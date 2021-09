Le segment de croissance du capital-risque reste relativement inexploité : Sameer Nath, Managing Partner, TrueScale Capital

Sameer Nath, associé directeur, TrueScale Capital

Sameer Nath est associé directeur, TrueScale Capital, ainsi que Iron Pillar India Fund I. Selon lui, l’opportunité de croissance du capital-risque en Inde est convaincante. TrueScale Capital comble une lacune du marché en tant que spécialiste des séries B et C. « India Tech crée de grandes entreprises rentables. La numérisation de l’économie indienne s’est accélérée pendant la pandémie », a-t-il déclaré à Sudhir Chowdhary dans une récente interview. Extraits :

Quel était l’objectif du lancement de TrueScale Capital ?

TrueScale Capital comble une lacune du marché dans la croissance du capital-risque en Inde en tant que spécialiste des séries B et C. Notre stratégie d’investissement est axée sur le soutien à des fondateurs testés démontrant des revenus et une croissance significatifs sur de grands marchés cibles d’une manière efficace en termes de capital ainsi qu’une adéquation éprouvée au marché des produits. Nous investissons dans des sociétés de technologie grand public qui numérisent la consommation en Inde et dans des sociétés de technologie d’entreprise qui fabriquent des produits pour le monde à partir de l’Inde. Nous tirons parti de relations de confiance pour accéder à des entreprises émergentes à partir de VC en phase de démarrage ; travailler aux côtés des fondateurs pour aider à faire évoluer leur entreprise, avec un équilibre entre croissance soutenue et rentabilité opérationnelle, ce qui, selon nous, est la « vraie » échelle.

Pourquoi pensez-vous qu’il y a un besoin d’un spécialiste des séries B/C VC en Inde ?

Les données 2016-2020 de Tracxn montrent que les volumes de transactions à un stade précoce étaient environ 7 fois supérieurs à ceux de la phase de croissance. Malgré l’euphorie de 2021, les données du marché montrent que le nombre de transactions en phase de croissance a diminué de 23% en glissement annuel. Le segment des jeunes pousses continue d’être dynamique et compétitif ; l’entonnoir des accords de série A n’a jamais été aussi profond. Des réserves croissantes de capitaux affluent vers la phase tardive. En revanche, le segment de croissance du capital-risque reste relativement inexploité. Il existe une opportunité irrésistible pour un spécialiste local, qui n’est pas en concurrence avec les VC établis pour les transactions à un stade précoce et qui peut apporter une expertise pertinente pour soutenir les fondateurs, de devenir l’investisseur de choix pour les entreprises technologiques des séries B et C. . TrueScale Capital cherche à devenir ce spécialiste.

Quelle est la stratégie d’investissement globale de TrueScale Capital ?

Notre expérience en investissement de croissance de capital-risque, associée à notre expertise en fusions et acquisitions et en introduction en bourse, est directement pertinente pour notre stratégie d’investissement décrite ci-dessus. Nous avons constitué un pipeline de transactions de haute qualité et nous sommes impatients de déployer plus de capital bientôt. Nous sommes optimistes sur plusieurs thèmes d’investissement B2C et B2B. En B2C, notre pipeline comprend l’agritech, l’edtech et la fintech. En B2B, nous nous concentrons actuellement sur le SaaS, la cybersécurité et l’IA-ML vertical.

Quelle était votre thèse d’investissement pour investir dans Axio Biosolutions ?

Axio opère sur un marché mondial de 12 milliards de dollars qui a connu une innovation limitée. Elle propose des produits révolutionnaires dans plus de 40 pays, éliminant le risque technologique, et a obtenu deux approbations de la FDA américaine et deux approbations CE de l’UE, éliminant ainsi le risque réglementaire. Nous avons été impressionnés par la capacité de R&D d’Axio ainsi que par l’efficacité de son capital dans la construction d’une entreprise de technologie médicale de classe mondiale axée sur la propriété intellectuelle. Enfin, Axio est soutenu par des VC de premier plan, avec lesquels nous nous sommes tous associés dans le passé.

Quelles sont les opportunités dans le secteur technologique indien ?

Une majorité significative du capital investi dans la technologie indienne provient de sources internationales. Des capitaux nationaux accrus et davantage d’entreprises d’investissement locales sont nécessaires, en particulier dans les segments de la croissance des entreprises et des stades avancés. La liquidité internationale dans ces segments a fluctué et est alimentée par des signaux macroéconomiques sans rapport avec le marché indien. La disponibilité soutenue de capitaux nationaux tout au long du cycle de vie aura un impact positif sur l’écosystème des start-up indiennes.

Comment voyez-vous l’impact chinois sur les flux de fonds vers l’Inde ?

L’Inde a dépassé la Chine dans le financement par capital-risque en juillet 2021 pour la première fois depuis 2013. À court terme, l’Inde devrait voir une augmentation du financement alors que les investisseurs mondiaux quittent la Chine. Le récit le plus important est que les fondamentaux à long terme de la technologie indienne sont solides. La technologie indienne crée de grandes entreprises durables, et la numérisation de l’économie indienne s’est rapidement développée pendant la pandémie. Le rythme de mise à l’échelle et de création de valeur s’est accéléré. Enfin, l’environnement pour la liquidité des introductions en bourse et des fusions et acquisitions dans India Tech n’a jamais été aussi fort.

