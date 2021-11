Le segment radio continue de se transformer pour proposer un contenu new age : Ashit Kukian, PDG, Radio City

La radio est un média puissant, qui a le pouvoir non seulement de divertir, mais aussi d’inspirer et de rassembler les gens.

Radio City est la première station de radio FM privée de l’Inde, lancée il y a 19 ans et continue de dominer le segment de la radio FM. le lancement de la Radio FM, a relancé l’industrie de la Radio et lui a offert un nouveau souffle. Financial Express Online a parlé à Ashit Kukian, PDG, Radio City comprendre comment la radio en tant que média a connu une croissance exponentielle au fil des ans. Ashit apporte plus de deux décennies d’expérience interfonctionnelle dans les médias, le divertissement et la gestion à son poste pour stimuler l’amélioration continue de l’entreprise et aider à dépasser les objectifs de revenus et de rentabilité. Extraits :

Alors que l’industrie s’oriente de plus en plus vers le média numérique, quelles sont les mesures que vous avez prises pour élargir vos offres numériques ?



Radio City a toujours eu une longueur d’avance, en termes d’adaptation aux dernières tendances à travers le monde. En 2010, bien avant la popularité généralisée du média numérique, nous avons lancé notre première station de radio Internet Radio City Fun Ka Antenna. Nous avons évolué au cours des onze dernières années pour offrir 18 stations de radio Web, avec leur propre contenu régional unique et frais aujourd’hui.

Grâce à notre site Web www.radiocity.in, on peut également syntoniser sa station de radio préférée et choisir parmi nos 39 emplacements et écouter des interactions vidéo de qualité de nos RJ avec des célébrités de premier plan. Le site propose en outre un large éventail de divertissements, allant des podcasts aux quiz en passant par les dernières actualités en matière de divertissement. Nous sommes également bien conscients de la grande portée des médias sociaux et avons activement exploité le portail pour apporter le meilleur de la radio au monde virtuel. Notre contenu agile va des bobines à la mode aux liens d’influenceurs, en passant par les interactions vidéo avec les plus grandes célébrités à travers le pays. L’héritage de Radio City se poursuivant également sur le support numérique, nous proposons désormais le meilleur contenu de divertissement complet.

Faites-nous découvrir le parcours de Radio City, qui en fait aujourd’hui la première radio du pays.



Avec plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie, nous avons été les premiers diffuseurs FM à travers le pays. Avec un contenu unique et novateur, nous avons réussi à nous réinventer continuellement. Au fil des ans, nous avons fourni à nos millions d’auditeurs le bon type de divertissement sain. Grâce à notre présence bien établie dans les grandes et petites villes du pays, nous avons établi de nouvelles références en matière de contenu radio, remportant les prix radio les plus prestigieux tels que Golden Mikes, India Radio Forum, New York Awards, ACEF Awards, etc.

Radio City a été un pionnier dans le domaine, nos propriétés étant la première destination de divertissement à travers le pays. Selon un rapport de recherche d’AZ, Radio City a touché plus de 69 millions d’auditeurs dans 34 villes en 2019. Nous sommes désormais présents sur 39 stations et continuons à perpétuer cet héritage, à travers des offres diverses. Alors que la pandémie continue de changer le monde, nous avons présenté nos meilleurs spectacles et initiatives numériques, pour fournir à notre clientèle à travers le pays un contenu et un confort exceptionnels grâce à notre support.

Comment voyez-vous la radio s’intégrer aux autres médias new age dans les années à venir ?



Nous avons toujours cru qu’il fallait être à l’avant-garde dans tout ce que nous offrons. Par conséquent, à Radio City, nous avons commencé à développer le domaine numérique il y a plus de dix ans, en intégrant notre contenu sur différents supports pour offrir le meilleur. Alors que nous continuons à améliorer notre empreinte sur les réseaux sociaux, qui est déjà énorme et continue de s’ajouter à nos offres virtuelles au milieu de la pandémie, nous avons veillé à ce que l’essence de notre marque reste intacte. Pour nous, l’intégration ne consiste pas seulement à cartographier notre présence sur divers supports, mais également à garantir que le contenu exceptionnel a une grande portée tout en restant unique et localisé.

Parlez-nous de la reprise du segment radio en 2021, après l’incertitude posée par la pandémie.



Le segment Radio continue de se transformer pour fournir un contenu new age qui est pertinent pour les clients et est en bonne voie non seulement pour la reprise, mais aussi pour la croissance. À Radio City, avec nos multiples nouvelles propriétés et notre expansion numérique, nous avons pu assister à un taux de récupération d’environ 90%, par rapport à l’époque pré-covid. Média perceptif, la radio a la capacité d’évoluer rapidement et d’offrir le meilleur aux consommateurs du monde entier. En tant que première chaîne de radio du pays, nous jouons activement un rôle important dans ce changement et sommes prêts à rebondir plus forts grâce à nos stratégies marketing innovantes.

Comment avez-vous, en tant que chaîne de radio, innové pour garder une longueur d’avance ces derniers temps ?



La radio est un média puissant qui a le pouvoir non seulement de divertir, mais aussi d’inspirer et de rassembler les gens. La pandémie a été une période sensible et nous nous sommes assurés de proposer le meilleur contenu pour aider nos auditeurs à traverser les marées difficiles. Notre objectif était non seulement de divertir, mais de faire notre part pour aider la communauté à surmonter ensemble la pandémie. Radio City est restée un média extrêmement pertinent grâce à des propriétés telles que « Radio City Bazaar », qui a agi comme une « plaque tournante vocale pour le vyaapar local », donnant des conseils financiers et entrepreneuriaux de qualité, à une époque où de nombreuses personnes à travers le pays étaient confrontées non seulement à des problèmes émotionnels, mais aussi la détresse financière. Nous avons pu promouvoir de nombreuses petites entreprises et entreprises locales grâce à cette propriété.

