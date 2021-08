Le secteur technologique doit viser à avoir 500 à 600 entreprises avec un chiffre d’affaires de 5 000 crores de roupies dans 3 à 5 ans : MoS IT Rajeev Chandrasekhar

in

Le ministre a déclaré que l’une des principales priorités du gouvernement est de piloter la connectivité d’Internet et de couvrir tous les Indiens d’ici 2024-2025, une grande partie de cela sera pilotée par le projet BharatNet.

Le secteur technologique indien devrait viser à avoir 500 à 600 entreprises avec des revenus de 5 000 crores de roupies ou plus au cours des trois à cinq prochaines années par rapport au nombre actuel de 25 à 30 de ces entreprises, car le monde post-Covid offre des opportunités aux entreprises indiennes. pour élargir leurs appétits et leurs ambitions, a déclaré jeudi Rajeev Chandrasekhar, MoS pour l’électronique et l’informatique.

Le ministre a déclaré que la confiance et la compétitivité sont les deux attributs du secteur de la technologie, qui ont été tenus pour acquis au cours des dernières années, mais les deux mêmes attributs sont devenus importants dans le monde post-Covid alors que les entreprises du monde entier cherchent une nouvelle stratégie.

« … donc, je pense que c’est le déclencheur pour le secteur technologique indien d’élargir soudainement ses ambitions, d’élargir ses appétits… nous devrions avoir l’ambition de passer des 25-30 que nous avons aujourd’hui à environ 500 à 600 dans le 3-5 prochaines années. J’ai fait le calcul, j’ai fait l’arithmétique, j’ai examiné les opportunités potentielles de croissance et je pense que c’est quelque chose que nous pouvons réaliser », a déclaré Chandrasekhar lors de la réunion annuelle de la CII.

Le ministre a souligné le rôle de la technologie, qui a transformé le secteur financier au cours des dernières années. Les districts qui n'ont jamais eu de contact avec le gouvernement depuis des mois pourraient obtenir un transfert financier direct dans les comptes pendant la pandémie.

Chandrasekhar a en outre déclaré que les initiatives de numérisation massives dans le pays au cours des dernières années et le scénario mondial post-Covid avaient fait ressortir les plus grandes opportunités comme jamais dans l’histoire. « Nous avons vu la puissance de la technologie dans le pire moment auquel une nation pourrait faire face, qui est la pandémie de Covid. Pour moi, il semble que les efforts des sept dernières années et l’opportunité mondiale post-Covid vers laquelle nous nous sommes catapultés, représentent la plus grande opportunité comme aucune autre fois dans l’histoire », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que le gouvernement s’efforcera de simplifier les cyberlois pour faciliter les affaires et de se concentrer sur la haute technologie comme l’informatique quantique et l’intelligence artificielle (IA).

