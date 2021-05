Le secteur sportif catalan rejoint et forme le PIMEC

15/05/2021 à 16:13 CEST

ADECAF, COPLEFC, RPM Mkt, Roc Roi, DiR, Base, Intersport, Afydad, Hub23 et Ludus rejoignent PIMEC et créer, en son sein, le secteur du sport. Des entreprises leaders du secteur du sport travaillent depuis des mois pour fédérer ce secteur d’activité avec la volonté de l’aider à se redresser et de définir des stratégies de positionnement conjointes qui permettent repositionner la Catalogne dans le monde en tant que référence sportive. PIMEC a été la maison commune dans laquelle le Secteur Sportif PIMEC voit enfin le jour.

August Tarragó, Président du secteur souligne que “PIMEC est notre place. La grande majorité des entreprises du secteur sportif catalan sont des PME. Notre situation, nos caractéristiques sont comprises ici et c’est là que nous luttons pour notre défense. Nous espérons que toutes les PME catalanes du sport rejoignent ce projet “.

Pour sa part, Antoni Cañete, président de PIMEC a déclaré que «PIMEC représente et défend les intérêts des PME du secteur par le biais de l’activisme des entreprises». Chacune des entreprises qui font partie de l’instance dirigeante est l’emblème de son secteur et cela donne un grand pouvoir dans le secteur, qui n’est rien d’autre que le reflet de la puissance économique et sociale du secteur.

L’aspect économique du sport, représenté dans ce secteur, rassemble plus de 600 entreprises, avec un chiffre d’affaires de plus de 3 500 millions d’euros et employant plus de 15 000 personnes, au service de la quasi-totalité de la population.

L’unité est toujours importante et fructueuse, mais après une année très difficile et toujours en pleine pandémie, elle est plus que jamais nécessaire. Aujourd’hui commence une illusion et un grand défi, mais la solvabilité des personnes qui composent le Secteur Sportif de PIMEC est un gage de succès.