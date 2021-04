Le segment du logement peut voir une certaine baisse du volume global des ventes; Voici pourquoi

Une nouvelle baisse des taux directeurs aurait donné un coup de fouet à la hausse actuelle de la demande que nous avons observée récemment.

Comme largement attendu, la Reserve Bank of India a maintenu le taux repo et le taux reverse repo inchangés à 4% et 3,35%, respectivement, tout en maintenant une position accommodante lors de sa première réunion FY21 mercredi.

Commentant l’annonce de la politique de la RBI, les experts de l’immobilier ont déclaré qu’avec l’inflation à la consommation toujours à la hausse, la RBI avait l’intention de la surveiller dans les mois à venir. L’Inde est témoin de sa pire deuxième vague de COVID-19, soulevant ainsi une certaine incertitude. Sur un plan positif, les prévisions de PIB réel pour l’exercice 2021-22 restent solides à 10,5% dans le sillage de la campagne de vaccination qui bat son plein en Inde.

«Alors que les taux repo resteront les mêmes et que les taux des prêts immobiliers resteront stables, la période d’incitation à la baisse des taux (à partir de 6,7%) a expiré le 31 mars. SBI a déjà retrouvé ses taux normaux et d’autres banques suivront également. Cela peut avoir un certain impact sur la demande de logements, en particulier dans le Maharashtra, où les réductions des droits de timbre et les taux de prêts immobiliers les plus bas jamais enregistrés ont considérablement stimulé la demande de logements. Désormais, les réductions des droits de timbre n’étant pas étendues et les avantages des taux de prêt au logement les plus bas étant également réduits, nous pourrions voir une certaine baisse des volumes de ventes globaux », a déclaré Anuj Puri, président d’ANAROCK Property Consultants.

Certains développeurs, cependant, estiment que la décision de la RBI de maintenir le taux de pension inchangé est compréhensible à ce stade et fera en sorte que les prêts immobiliers continuent de rester à des taux attractifs, ce qui augure également bien pour le sentiment d’achat d’une maison.

«La demande résidentielle reprend dans le contexte de la pandémie et cela doit être encouragé. Une nouvelle baisse des taux directeurs aurait donné un coup de fouet à la hausse actuelle de la demande que nous avons observée récemment. Notre pays se remet rapidement du ralentissement induit par Covid en raison de la reprise de la consommation intérieure – qui a grandement bénéficié du régime de taux d’intérêt favorable, de l’infusion de liquidités ainsi que des rendements stables de l’investissement immobilier par rapport à d’autres instruments d’investissement », a déclaré Lincoln. Bennet Rodrigues, fondateur et président du groupe Bennet & Bernard, connu pour ses maisons de vacances de luxe à Goa.

Le FMI a projeté un taux de croissance impressionnant de 12,5% pour l’Inde en 2021, plus fort que celui de la Chine, ce qui est de bon augure pour le secteur immobilier également. «Alors que l’économie s’ouvre progressivement et se remet sur les rails pour restaurer l’élan perdu, nous pensons qu’une attention particulière doit être portée au secteur immobilier qui contribue de manière significative à la croissance économique du pays», a-t-il ajouté.

