Le secteur résidentiel a soutenu de nombreux niveaux

Le secteur indien de l’immobilier résidentiel aborde 2022 avec optimisme. Les ventes de maisons se sont accélérées et ont augmenté de 26 % en 2021 par rapport à l’année dernière. Autre point positif, l’excédent de stocks est passé à moins de 24 mois pour la première fois au cours des six dernières années. Cependant, comme l’offre est inférieure à l’absorption, les acheteurs devraient se préparer à certaines augmentations de prix au cours de l’année à venir.

Les données provenant de PropEquity montrent qu’entre janvier et octobre, plus de 3,89 unités résidentielles lakh ont été vendues à travers le pays – une augmentation de 26% par rapport à 2020, tandis que les nouveaux lancements n’ont augmenté que de 9% au cours de la même période pour atteindre un peu plus de 3,16 lakh. unités. Pendant ce temps, le stock d’invendus est au plus bas depuis quatre ans à 1,05 crore d’unités contre 1,20 crore d’unités en 2018.

Samir Jasuja, fondateur et PDG de PropEquity, a déclaré à FE que les prix devraient augmenter de 5 à 10 % en 2022. « Les prix augmenteront légèrement en raison de la hausse de l’inflation et de l’augmentation des coûts de construction. De plus, comme il n’y a pas eu d’augmentation de prix au cours des cinq ou six dernières années, une certaine augmentation des prix sera en vue. »

Cependant, les développeurs pensent que cela est peu susceptible de dissuader le sentiment des acheteurs. Sanjay Dutt, directeur général et PDG de Tata Realty & Infrastructure, a déclaré : « Nous pensons que le secteur immobilier continuera de rebondir avec la demande refoulée du marché, la hausse du marché du travail, le déploiement massif de vaccins et la diminution des taux d’infection. . Ces facteurs ont joué et joueront un rôle important dans l’augmentation de la demande de logements en Inde en 2022. »

Certains développeurs ont déjà commencé à augmenter les prix. Maninder Chhabra, directeur de la stratégie (ventes, marketing et CRM) chez Century Real Estate, basé à Bengaluru, a déclaré : « Avec une forte demande associée à une augmentation des coûts des intrants et à une baisse des niveaux de stocks, nous nous attendons à un raffermissement des prix au cours des deux premiers trimestres. . Nous avons déjà commencé à augmenter les prix dans la plupart des projets et les transactions montent en flèche. Il a déclaré que la société avait enregistré une augmentation de 68% de la croissance de ses revenus nets en 2021 par rapport à l’année civile 2020. L’appréciation des projets de développement tracés a été de l’ordre de 20 à 60%, tandis que son projet dans le segment de l’ultra-luxe a connu une appréciation de 5%.

Venkat Narayana, PDG de Prestige Group, basé à Bengaluru, a déclaré : « Avec le début de la nouvelle année, nous pensons que le secteur résidentiel plonge maintenant dans une nouvelle phase de forte demande de logements. Divers facteurs du marché tels que la reprise des activités économiques, les vaccinations, les taux d’intérêt toujours bas, la TPS et les droits de timbre, l’embauche robuste par l’IT/ITeS, la relance des sentiments des consommateurs et une préférence croissante pour l’accession à la propriété dans un contexte de besoin croissant de travail et d’études à domicile , entre autres facteurs, imitez cela.

Avec des stocks d’invendus à des niveaux sûrs de moins de 24 mois, des prix en hausse et un retour des investisseurs après une interruption de cinq à six ans devraient entraîner une augmentation de l’offre d’unités résidentielles sur le marché en 2022. Niranjan Hiranandani, directeur général, Hiranandani Group , a déclaré: « Une légère augmentation de la confiance des acheteurs et des investisseurs augmentera les lancements de nouveaux projets et accélérera également le mode de mise à niveau de la maison. »

De plus, l’industrie s’attend à ce que les faibles taux de financement du logement, les initiatives gouvernementales pour la croissance du secteur et le financement du fonds SWAMIH de plus de 55 projets libèrent un nouvel inventaire important des projets au point mort.