Nous avons également lancé des initiatives opportunes telles que « Radio City Pe Scam », mettant en vedette Pratik Gandhi, pour exhorter les citoyens à se faire vacciner en priorité. L’émission historique de Radio City, Super Singer a lancé sa treizième saison et reste aussi populaire que jamais de nos jours. Avec Kailash Kher de retour en tant que juge, la propriété historique a été remodelée pour devenir numérique, en gardant la pandémie à l’esprit. Sa finale virtuelle a été diffusée le 26 septembre sur radiocity.in.

Ashit Kukian, PDG, Radio City

Vous avez récemment introduit une gamme intéressante de nouvelles adresses IP. Veuillez expliquer comment ces nouvelles offres s’intègrent dans votre stratégie marketing.



Beaucoup de nos nouvelles adresses IP proposent une variété de contenus prêts à l’emploi, un exemple étant la propriété tournant autour de la plaisanterie de couple légère « Aji Sunte Ho », avec des couples célèbres tels que Karenvir Bohra et Teejay Sidhu en tant qu’invités. Une partie intégrante de notre stratégie marketing consiste également à apporter un contenu motivant et intuitif, surtout à une époque où le public a plus que jamais besoin de rire, de motivation et de contenu de qualité. En réponse à la même chose, nous avons apporté des émissions sensibles et qui changent la vie qui n’ont pas seulement diverti le public, mais ont également fourni une nouvelle perspective. Un exemple de notre contenu exceptionnel dans le monde post-covid est « Little Shots », qui visait à remonter le moral des auditeurs. Il a présenté des célébrités partageant l’expérience qui a changé la vie d’un diagnostic de COVID-19 et leurs histoires de rétablissement inspirantes. La propriété mettait en vedette des célébrités comme Sanjeev Kapoor, Urvashi Dholakia, Shantanu Maheshwari et Rohan Joshi, entre autres. De même, à travers des émissions comme Velaikaaran à Chennai, qui présente des histoires extraordinaires de personnes ayant des emplois très inhabituels, nous apportons le meilleur contenu régional pour renforcer notre attrait pan indien.

Radio City bénéficie d’une base d’auditeurs de millions. Parlez-nous de l’évolution des préférences du public au cours des années où vous êtes dans l’industrie.



Au fil des années, nous avons constamment maintenu notre position de chaîne numéro un dans les plus grandes villes du pays. La même chose est le résultat de notre engagement constant envers la bonne musique et le divertissement sain. Ce sont deux constantes qui ne manqueront pas d’attirer les auditeurs, et nous avons continuellement fourni le meilleur des deux au fil du temps, ce qui nous a rendu extrêmement populaire auprès des auditeurs de nos 39 stations. Notre stratégie musicale est également basée sur des recherches approfondies que nous menons. Nous partageons des informations socialement pertinentes et sommes conscients de notre impact à travers le pays, et le public d’aujourd’hui a continué à accepter notre contenu révolutionnaire, alors que nous élevons la barre pour la radio.

Quand pensez-vous voir les niveaux d’engagement pré-covid pour le secteur ?



Après la saison festive de Ganesh Chaturthi, nous avons été témoins de plus de 90% des niveaux d’engagement pré-covid. Alors que la pandémie a considérablement ralenti le monde, les facteurs qui ont contribué à la reprise du segment incluent une consommation accrue de médias au milieu du verrouillage et l’esprit communautaire de la radio. Cela a créé des opportunités pour les entités leaders dans le domaine, de continuer à innover et de mettre le meilleur du portail au premier plan. Au rythme actuel, la radio rebondira bientôt dans quelques mois pour enregistrer les niveaux d’engagement pré-covid.

Quel a été le genre de réponse que vous avez reçue de Radio City Super Singer cette année, étant donné qu’il s’agit de l’une des émissions de chant les plus populaires du pays ? Dites-nous ce qui était différent dans la saison 13.



Radio City Super Singer a été l’une des émissions de téléréalité les plus populaires du pays, avec des niveaux d’engagement souvent supérieurs au média très visuel de la télévision. Au fil des ans, son héritage s’est enrichi avec la découverte de certains des plus brillants talents de chanteur de l’Inde. Des juges comme Kailash Kher ont apporté leur touche spéciale au spectacle, le lauréat Padma Shree revenant à la propriété pour la deuxième saison consécutive. La saison 13 a poussé l’héritage plus loin, en s’adaptant avec le temps, ce qui se reflète bien dans son slogan « Ab lagega chantant ka naya dose, Radio City Super Singer 13 par ». Notre finale cette saison était virtuelle, alors que nous continuons à donner la priorité à la sécurité de nos auditeurs. La finale a été assistée par env. 2000 personnes le 26 septembre sur www.radiocity.in et la campagne a recueilli une exposition de 10,23 crores à l’échelle nationale.

Quel rôle les influenceurs des médias sociaux auront-ils à l’avenir?

Les médias sociaux couplés à la radio domineront la communication de la marque pour les clients étant donné leur puissante combinaison. C’est donc l’avenir de l’entreprise, et les influenceurs des médias sociaux joueront un rôle énorme dans la conduite de ce changement. Ils sont l’un des facteurs les plus importants pour attirer de nouvelles affaires, alors que les consommateurs continuent de passer au support virtuel. Cependant, les JR conserveront toujours leur rôle plus important dans l’écosystème. Leur large connexion et leur crédibilité continuent de générer des niveaux d’engagement élevés, même sur les réseaux sociaux, jouant un rôle essentiel dans l’avenir de la radio.

