les futurs besoins en compétences de l’Inde: MoS IT Rajeev Chandrasekhar

« Dans le contexte de l’engagement du gouvernement, par exemple, dans l’avenir numérique, les compétences (c’est) sont amplement évidentes. Nous y avons engagé environ Rs 450 crore de capital. Ce n’est pas une petite quantité de contribution… une grande partie de qui n’est pas dépensé », a-t-il déclaré. (Photo d’archive)

Le secteur privé doit être un « système d’alerte précoce » pour prévoir les futurs besoins en compétences de l’économie indienne, avec une implication plus profonde non seulement en tant que partenaire de formation mais aussi en tant qu’acteur financier et de l’emploi, a déclaré vendredi le ministre d’État chargé de l’informatique Rajeev Chandrasekhar. .

L’industrie doit prévoir les compétences qui seraient nécessaires dans le pays au cours des 1 à 3 prochaines années, a déclaré Chandrasekhar, qui est également ministre d’État au développement des compétences et à l’entrepreneuriat.

L’industrie doit travailler en étroite collaboration avec des partenaires compétents et des agences gouvernementales pour s’assurer que des cours de pointe sont développés, conçus, accrédités, certifiés et disponibles dans ces domaines, a-t-il ajouté.

S’exprimant lors du lancement de FutureSkills Prime, une initiative MeitY-Nasscom visant à recycler et à perfectionner les professionnels dans les technologies émergentes, le ministre a noté que l’Inde dispose d’un vaste réseau de formation qui propose des programmes allant des compétences de base aux compétences spécialisées.

« … nous devons faire en sorte que le secteur privé soit le système d’alerte précoce des compétences requises par notre économie… Je pense qu’il s’agit d’un domaine important pour caractériser le partenariat entre le gouvernement et l’industrie », a souligné Chandrasekhar.

Appelant à une implication institutionnelle plus profonde de l’industrie, un modèle qui a bien fonctionné dans de nombreux domaines, le ministre a espéré que l’implication du secteur privé serait également significative dans les domaines de la qualification et du perfectionnement.

Le gouvernement est fermement engagé dans le programme de développement des compétences, en assurant l’offre de main-d’œuvre qualifiée, en renforçant le cadre de formation, en améliorant les compétences et en développant de nouvelles capacités de compétences.

« Dans le cadre de l’engagement du gouvernement, par exemple, dans l’avenir numérique, les compétences (elle) sont amplement évidentes. Nous y avons engagé environ Rs 450 crore de capital. Ce n’est pas une petite somme de contribution… une grande partie n’est pas dépensée », a-t-il déclaré.

L’organisme industriel Nasscom a apporté une certaine somme de capital et contribue, par l’intermédiaire de partenaires du secteur privé, en ce qui concerne les didacticiels.

« … mais nous devons impliquer beaucoup plus le secteur privé et je veux dire non seulement en tant qu’acteurs de la formation, mais en tant qu’acteurs de la finance et de l’emploi », a déclaré le ministre.

L’écosystème des compétences et son « cadre repensé » ne concernent pas seulement les compétences d’entrée de gamme, mais plutôt « une échelle dynamique de compétences, de reconversion et de perfectionnement ».

Alors que les compétences « ab initio » sont faciles à mesurer en termes d’emploi, la reconversion et le perfectionnement devraient se concentrer sur la progression de carrière ainsi que sur l’emploi, a-t-il souligné.

L’univers se rassemble pour donner à l’écosystème technologique une énorme opportunité de croissance, a déclaré Chandrasekhar, observant que la nouvelle politique d’éducation, le paradigme des compétences, le partenariat gouvernemental et le rythme rapide de l’adoption de la technologie et de la numérisation à l’échelle mondiale représentent tous un « an 2000 ».

« C’est vraiment un point d’inflexion pour nous. Nous devons saisir le moment comme un point d’inflexion. Les deux ou trois prochaines années, nous devons nous ressaisir très intelligemment », a-t-il déclaré.

Alors que l’Inde monte dans la chaîne de valeur et se lance dans de nouveaux domaines de l’intelligence artificielle et des technologies émergentes, le paysage de la concurrence deviendrait « beaucoup plus intense », a-t-il averti.

« L’intensité de la compétition et donc l’intensité des compétences font vraiment partie de la formule du succès sur laquelle nous devrions nous concentrer », a déclaré Chandrasekhar.

FutureSkills Prime vise à créer un écosystème de perfectionnement et de recyclage dans 10 technologies émergentes, notamment l’intelligence artificielle, l’Internet des objets, la blockchain, l’impression 3D, la réalité augmentée/réalité virtuelle, la cybersécurité et le cloud computing pour faciliter l’amélioration des compétences en informatique professionnels en phase avec leurs aspirations et leurs aptitudes, selon un communiqué officiel.

Le réseau pan-indien des centres C-DAC et NIELIT est également mis à profit pour étendre la portée de ce programme aux petites villes et aux régions éloignées grâce à des programmes d’apprentissage mixte.

FutureSkills Prime offre également l’opportunité de former des fonctionnaires, en particulier les cadres techniques/scientifiques, et de les familiariser avec les nuances des technologies émergentes grâce à des cours organisés par l’industrie.

La présidente de Nasscom, Debjani Ghosh, a déclaré que la plate-forme de compétences numériques soutenue par le gouvernement et Nasscom fournit la recette parfaite pour positionner l’Inde comme la plaque tournante mondiale des technologies et des talents émergents.

FutureSkills Prime génère de nouveaux entrants dans le monde de la technologie, a ajouté Ghosh.

S’exprimant à cette occasion, Rishad Premji, président de Wipro, a noté que l’Inde est devenue l’une des plus grandes destinations informatiques pour les entreprises dans le monde grâce à sa compétitivité tarifaire et à ses talents de qualité.

FutureSkills Prime inaugure un paradigme solide pour développer des compétences de base dans les technologies émergentes, a-t-il déclaré.

