Le segment adorablement hilarant de Betty White et Ryan Reynolds qui vivra sans loyer dans notre tête

Ryan Reynolds dit que la vie ne sera plus jamais la même en l’absence de Betty White. White est décédé à l’âge de 99 ans le 31 décembre. Dans un clip circulant sur Twitter, Reynolds et White jouent un sketch où elle fait comme si elle ne se souvenait pas de lui. Les deux ont travaillé ensemble dans la comédie romantique de 2009, La Proposition. ensemble dans La Proposition. Dans le clip, elle lui dit hilarante de lui apporter une tasse de café. Après que Reynolds lui ait rappelé qu’ils avaient travaillé ensemble pendant plusieurs mois, White répond : « Merde, tu as été une terrible assistante pendant tout ce temps. » Il essaie à plusieurs reprises de la faire se souvenir, à sa frustration. « Quand Betty White vous dit de lui apporter une tasse de café, vous lui offrez une putain de tasse de café », dit-elle sèchement.

Les deux entrent alors dans une guerre des mots, avec lui en lui disant de « sucer un c-k chaud », à sa grande surprise. Le clip témoigne des plaisanteries ludiques qu’ils ont entretenues au fil des ans. Sandra Bullock intervient alors, White pleurant dans ses bras et Bullock incrédule. Reynolds essaie de prouver à Bullock que White avait été impoli avec lui, mais Bullock s’en moque, rappelant à Reynolds que White est un trésor national.

Ce clip de Betty White avec Ryan Reynolds vit sans loyer dans ma tête. pic.twitter.com/82SpPWH3Nq – Ahmed Ali (@MrAhmednurAli) 31 décembre 2021

Reynolds s’est entretenu avec PEOPLE Magazine dans une édition spéciale hommage pour le 100e anniversaire de White et n’a pas pu s’empêcher de se réjouir de son ancienne co-star. Il a repris leur blague du film selon laquelle sa grand-mère à l’écran est son « ex-petite amie ». White a plaisanté en disant qu’il avait toujours le béguin pour elle. « J’ai entendu dire que Ryan ne pouvait pas se remettre de son truc pour moi », a-t-elle déclaré à la publication, ajoutant: « Mais Robert Redford est The One. »

Reynolds a déclaré qu’il était fan de White « d’aussi loin que je me souvienne ». « J’ai entendu dire que les scripts de Golden Girls ne faisaient que 35 pages, ce qui est logique car beaucoup de rires viennent de Betty qui regarde simplement ses camarades de casting », a-t-il déclaré. De White, il a dit qu’elle était « une Capricorne typique. Dort toute la journée. Sortie toute la nuit à boire et à grignoter des hommes ».

Dans un hommage sur Twitter, Reynolds se souvient de son ami. « Le monde a l’air différent maintenant. Elle était douée pour défier les attentes. Elle a réussi à devenir très vieille et, d’une manière ou d’une autre, pas assez vieille. Tu vas nous manquer, Betty. Maintenant, tu connais le secret », a-t-il écrit à propos de White.