Le secteur privé stimule le progrès ⋆ .

Le SpaceX Crew Dragon Endeavour transportant les astronautes de la mission Crew-2 s’approche de la Station spatiale internationale, le 24 avril 2021 (Crédit: Mike Hopkins / NASA / Document via .)

Nous avons tous les ingrédients pour une nouvelle ère: des prix en baisse, des ressources abondantes et un esprit d’entreprise enthousiaste.

Au cours des années 1990 et dans le nouveau millénaire, des groupes de défense tels que la National Space Society (divulgation complète: j’étais en charge de la politique et de la législation au NSS à partir de 1989 et j’ai été vice-président exécutif de 1991 à 1995) ont travaillé pour faire progresser le poste. des entreprises de lancement privé, encourager une réglementation gouvernementale amicale, promouvoir la croissance d’une forte présence du secteur privé dans l’espace et lutter contre le «dumping» (ventes en dessous des coûts qui nuiraient au développement des entreprises américaines) des services de lancement du gouvernement chinois.

La pensée était simple: un programme spatial gouvernemental serait toujours soumis aux vents et aux caprices politiques. N’étant pas autofinancé, il serait toujours confronté à la concurrence d’autres programmes qui rapportent plus directement divers groupes d’intérêt politique. En outre, même lorsqu’il est financé, un programme gouvernemental aurait tendance à dissiper ses ressources et ses efforts dans le remplissage bureaucratique de la masse salariale et la construction de l’empire. Une entreprise commerciale, disciplinée par les actionnaires et le résultat net, devrait se concentrer davantage sur la production de résultats et, plus important encore, sur la réduction des coûts et l’amélioration des performances – ce que la NASA ne s’était pas distingué dans la réalisation.

Avec une nouvelle famille et des distractions connexes, j’ai pris environ une décennie de repos. À mon retour, le changement était évident. Les conférences annuelles internationales sur le développement spatial, qui avaient autrefois l’ambiance d’une convention Star Trek, semblaient beaucoup plus professionnelles. Il y avait encore beaucoup de passionnés bourrés de boutons, mais il y avait aussi des capital-risqueurs dans les costumes Brioni et des entrepreneurs qui étaient en fait en train de plier le métal et de lancer des choses, ou qui travaillaient dur pour le faire. Je suis tombé sur une femme dont je me souvenais comme une militante étudiante avec des étudiants pour l’exploration et le développement de l’espace; maintenant elle était professeur d’astronautique au MIT. Un autre ancien militant étudiant était en charge des questions spatiales pour Google.

Comme nous le verrons plus tard, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire dans l’espace, si nous pouvons simplement y arriver. Mais y arriver coûte cher. La révolution largement méconnue de la dernière décennie a été que se rendre dans l’espace est devenu beaucoup moins cher qu’auparavant, et qu’il promet de devenir encore beaucoup moins cher.

Comme l’écrivain de science-fiction Robert Heinlein l’a dit à son collègue Jerry Pournelle: «Une fois que vous êtes en orbite terrestre, vous êtes à mi-chemin de n’importe où» dans le système solaire. Cette déclaration n’est pas une simple hyperbole mais une vérité physique. Le changement de vitesse (et donc d’énergie nécessaire) pour passer de la Terre à l’orbite est approximativement le même que celui nécessaire pour atteindre même la planète la plus éloignée du système solaire depuis l’orbite de la Terre. Ainsi, une modification du coût de mise en orbite est une assez bonne mesure de premier ordre de l’évolution de nos capacités spatiales. Ici, les nouvelles de la dernière décennie ont été très bonnes.

Auparavant, il coûtait près de 55 000 dollars pour mettre un kilogramme en orbite sur la navette spatiale. Faire la même chose aujourd’hui avec la Falcon 9, la dernière fusée de l’entreprise SpaceX d’Elon Musk, coûte environ 2700 dollars. C’est à peu près une réduction de vingt fois.

