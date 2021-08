Le secteur privé indien remet des grenades Made in India à l’armée indienne

Le premier envoi d’environ un lakh MMHG a déjà été testé avec succès pour la qualité par les utilisateurs et livré.

Pour la première fois, une entreprise du secteur privé en Inde a fabriqué des grenades et a remis le premier lot à l’armée indienne en présence du ministre de la Défense Rajnath Singh. Ces grenades à main multimodes (MMHG) ont été fabriquées par Economic Explosive Ltd, basée à Nagpur, en collaboration avec l’Organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO). C’est peut-être la première fois que des munitions pour l’armée indienne sont fabriquées en Inde. La société, filiale à 100 % de Solar Industries India Ltd., a déjà commencé les livraisons aux forces armées le mois dernier.

Selon la déclaration de la société, le premier envoi d’environ un lakh MMHG a déjà été testé avec succès pour la qualité par les utilisateurs et livré.

Et pour commémorer cette réalisation, une cérémonie de remise a eu lieu mardi dans l’usine de fabrication de défense de 2000 acres d’EEL et une réplique du MMHG a été remise au ministre de la Défense Rajnath Singh par SN Nuwal, président d’EEL. Étaient également présents lors de la cérémonie le chef de l’armée indienne, le général MM Naravane, le lieutenant général AK Samantra, DG Infanterie et le Dr G Satheesh Reddy, président DRDO et d’autres hauts fonctionnaires.

Quand le contrat a-t-il été signé ?

En octobre 2020, l’EEL basée à Nagpur et le ministère de la Défense avaient signé un contrat pour la fourniture d’un million (10 lakh) de grenades à main modernes à l’armée indienne et à l’armée de l’air.

Et les livraisons selon le contrat sont étalées sur deux ans à compter du BPC. Cette autorisation a été donnée à l’entreprise en mars 2021.

En savoir plus sur les grenades

Ceux-ci vont remplacer la Grenade No 36 qui est de conception vintage de la Première Guerre mondiale et qui a continué jusqu’à ce jour.

Les MMHG modernes ont un design distinctif qui est flexible pendant les modes défensif (fragmentation) et offensif (étourdissement).

Ceux-ci sont très sûrs pour le transport, un temps de retard précis et une fiabilité d’utilisation.

Ceux-ci ont été conçus par le Laboratoire terminal de recherche balistique du DRDO. Et en 2016, l’EEL a pris la technologie de DRDO et l’a absorbée tout en maintenant la haute qualité en détonique.

L’armée indienne et la DGQA ont effectué des essais approfondis sur différents terrains et températures entre 201-18.

Le ministère de la Défense avait lancé l’appel d’offres commercial en 2019 et en octobre 2020, le contrat a été signé.

Les premiers essais du modèle de production ont également été effectués sur des terrains variés et des températures extrêmes sur tous les paramètres spécifiés par l’infanterie et la DGQA.

La déclaration de la société affirme que contre une exigence GSQR de fiabilité de 95 pour cent, les grenades qui ont été fabriquées avaient une fiabilité très supérieure de 99,8 pour cent et un contenu indigène de 100 pour cent.

