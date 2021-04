Le segment des scooters électriques à la vitesse supérieure

Les marques opérant dans le segment E2W réorganisent leurs stratégies pour attirer le segment des navetteurs et la communauté des motards.

Le segment des deux-roues électriques (E2W) dans le pays est passé à la voie rapide, aidé par les subventions gouvernementales, la hausse des prix du carburant et une baisse du coût des batteries lithium-ion. Plusieurs E2W lancés au cours de la dernière année ont un prix presque au même niveau que ceux fonctionnant sur des moteurs à combustion interne (ICE), qui ont toujours été le choix le plus abordable.

Selon un rapport récent de Motilal Oswal Financial Services, le segment des deux-roues a connu une inflation des prix considérable en raison des changements réglementaires, et le coût pour le client a augmenté d’environ 25% jusqu’en janvier 2021, par rapport à avril 2018. temps, ajoute-t-il, le coût des batteries lithium-ion a diminué d’environ 24%. Selon le rapport, les scooters électriques offrent un coût de possession 10 à 20% inférieur (sur une base par km), par rapport aux scooters ICE (à la fois 100cc et 125cc).

Les marques opérant dans le segment E2W réorganisent leurs stratégies pour attirer le segment des navetteurs et la communauté des motards. Hero Electric, Okinawa Scooters, Ampere Vehicles, Ather Energy et Revolt Motors sont les principaux acteurs du segment E2W en Inde en 2020, selon la Society of Manufacturers of Electric Vehicles (SMEV). Au total, 25735 unités d’E2W ont été vendues en 2020, selon SMEV. Récemment, le segment a été témoin de l’entrée de grands fabricants d’équipement d’origine (OEM) tels que TVS Motor Company et Bajaj Auto.

Tout chargé

En ce qui concerne le segment des navetteurs, Hero Electric a déployé un portefeuille City Speed ​​et présenté trois nouveaux vélos (scooters) en octobre de l’année dernière – Optima-hx, Nyx-hx et Photon-hx. Ceux-ci sont vendus dans la gamme inférieure à Rs 60 000 (ex-salle d’exposition), tandis que les scooters à moteur ICE, qui ciblent le même groupe de consommateurs, sont vendus entre Rs 39 990 et Rs 1,60 lakh.

«Un consommateur ne dépensera que 12 roupies par jour en utilisant notre véhicule pour les trajets quotidiens, ce qui est encore moins que 30 roupies qui seraient dépensées dans les transports publics», déclare Naveen Munjal, MD, Hero Electric. Il dit qu’environ 85% de la clientèle de l’entreprise utilise leurs véhicules pour se déplacer, et non comme un produit de style de vie. Pour favoriser l’adoption de ces vélos, la société a mis au point une « politique de retour de trois jours » et a prolongé sa garantie à cinq ans, contre trois ans, compte tenu des préoccupations des consommateurs concernant la faible valeur de revente de ces véhicules.

Kabira Mobility, qui opère également dans ce segment, propose des scooters inférieurs à Rs 75 000; ses vélos récemment lancés Kabira Mobility KM 3000 et Kabira Mobility KM 4000 sont au prix de Rs 1,26 lakh et Rs 1,36 lakh (ex-salle d’exposition), respectivement. «La plupart des véhicules sur le marché ont actuellement une autonomie inférieure à 100 km, cependant, nos vélos offrent 150 à 160 km en une seule charge», déclare Jaibir Siwach, PDG de Kabira Mobility, qui compte actuellement 50 points de vente dans le sud et l’ouest de l’Inde.

Pour encourager les essais, ces entreprises s’associent aux communautés de motards. Ather Energy a également introduit des points de vente d’essai, en plus de ses concessionnaires dans 12 villes qui sont conçus comme des centres d’expérience. «Nos points de vente sont répartis sur 2 000 à 2 500 pieds carrés pour offrir aux consommateurs une expérience de la marque. Nous n’embauchons que des ingénieurs dans notre équipe de vente qui peuvent dissiper les doutes que les consommateurs peuvent avoir sur nos véhicules », déclare Nilay Chandra, directeur du marketing chez Ather Energy. La société prévoit d’ajouter 25 concessions d’ici la fin de 2021.

Batterie sur le point de mourir?

Le manque d’infrastructures adéquates (bornes de recharge) et l’autonomie limitée offerte par ces véhicules pourraient être les deux grands obstacles pour ces entreprises qui tentent de gagner en échelle. «Il y a une anxiété de gamme dans l’esprit du consommateur; ils doutent de leur capacité à terminer leur trajet en une seule charge », déclare Rajeev Singh, partenaire et leader automobile chez Deloitte India.

En outre, alors que les stations de ravitaillement en essence ou en diesel sont réparties dans tout le pays, il pourrait être difficile de trouver des bornes de recharge pour les E2W.

En plus d’apaiser ces craintes, Preetam Mohan Singh, vice-président senior de Praxis Global Alliance, déclare que pour atteindre une échelle, ces entreprises doivent prendre des initiatives pour offrir une infrastructure de recharge tous les 4 à 5 km. «Actuellement, la batterie représente 40% du coût total des véhicules électriques, et réduire ce montant pourrait entraîner des perturbations majeures sur le marché», ajoute-t-il.

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières actualités et mises à jour de la marque.