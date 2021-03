«Le segment de la vente au détail attend d’être exploité»

Vikramaditya Singh Khichi, directrice exécutive (ED), BoB

Bank of Baroda (BoB) s’attend à croître au-dessus des niveaux de l’industrie au cours du prochain exercice. Dans une interview, Vikramaditya Singh Khichi, directeur exécutif (ED), BoB, souligne les raisons de Ankur Mishra pour la croissance fulgurante de la banque dans le segment des prêts immobiliers. Extraits:

Quelle a été votre stratégie pour les prêts aux particuliers avec Covid-19? Y a-t-il une décision délibérée de se concentrer davantage sur les prêts aux particuliers?

Bien que la pandémie ait apporté des défis difficiles, elle nous a également donné l’occasion d’utiliser davantage le mode numérique pour obtenir des prospects et garder notre concentration intacte. Le segment des prêts aux particuliers est une partie importante de notre histoire de croissance et figure en bonne place dans notre stratégie globale.

Pensez-vous que la dynamique des prêts aux particuliers sera maintenue? Quelle est votre perspective de croissance des avances au cours de l’exercice en cours et du prochain (FY22)?

Oui, nous sommes optimistes quant à la poursuite de la croissance des crédits aux particuliers, car les indicateurs macro-économiques indiquent une sous-pénétration dans ce segment. Par exemple, dans le domaine des prêts immobiliers, le taux de pénétration n’est que de 10%. Chez Bank of Baroda, le portefeuille de prêts aux particuliers augmente de plus de 13% en glissement annuel (en glissement annuel et dans le segment des prêts immobiliers, d’environ 12% en glissement annuel, ce qui est supérieur aux niveaux de l’industrie.

La croissance devrait être robuste au cours du prochain exercice, et nous espérons continuer à croître au-dessus des niveaux de l’industrie. Quand la banque atteindra-t-elle une croissance à deux chiffres des avances (globales)?

La banque se porte bien dans divers produits de prêt au détail, à savoir le prêt au logement, le prêt automobile (environ 22% de croissance en glissement annuel) et le prêt à l’éducation (environ 10% de croissance en glissement annuel), et connaît également une croissance supérieure à celle du secteur en termes d’avancées globales. Nous prévoyons de maintenir le même rythme à l’avenir, voire d’accélérer davantage la croissance.

Comment êtes-vous placé sur les décaissements et les recouvrements? Sont-ils revenus aux niveaux d’avant Covid-19?

Nous sommes presque aux niveaux pré-Covid19 en ce qui concerne les paramètres de décaissement et de collecte.

Vous avez réalisé une croissance à deux chiffres sur le segment du crédit immobilier. Quelle stratégie avez-vous employée?

C’est le résultat de bons produits, de bons prix et de bons processus, la marque de fabrique de notre banque. Nous avons accès à des emprunteurs de haute qualité grâce à des scores de bureau et nous sommes en mesure de tarifer nos produits de manière très compétitive. Les modifications du taux de pension apportées par la Banque de réserve de l’Inde (RBI) au début de l’exercice ont offert aux emprunteurs de prêts immobiliers existants la possibilité de transférer leurs prêts immobiliers auprès de sociétés financières non bancaires (NBFC) / sociétés de financement du logement (HFC). . Et cela nous a permis de développer l’activité de prêt immobilier. Le lancement de nouveaux magasins hypothécaires spécialisés et l’innovation de produits ont également contribué à la croissance que nous avons réalisée. Le troisième trimestre de cet exercice a vu une croissance perceptible des ventes de maisons neuves dans les villes métropolitaines, grâce aux bonnes offres des promoteurs, à une certaine correction des prix de l’immobilier et aux taux d’intérêt à un niveau historiquement bas dans le segment.

Pensez-vous qu’il pourrait y avoir une accumulation de stress dans le livre de détail? À quels niveaux prévoyez-vous que les NPA de détail augmentent? Comment comptez-vous résoudre le problème?

Comme nous sommes déjà au niveau pré-Covid-19, nous ne prévoyons pas d’augmentation majeure du stress dans le livre de détail. Comme je l’ai mentionné plus tôt, nous nous concentrons sur une croissance de qualité. Environ 73% de nos emprunteurs ont un score bureau supérieur à 725 et 84%, supérieur à 700. Il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter indûment du niveau de stress.

Comment vous situez-vous sur l’approvisionnement?

La banque a pris des dispositions adéquates en décembre 2020 (T3 FY21), conformément aux directives réglementaires ainsi qu’à l’ordonnance de la Cour suprême (CS). Le ratio de couverture des provisions (dont deux) était supérieur à 85% au T3FY21. La banque réserve 20% pour les actifs de catégorie inférieure, contre l’exigence réglementaire de 15%. Nous prenons les dispositions appropriées chaque fois que la situation le justifie.

Avez-vous l’intention de lever plus de capital cet exercice, étant donné que vous avez déjà levé plus de 3 700 crores via des obligations de niveau 1?

La levée de fonds dépend des exigences de la banque et du scénario de marché. Au cours de l’exercice 2020-2021, nous avons récemment levé un peu plus de Rs 8 200 crore, qui comprend des fonds propres de Rs 4 500 crore par le biais de la voie du placement institutionnel qualitatif (QIP) récemment.

