Le segment sur la rupture des syndicats de John Oliver déchire Amazon et les tactiques utilisées par d’autres entreprises

Amazon est à nouveau dans la ligne de mire lors d’un nouveau segment sur la lutte contre les syndicats de « La semaine dernière ce soir avec John Oliver ».

L’émission HBO a affronté le géant de la technologie dans le cadre d’un long exposé sur les tactiques utilisées par les entreprises pour décourager les travailleurs de se syndiquer.

Parmi les coups à Amazon, Oliver a souligné ce qu’il a appelé une « vidéo interne divulguée » d’Amazon qui instruit ses dirigeants sur les signes avant-coureurs d’être à l’affût lorsqu’il s’agit d’une éventuelle organisation syndicale. Les signes évidents incluent l’utilisation de termes tels que « salaire vital » ou « intendant », indique la vidéo d’animation.

« Mettez de côté à quel point il est complètement masqué de traiter l’expression » salaire vital « comme le premier signe avant-coureur d’un accident vasculaire cérébral », a déclaré Oliver en réaction au clip, ajoutant qu’il vaut la peine de noter « l’énorme pression » Amazon et d’autres les entreprises peuvent exercer sur les employés qui envisagent de s’organiser.

Amazon a repoussé avec succès un effort de syndicalisation du Syndicat de la vente au détail, de la vente en gros et des grands magasins à Bessemer, en Alabama, pour syndiquer près de 6 000 employés d’entrepôt au printemps dernier. Un rapport publié quelques mois plus tard par un agent d’audience du National Labor Relations Board a déclaré qu’Amazon avait enfreint les directives autorisées et avait indûment fait pression sur les travailleurs contre la syndicalisation, et a déclaré que l’élection devrait être refaite.

Le segment d’Oliver intervient quelques jours seulement après que les employés d’Amazon d’un centre de distribution de Staten Island, NY, aient retiré une pétition pour organiser une élection syndicale après avoir omis de recueillir suffisamment de signatures de travailleurs.

Le géant du café basé à Seattle, Starbucks, a également été interpellé par Oliver lors de l’émission de dimanche, car il s’attaque également aux travailleurs qui tentent de s’organiser dans les cafés de Buffalo, NY