Beaucoup de choses qui coûtent trop cher à 55 000 $ le kilogramme deviennent réalisables à 2 700 $ le kilogramme. Et SpaceX ne reste pas immobile. Sa fusée réutilisable Starship, actuellement en cours de développement, ne devrait coûter que 2 millions de dollars par lancement. Elon Musk dit que son coût par kilogramme en orbite sera au moins dix fois inférieur à celui du Falcon 9. Il y a beaucoup plus de choses qui deviennent réalisables à environ 270 $ le kilogramme. À ces prix, des choses comme le tourisme spatial et les hôtels, les mines lunaires et l’extraction d’astéroïdes deviennent réalisables. À un certain moment, les prix deviennent suffisamment bas pour attirer toutes sortes de nouvelles activités – tout comme lorsque la puissance de calcul est devenue si abordable qu’elle a soudainement commencé à apparaître dans des choses telles que les machines à laver et les jouets pour enfants. J’ai demandé à un ancien responsable de la NASA qui connaît très bien l’industrie à ce sujet et j’ai obtenu cette réponse: «Nous venons tout juste de commencer, avec les produits réutilisables, à voir une éventuelle élasticité des prix en raison de la baisse des prix. . . . L’étude sur le transport spatial commercial de 1994 prévoyait que les prix de lancement devaient chuter en dessous de 400 $ la livre pour que l’élasticité des prix devienne significative. Ce serait environ 1 550 $ le kilogramme en dollars d’aujourd’hui. Presque là.”

Plus vite s’il vous plait! SpaceX n’est pas la seule entreprise à réduire ses coûts dans ce domaine; c’est juste celui qui fait le plus grand bruit et le plus public. D’autres entreprises, allant du relativement petit RocketLab au secret Blue Origin de Jeff Bezos, font de même.

Ils réduisent leurs coûts parce que cela est essentiel à leur entreprise. De plus, comme ce sont des entreprises commerciales plutôt que politiques, elles peuvent se permettre d’échouer. Lorsqu’une fusée d’essai SpaceX explose sur le stand, ce n’est pas un scandale politique ou une tragédie, mais un événement d’apprentissage que les ingénieurs doivent étudier afin de découvrir ce qui n’a pas fonctionné et comment l’empêcher de se reproduire. Au lieu d’audiences du Congrès, le correctif du problème est examiné au prochain lancement du test. Il n’y a aucune récompense pour augmenter la masse salariale, ajouter des niveaux de gestion ou ouvrir une installation dans un district clé du Congrès. Les clients veulent des lancements bon marché et fiables, et la seule façon de survivre est de leur donner ce qu’ils veulent. La seule façon de s’épanouir est de donner à ces clients plus de ce qu’ils veulent que la concurrence.

Nous constatons déjà certains des avantages. SpaceX lance son réseau de satellites Starlink à large bande et à faible latence, dans lequel des milliers de satellites relativement petits et avancés (chacun pesant environ 260 kg) orbiteront simultanément autour de la Terre, permettant aux gens d’accéder à Internet de n’importe où. Il est peu probable que cela ait pu être rentable à des coûts de plus de 50 000 $ le kilogramme. Il est probable que ce soit à un vingtième du coût.

La ressource spatiale utilisée par les satellites de communication est localisée. En étant situés au-dessus de leur tête, ils peuvent voir et communiquer avec de vastes étendues de territoire à la fois. (Les satellites «espions» – plus poliment appelés satellites de «télédétection» – tirent également parti de cette ressource de localisation, et alors qu’ils étaient autrefois le seul domaine des agences de renseignement de superpuissance, la baisse des coûts a rendu leur utilisation commerciale si courante qu’elle n’est pas mais il existe également d’autres ressources disponibles.

Cet article est adapté du livre de l’auteur America’s New Destiny in Space.

Glenn Harlan Reynolds est professeur distingué de droit Beauchamp Brogan à l’Université du Tennessee, où il enseigne le droit spatial. Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur le droit spatial et la politique spatiale, et a siégé au Conseil consultatif du vice-président sur la politique spatiale et au sous-comité de la protection planétaire de la NASA.