Le segment de CNN sur l’inflation rend Twitter fou pour le lait

Un rapport de CNN sur les effets réels de l’inflation et les défis posés aux Américains par la hausse des prix des produits d’épicerie a pris une tournure étrange et plutôt laide lorsqu’un certain nombre de comptes Twitter à contrôle bleu ont fait étalage de leur ignorance de la consommation de lait.

CNN Evan McMorris-Santos a interviewé la famille Stottler à Kennedale, Texas (une banlieue de Fort Worth) pour ce qui était un profil plutôt anodin d’une belle famille qui fait face à un stress financier induit par l’inflation, en particulier en ce qui concerne leur budget d’épicerie.

Mais quelque chose d’étrange s’est produit lorsque l’ancre de CNN New Day Briana Keilar a tweeté une vidéo du segment, qui comprenait la citation, « Un gallon de lait coûtait 1,99 $. Maintenant, c’est 2,79 $. Lorsque vous achetez 12 gallons par semaine pendant quatre semaines, c’est beaucoup d’argent », suivi de sa propre description du segment « à quel point l’inflation frappe la classe moyenne ».

Comme c’est souvent le cas sur Twitter, a sauté sur le tweet sans cliquer pour regarder la vidéo. L’achat de près de 50 gallons de lait par mois a rapidement été jugé absurde. Et s’il s’agissait d’une famille de quatre personnes, ce serait correct.

Mais tous ceux qui ont regardé le rapport verraient que la famille Stottler s’occupe actuellement de neuf enfants, dont six sont adoptés et un qui est en famille d’accueil. À tout point de vue, les Stottler semblent être des gens attentionnés et beaux. Mais parce que Twitter est le pire, ils se sont fait tremper d’une manière qui a réaffirmé presque tous les stéréotypes de la douchebaggery médiatique de la côte est.

Chroniqueur du magazine NY Jonathan Chait a ricané, « 12 gallons de lait par semaine peuvent sembler beaucoup, mais ils ont en fait dû arrêter leurs bains de lait un jour sur deux. » écrivain new-yorkais Jamelle Bouié a sauté avec un condescendant « je suis désolé, 12 gallons de lait? » Rédacteur en chef du Daily Show Dan Amara a démontré pourquoi cette émission est tombée avec l’évidence, « Ce n’est pas assez de lait, je ramasse au moins 30 gallons par jour ». Et ainsi de suite. Il y a une tonne d’autres tweets comme celui-ci, mais vous voyez l’idée.

Perdu dans tout cela, cependant, est le calcul simple de la consommation de lait. Il y a 11 personnes dans cette famille. Cela signifie que chaque individu boit environ un gallon de lait. 64 onces divisées par 7 jours ? C’est environ 9 onces par jour. C’est une quantité tout à fait raisonnable, même si je trouve personnellement le lait dégoûtant, à moins qu’il n’y ait un gâteau au chocolat ou des brownies.

McMorris-Santaro est finalement entré dans la mêlée et a appelé le connard exposé.

« Un nombre vraiment remarquable de connards ici tentent de dunk sur une charmante famille qui explique ce que cela fait de faire du shopping avec des hausses de prix », a-t-il tweeté. «Tweets très sages et cool. Heureux que vous supportiez tous si bien l’économie ! »

Un nombre vraiment remarquable de connards ici tentant de dunk sur une charmante famille qui explique ce que cela fait de faire du shopping avec des hausses de prix. Tweets très sages et cool. Content que vous ayez tous si bien résisté à l’économie ! https://t.co/AqA26YbwIA – Evan McMorris-Santoro (@EvanMcS) 4 novembre 2021

Et certains se demandent pourquoi les médias côtiers ont une si mauvaise réputation ? C’est de la merde comme ça. Se moquer d’un couple qui s’occupe de neuf enfants parce que, qui sait, un désir d’obtenir des likes et des retweets sur Twitter.

Bah.

